Nanterre, le 19 avril 2024

VINCI finalise l’acquisition de la section Northwest Parkway du périphérique de Denver (Colorado, États-Unis)

Closing financier de l’acquisition de 100 % de la section Northwest Parkway du périphérique de Denver (Colorado, États-Unis)

Une acquisition d’envergure pour VINCI Concessions aux États-Unis

Une infrastructure de grande qualité : très longue durée résiduelle, cadre réglementaire protecteur, important potentiel de synergies opérationnelles

VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, a finalisé l’acquisition de 100 % de NWP HoldCo LLC, société concessionnaire de Northwest Parkway - section à péage de 14 km du périphérique de Denver (Colorado) - pour un prix d’environ 1,2 milliard de dollar (equity value à 100 %).

Première acquisition significative de VINCI Concessions aux États-Unis, cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe VINCI, visant à renforcer sa présence en Amérique du Nord.

Northwest Parkway est un actif très performant, offrant de solides perspectives de croissance :

Emplacement stratégique à Denver : cette section autoroutière à péage dessert d'importantes zones économiques, touristiques et résidentielles dans la capitale de l’État du Colorado, l'un des plus dynamiques des États-Unis. Elle facilite les connexions avec des infrastructures de transport structurantes, telles que l'aéroport international de Denver, l'Interstate 25 et la U.S. Route 36.

Perspectives de trafic positives : la section Northwest Parkway profitera de la forte dynamique de l’économie du Colorado, celle-ci se traduisant par une hausse de la mobilité routière grâce notamment à plusieurs programmes immobiliers en cours de construction le long du corridor. À terme, l’ouverture du dernier tronçon du périphérique de Denver – qui fera alors le tour complet de la métropole – devrait engendrer du trafic additionnel sur la section Northwest Parkway.





la section Northwest Parkway profitera de la forte dynamique de l’économie du Colorado, celle-ci se traduisant par une hausse de la mobilité routière grâce notamment à plusieurs programmes immobiliers en cours de construction le long du corridor. À terme, l’ouverture du dernier tronçon du périphérique de Denver – qui fera alors le tour complet de la métropole – devrait engendrer du trafic additionnel sur la section Northwest Parkway. Dispositions contractuelles protectrices : le contrat de concession prévoit une indexation du péage en fonction de la croissance économique, de l’inflation et un plancher en cas de baisse de celles-ci.





le contrat de concession prévoit une indexation du péage en fonction de la croissance économique, de l’inflation et un plancher en cas de baisse de celles-ci. Très longue durée résiduelle : avec une échéance en 2106, la concession de Northwest Parkway présente actuellement la plus longue durée résiduelle (83 ans) du secteur autoroutier aux États-Unis.





: avec une échéance en 2106, la concession de Northwest Parkway présente actuellement la plus longue durée résiduelle (83 ans) du secteur autoroutier aux États-Unis. Synergies opérationnelles : Northwest Parkway pourra s’appuyer sur l’expérience acquise par VINCI Highways aux États-Unis, qui a réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé l’Ohio River Bridges, liaison entre les États de l’Indiana et du Kentucky, près de Louisville. Par ailleurs, à travers sa filiale ViaPlus, VINCI Highways assure pour le compte des autorités publiques compétentes la gestion de service de péages électroniques en flux libre (free flow) en Californie et au Texas.



VINCI Highways entend ainsi mettre à profit son expertise pour optimiser la gestion de l’infrastructure en réinternalisant certaines prestations, pour améliorer l’expérience des usagers et pour fiabiliser les temps de trajet grâce à des leviers tels que le péage variable.

VINCI Highways déploiera également son ambition environnementale dont les objectifs sont : zéro émission nette, zéro déchet en décharge et zéro pesticide.

En 2023, Northwest Parkway a généré 7,2 millions de transactions, en hausse de 6 % par rapport à 2022.

Son chiffre d’affaires a progressé de 8 % par an en moyenne depuis 2014, et son EBITDA a doublé au cours de la période.

Une conférence téléphonique sur l’acquisition de Northwest Parkway, et sur les récents mouvements stratégiques de VINCI Airports (prise de participation majoritaire dans l’aéroport d’Édimbourg, extension de la concession d’Aerodom en République dominicaine) sera organisée le lundi 29 avril 2024 à 18 h 00, heure de Paris.

Pour y participer, il convient de se connecter préalablement au lien suivant pour obtenir un code d’accès individuel à cette conférence :

https://register.vevent.com/register/BI929b8adfcff24ac3ac494fd41fc6c584

