GTT - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 : croissance remarquable de 81 % ; poursuite de la bonne dynamique des commandes

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 :

croissance remarquable de 81 % ; poursuite de

la bonne dynamique des commandes

Niveau de commandes élevé : 25 méthaniers et 4 éthaniers de grande capacité commandés au cours du 1 er trimestre 2024

Chiffre d’affaires s’élevant à 144,8 millions d’euros, en très forte hausse de 81% par rapport au 1 er trimestre 2023

Confirmation des objectifs 2024





Paris – Le 19 avril 2024. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2024.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Avec 25 commandes de méthaniers et 4 commandes d’éthaniers de grande capacité enregistrées au premier trimestre 2024, la performance commerciale sur notre activité principale demeure soutenue. La demande de GNL reste très forte.

GTT poursuit son effort constant de R&D et d’innovation avec pour ambition d’être un acteur technologique majeur de la décarbonation du transport maritime. A ce titre, nous avons obtenu, au cours du premier trimestre, une nouvelle approbation de principe importante dans le domaine du transport d’hydrogène liquide.

Dans le domaine des solutions digitales, nous avons réalisé l’acquisition de VPS, une société danoise spécialisée dans la performance des navires, et son intégration au sein du Groupe a démarré.

Par ailleurs, Elogen a débuté en janvier 2024 la construction de son usine de fabrication d’électrolyseurs à Vendôme, pour un démarrage prévu à partir du quatrième trimestre 2025.

Concernant notre démarche RSE, GTT a publié sa première feuille de route, témoignant ainsi de l’engagement du Groupe en faveur d’une économie durable et responsable.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 s’inscrit en forte progression de 81 % par rapport au premier trimestre 2023. La croissance du chiffre d’affaires devrait se poursuivre au cours de l’année en raison du nombre croissant de navires en construction. Dans ce contexte, le Groupe confirme ses objectifs 2024. »

Evolution des activités du Groupe au cours du premier trimestre 2024

- Poursuite de la dynamique des commandes de méthaniers

À la suite d’une année 2023 qui constituait la deuxième année record après 2022 en termes de prise de commandes, GTT a enregistré 25 commandes de méthaniers au cours du premier trimestre 2024. Leur livraison est prévue entre 2026 et 2028.

GTT a également reçu 4 commandes relatives à des éthaniers de grande capacité, dont la livraison interviendra en 2026 et 2027.

- Services aux navires en opération : nouveaux contrats

En janvier 2024, GTT a signé deux nouveaux contrats de prestations de services techniques avec JOVO, un important fournisseur d'énergie basé en Chine. Ces contrats portent sur l'assistance et le support opérationnel de GTT pour des méthaniers opérés par JOVO. GTT apportera son expertise sur le terrain pour les inspections, la maintenance, les réparations, ainsi que le conseil en ingénierie. JOVO bénéficiera également de l'accès à la hotline d'urgence HEARS® de GTT, disponible 24h/24 et 7j/7, pour apporter aux équipages une aide technique rapide.

- Solutions digitales : nouveau contrat, nouvelle certification et nouvelle acquisition

Au cours du premier trimestre 2024, GTT a reçu une commande pour huit systèmes de monitoring SloShieldTM. Conçu pour détecter les impacts des mouvements liquides dans les cuves des méthaniers (sloshing), SloShieldTM permet une remontée, en temps réel, des informations aux équipages.

Par ailleurs, Ascenz Marorka, filiale du groupe GTT, a obtenu la certification d’approbation de type « cyber-sécurité », de la part de la société de classification Bureau Veritas, pour ses solutions digitales.

Enfin, le 25 février 2024, GTT a acquis la société danoise VPS (Vessel Performance Solutions), spécialisée dans la gestion de la performance des navires. VPS est basée à Copenhague et dispose d’un relais commercial à Athènes (Grèce). Cette société, fondée en 2014 par des spécialistes de l’architecture navale et des sciences des données, compte aujourd’hui 12 salariés. Cette acquisition complète l’expertise de GTT et de sa filiale Ascenz Marorka dans le domaine du smart shipping, avec l’apport de solutions innovantes reposant notamment sur l’analyse de données opérationnelles des navires, sans utilisation de capteurs embarqués. Parmi les différentes solutions commercialisées par VPS, son logiciel phare, « VESPER », bénéficie d’une très solide réputation sur le marché. Les systèmes conçus par VPS, qui équipent aujourd’hui plus de 1 200 navires à travers le monde, viennent compléter la gamme de solutions développés par GTT et Ascenz Marorka.

- Poursuite du développement d’Elogen

Elogen a initié, fin janvier 2024, la construction de son usine de fabrication d’électrolyseurs (« gigafactory ») à Vendôme, financée en grande partie par l’IPCEI (Projets Importants d’Intérêt Européen Commun).

Par ailleurs, Elogen poursuit ses travaux de R&D avec pour objectif l’amélioration de la compétitivité et de l’efficacité énergétique de ses solutions.

- Innovation : Développement de nouvelles technologies

Dans le cadre d’un projet de développement commun entre GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas visant à développer un concept de transporteur d'hydrogène liquide (hydrogénier) d'une capacité de 150 000 m3, GTT a reçu, en janvier 2024, deux approbations de principe de la part de Bureau Veritas, l’une pour la conception d'un système de confinement à membranes cryogéniques pour l'hydrogène liquéfié, l’autre pour la conception préliminaire de l’hydrogénier. Ces approbations constituent un premier succès dans la perspective du développement d’une filière de transport d’hydrogène liquide.

Carnet de commandes au 31 mars 2024

Au 1er janvier 2024, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 311 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :

Livraisons réalisées : 11 méthaniers ;

Commandes obtenues : 25 méthaniers, 4 éthaniers

Au 31 mars 2024, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 329 unités, dont :

310 méthaniers ;

8 éthaniers ;

1 FSRU ;

1 FLNG ;

9 réservoirs terrestres.





En ce qui concerne le GNL carburant, avec la livraison de 10 navires, le nombre de navires en commande au 31 mars 2024 s’élève à 66 unités.

Evolution du chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2024

(en milliers d'euros) T1 2023 T1 2024 Var. Chiffre d'affaires 79 891 144 773 +81,2 % Dont constructions neuves 73 463 133 162 +81,3 % dont méthaniers / éthaniers 66 248 122 347 84,7 % Dont FSU1 1 239 - ns dont FSRU2 - - - dont FLNG3 - 319 ns dont réservoirs terrestres et GBS 1 079 805 -25,4 % dont navires propulsés au GNL 4 897 9 692 +97,9 % Dont électrolyseurs 1 495 3 039 +103,3 % Dont services 4 933 8 572 +73,8%

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2024 s’élève à 144,8 M€, en hausse de 81,2 % par rapport au premier trimestre 2023.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 133,2 M€, en hausse de 81,3 % par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2023. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 122,3 M€, en hausse de 84,7 %, en raison de l’augmentation du nombre de méthaniers en construction. Les redevances des FLNG s’élèvent à 0,3 M€ et celles des réservoirs terrestres à 0,8 M€. Les redevances générées par l’activité GNL carburant (9,7 M€) bénéficient des nombreuses commandes reçues en 2021 et 2022.

Le chiffre d’affaires de l’activité électrolyseurs d’Elogen s’établit à 3,0 M€ au premier trimestre 2024 contre 1,5 M€ au premier trimestre 2023.

Le chiffre d’affaires lié aux services s’établit à 8,6 M€, en hausse de 73,8% par rapport au premier trimestre 2023 en raison notamment des études d’avant-projet et des revenus générés par les services d’assistance des navires en opération, ainsi que les services digitaux.





Objectifs 2024 confirmés

En l’absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l’exercice 2024, soit :

un chiffre d’affaires consolidé 2024 dans une fourchette de 600 à 640 M€,

un EBITDA consolidé 2024 dans une fourchette de 345 à 385 M€,

un objectif de distribution, au titre de l’exercice 2024, d’un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé4.





Présentation du point sur l’activité du premier trimestre 2024

Philippe Berterottière, Président-Directeur général, et Thierry Hochoa, Directeur administratif et financier, commenteront l’activité du premier trimestre 2024 de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l’occasion d’une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra vendredi 19 avril 2024, à 18h15, heure de Paris.

Cette conférence sera retransmise en direct sur le site Internet de GTT (www.gtt.fr/finance).

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 1 70 91 87 04

Royaume-Uni : +44 1 212 818 004

Etats-Unis : +1 718 705 87 96





Le document de présentation sera disponible sur le site internet le 19 avril à 17h45.

A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions zéro-carbone. Avec sa filiale Elogen, qui conçoit et produit des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (technologie PEM), GTT est également présent dans le domaine de l'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

1 Floating Storage Unit : unité flottante de stockage de GNL.

2 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL.

3 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité de liquéfaction de GNL.

4 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.

