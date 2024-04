Storaktionærmeddelelse - Danske Andelskassers Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 6/2024 | 19. april 2024

Med henvisning til § 30 i lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at:

Jyske Bank har i henhold til § 38 lov om kapitalmarkeder samt bekendtgørelse nr. 1172 af den 31. oktober 2017 om storaktionærer har meddelt til Danske Andelskassers Bank A/S, at Jyske Bank den 18.april 2024 har erhvervet aktier i Danske Andelskassers Bank A/S.

Som følge af heraf har Jyske Bank øget deres ejerandel til over 10 % i Danske Andelskassers Bank A/S.

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til kommunikation- og marketingchef Mette Bernt på telefon 51 87 87 12 eller mail meb@andelskassen.dk.

Vedhæftet fil