DFDS UDNÆVNER KAREN DYRSKJØT BOESEN SOM NY CFO

SELSKABSMEDDELELSE nr. 29 - 19. april 2024

Karen Dyrskjøt Boesen er udnævnt til ny CFO for DFDS Koncernen med tiltræden 1. juli 2024. Hun afløser Karina Deacon som CFO efter sin opsigelse i november 2023.



“Karen Dyrskjøt Boesen tilfører et stærkt og alsidigt sæt af finansielle og forretningsmæssige kompetencer til vores topledelse. Hendes omfattende erfaring fra forskellige energiselskaber vil også i høj grad gavne og understøtte vores grønne omstilling”, siger Claus V. Hemmingsen, bestyrelsesformand.

Karen vil sammen med Torben Carlsen udgøre Koncernens direktion (Executive Board) samt blive en del af koncernledelsen (Executive Management Team).

”Det er en stor glæde at byde Karen Dyrskjøt Boesen velkommen til DFDS. Karens blanding af finansielle og forretningsmæssige kompetencer samt lederskabsevner vil være et stort aktiv for os i vores stræben på at opfylde de opstillede strategiske ambitioner om at realisere værdi og blive en grøn virksomhed,” siger Torben Carlsen, CEO.

Karen Dyrskjøt Boesen (53) har en stærk baggrund fra både danske og internationale virksomheder med ledende roller, der spænder fra det kommercielle til forretnings-udvikling over til strategi, økonomi og resultatorienterede roller.

Karen kommer fra en stilling som Group CFO hos Sonnedix, der er en førende international producent af vedvarende sol- og vindenergi.

"Jeg synes, det er et rigtig spændende tidspunkt at blive en del af DFDS, som er på en bemærkelsesværdig vækst- og transformationsrejse. DFDS er i gang med den grønne omstilling, og da jeg kommer fra en producent af vedvarende energi, er det en rejse, jeg er meget optaget af. Jeg ser frem til at bidrage med mine indsigter og erfaringer samtidig med, at jeg leder opfyldelsen af DFDS' økonomiske ambitioner,” siger Karen Dyrskjøt Boesen.

I Karens nye rolle som CFO for DFDS Koncernen vil et centralt fokusområde være at drive resultatudviklingen, herunder standardisere processer, og dermed bidrage til at opfylde de økonomiske ambitioner, der er opstillet for 2026. DFDS' grønne omstilling vil også have høj prioritet, hvilket understøttes af Karens omfattende erfaring fra energiselskaber.





CV-oversigt for Karen Dyrskjøt Boesen

2021 – nu: SONNEDIX, Group CFO

2018 – 2021: TOTAL, Country Manager, Total Myanmar. CFO Total E&P UK & Vice President, Finance, Total Group

2008 – 2018: MAERSK OIL, CFO, UK samt corporate lederroller inden for økonomi, performance management og strategi

1998 – 2008: DONG ENERGY, Vice President, E&P Commercial og M&A samt andre strategiske og kommercielle roller inden for E&P

Bestyrelsesposter

2022 – nu: GREEN HYDROGEN SYSTEMS, bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget

Uddannelse

Cand.merc.jur., Handelshøjskolen i København





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47





