Technip Energies sélectionné par Viridor pour le projet de captage du carbone de l’usine de valorisation énergétique de déchets de Runcorn au Royaume-Uni

Technip Energies (PARIS :TE) a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) auprès de Viridor pour le projet de captage et de stockage du carbone (CCS) de l'une des plus grandes installations de valorisation énergétique des déchets du Royaume-Uni, située à Runcorn.

Le projet permettra de capter environ 900 000 tonnes de CO 2 par an, dont la moitié proviendra de sources biogéniques, ce qui permettra d'éliminer 450 000 tonnes de CO 2 de l'atmosphère chaque année.

Dans le cadre de l'étude d'avant-projet détaillée, Technip Energies fournira une architecture complète utilisant la solution Canopy by T.EN™, basée sur la technologie de captage de CO 2 Shell CANSOLV. L'offre Canopy fait partie de Capture.Now™, la plateforme stratégique de technologies et de solutions de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) de Technip Energies.

Le projet CCS de Runcorn est en passe de devenir l'une des premières installations à recevoir un financement dans le cadre du programme Track 1 du gouvernement britannique pour les projets de captage du carbone. Le projet sera l’un des premiers projets au monde de captage du carbone sur une installation de valorisation énergétique des déchets. Il marque une étape importante dans la contribution du secteur des déchets aux efforts de réduction des émissions de carbone.

L'usine jouera un rôle crucial dans la stratégie régionale de décarbonation en fournissant une quantité stable de CO 2 pour le cluster industriel de captage du carbone HyNet dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Christophe Malaurie, SVP Solutions de décarbonation de Technip Energies, a déclaré : « L’attribution de ce contrat confirme la position de leader de Technip Energies en tant que fournisseur de solutions CCUS intégrées de pointe. L'implication de Technip Energies dans le projet de captage du carbone de Viridor à Runcorn souligne notre engagement à fournir des solutions innovantes pour la trajectoire net-zéro. Nous tirons parti de notre vaste expérience dans la conception et l'exécution de projets, et de la technologie CANSOLV® de Shell, solution éprouvée à l’échelle industrielle. En captant 900 000 tonnes de CO 2 chaque année, ce projet unique en son genre constitue une étape importante pour le secteur des déchets dans la réduction des émissions de carbone à grande échelle. Nous sommes engagés à fournir notre solution de captage de carbone de manière efficace, contribuant ainsi à l'objectif net-zéro du Royaume-Uni ».

James Eyton, Responsable du CCUS de Viridor, a commenté : « Nous sommes ravis d'avoir choisi Technip Energies pour réaliser l'étude d'ingénierie d'avant-projet détaillé de notre projet de captage du carbone à Runcorn. Leur sélection fait suite à un appel d'offres très compétitif. Il était essentiel pour nous de trouver un partenaire qui partage notre vision sur la décarbonation du traitement des déchets tout en possédant l'expérience et l'expertise nécessaires pour travailler à nos côtés. Ce savoir-faire sera un atout dans le développement du plus grand projet de captage de carbone au monde dans le domaine de la valorisation énergétique des déchets. La technologie de captage du CO 2 CANSOLV® de Shell est déterminante pour la faisabilité du projet. Cette technologie a déjà fait ses preuves dans le monde entier et a le potentiel de fournir des taux de captage du CO 2 de plus de 95 %, ce qui est nécessaire pour capter plus de 900 000 tonnes de CO 2 par an sur notre site de Runcorn. Nous sommes ravis de travailler ensemble pour accélérer la transition vers le net zéro, voire vers des émissions négatives, tout cela au profit de notre entreprise, de l'industrie au sens large et des communautés au sein desquelles nous opérons ».

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO 2 . La société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

À propos de Viridor

Viridor est une entreprise leader dans le secteur de la récupération et du recyclage des ressources, qui se concentre sur la récupération d'énergie et le recyclage et le retraitement des plastiques. Nous exploitons le plus grand parc d'installations de valorisation énergétique des déchets du Royaume-Uni et la plus grande usine de retraitement des polymères du Royaume-Uni. Grâce à notre parc de 10 installations EfW, trois sites de recyclage et de retraitement des plastiques et un réseau de stations de transfert, nous traitons plus de trois millions de tonnes de déchets et de recyclage par an, produisant suffisamment d'énergie pour alimenter environ 500 000 foyers britanniques.

L'objectif de Viridor est de construire un monde où rien ne se perd.

En mai 2021, Viridor a publié un plan de décarbonation ambitieux, s'engageant à atteindre le niveau zéro d'ici 2040 et à devenir la première entreprise de gestion des déchets à émissions nettes négatives du Royaume-Uni d'ici 2045. Nous nous sommes également engagés à devenir une entreprise de recyclage et de retraitement des plastiques entièrement circulaire d'ici 2025.

Pour plus d'informations : www.viridor.co.uk

