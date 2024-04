NetBet Casino slår sig sammen med Stakelogic

COPENHAGEN, Denmark, April 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet og Stakelogic har indgået en samarbejdsaftale, som vil bringe Stakelogics spil til NetBets kunder i Danmark.



Selvom Stakelogic først blev grundlagt i 2014, har de hurtigt etableret sig som en stor spiller inden for online gaming. Deres omdømme som en nyskaber i branchen er blevet anerkendt, og virksomheden er blevet nomineret til de prestigefyldte kategorier, Industry Innovation of the Year, og Innovation in Casino Entertainment ved SBC Awards 2023.

Blandt de mange spil, der er tilgængelige for NetBet Danmarks spillere som et resultat af partnerskabet med Stakelogic, er Book of Cleopatra Super Stake Edition, Volcano Deluxe og Bandits Thunder Link.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, udtaler: "Hos NetBet forstår vi vigtigheden af at give vores spillere så mange unikke spil som muligt for at sikre, at de får den bedst mulige spiloplevelse. Stakelogic har et bibliotek af innovative spil, hvilket gør dem til den ideelle partner til at hjælpe os med at udvide vores tilbud til vores kunder i Danmark."

Spillere i Danmark kan nu selv prøve disse spil, når de logger ind på deres NetBet-konto.

For more information, contact: press@netbet.com

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillerne adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde spillerene har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.