Nomination de Jean-Baptiste Choimet au poste de Directeur général dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance du Groupe GTT

Paris – Le 19 avril 2024. Le Groupe GTT annonce la nomination de Jean-Baptiste Choimet au poste de Directeur général de la société GTT à compter du 12 juin 2024, à l’issue de l’Assemblée générale. Jean-Baptiste Choimet est actuellement membre du Comité exécutif de GTT et Directeur général d’Elogen, une filiale du Groupe spécialisée dans la conception et la fabrication d’électrolyseurs destinés à la production d’hydrogène vert.

La décision prise ce jour, à l’unanimité, par le Conseil d’administration de GTT est l’aboutissement d’un processus de sélection rigoureux, piloté par le Comité des nominations et des rémunérations, sous la présidence de Catherine Ronge.

Par ailleurs, afin que GTT puisse continuer à bénéficier de l’expérience et de l’engagement de Philippe Berterottière pour le succès du Groupe, le Conseil d’administration renouvellera ce dernier dans ses fonctions de Président du Conseil d’administration de GTT pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur.

Ces décisions s’inscrivent dans le cadre de la dissociation des fonctions de Président et Directeur général, décidée par le Conseil d’administration de GTT le 17 février 2022.

La nouvelle gouvernance du groupe GTT prendra effet le 12 juin 2024.

Catherine Ronge, Présidente du Comité des nominations et des rémunérations et Administratrice indépendante, a déclaré : « Dans le cadre d’un processus exigeant, initié il y a plusieurs mois, notre Comité a examiné plusieurs candidatures de grande qualité. Les compétences managériales et « métiers », notamment dans les domaines clés du GNL et de l’hydrogène, les qualités personnelles et les réalisations de Jean-Baptiste Choimet à la Direction générale d’Elogen ont été évaluées par le Conseil comme particulièrement en phase avec les exigences de GTT et la stratégie de développement du Groupe. L’implication soutenue de Jean-Baptiste Choimet envers le Groupe et ses équipes constituera un atout essentiel pour assurer une transition en toute continuité, dans le cadre de la nouvelle gouvernance du groupe GTT. »

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a commenté : « Je suis fier de la stratégie de développement ambitieuse menée par le Groupe GTT, tant dans son cœur de métier que dans ses métiers adjacents et sur ses nouveaux marchés. Fidèle à sa raison d’être, GTT a su entamer une transformation en profondeur pour accompagner ses clients face à leurs défis futurs et contribuer à bâtir, avec eux, un monde durable. Je me réjouis de la nomination de Jean-Baptiste Choimet pour accélérer le cheminement de GTT dans cette direction. Depuis 2020, Jean-Baptiste Choimet a démontré sa détermination, sa capacité visionnaire et son énergie sans faille pour faire d’Elogen un acteur technologique de premier plan de la chaine de valeur de l’hydrogène vert. Ensemble, nous partageons une même passion pour la technologie et l’innovation, ainsi qu’un attachement fort au Groupe GTT, que je serai fier de continuer à servir, à ses côtés, dans mon rôle de Président. »

Jean-Baptiste Choimet, Directeur général d’Elogen et futur Directeur général de GTT, a déclaré : « Je remercie le Conseil d’administration de GTT pour la confiance qu’il m’accorde et prends pleinement la responsabilité de leur décision de me confier la Direction générale de GTT. Je me réjouis à l’idée de travailler avec l’ensemble des équipes du Groupe et d’être épaulé dans cette très belle mission par Philippe Berterottière, avec qui je travaille en confiance depuis plus de trois ans. J’aborde ce nouveau rôle avec enthousiasme, à la tête d’un groupe qui est aujourd’hui un acteur technologique mondial de premier plan dans le monde maritime et de l’énergie. J’aurai à cœur de mobiliser les équipes pour poursuivre et accélérer l’évolution du Groupe GTT vers les technologies dont le monde aura besoin au cours des prochaines décennies. »

Biographie de Jean-Baptiste Choimet

Jean-Baptiste Choimet rejoint le Groupe GTT en 2020 et devient Directeur général d’Elogen, une filiale du Groupe spécialisée dans la conception et la fabrication d’électrolyseurs destinés à la production d’hydrogène vert, en novembre de la même année. Il a débuté sa carrière chez EDF, où il a contribué au développement du projet de terminal méthanier de Dunkerque, pour rejoindre ensuite le groupe Société Générale et créer l’activité de négoce de GNL. En 2012, il rejoint Technip, où il occupe des fonctions commerciales et intervient sur les grands projets de GNL, en Australie et en Russie. En 2019, il rejoint le groupe Bouygues Construction, où il est en charge des opérations pour le déploiement de réseaux télécoms. Agé de 42 ans, Jean-Baptiste Choimet est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Université de Cambridge (Advanced Chemical Engineering Practice).

