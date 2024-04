S.T. Dupont annonce la nomination de Pearson Poon en qualité de Président du Conseil de Surveillance

Paris – 19 avril 2024 – S.T. Dupont (code ISIN : FR0000054199 – code mnémonique : DPT) (la « Société »), annonce que le Conseil de Surveillance, lors de sa réunion du 18 avril 2024, a nommé Monsieur Pearson Poon en tant que Président du Conseil de Surveillance.

Monsieur Pearson Poon est actuellement Vice-Président du Conseil de Surveillance de S.T. Dupont, Vice-Président de Harvey Nichols et Directeur de l'exploitation de Dickson Concepts (International) Limited, l'un des principaux détaillants de produits de luxe en Asie, coté à la bourse de Hong Kong. Monsieur Pearson Poon dirige le développement de Harvey Nichols, qui compte 14 magasins au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et à Hong Kong. Chez Dickson Concepts, il est chargé de superviser les activités de vente au détail du groupe, qui comprend 63 magasins à Hong Kong, à Taïwan et en Chine continentale. En 2022, Monsieur Pearson Poon figurait dans la liste des 10 personnes les plus influentes d'Asie établie par Inside Retail Asia. Auparavant, Monsieur Pearson Poon a travaillé dans la division banque d'investissement de Goldman Sachs (Asia) LLC, se concentrant sur le secteur Internet en Chine, au sein de l'équipe "Consumer and Retail, Technology, Media, and Telecommunications" (consommation et vente au détail, technologie, médias et télécommunications). Monsieur Pearson Poon est titulaire d'une licence en économie de l'université de Cambridge.

« C'est un honneur pour moi d'être nommé Président du Conseil de Surveillance de S.T. Dupont. Je me réjouis de travailler avec le Conseil de Surveillance et l'équipe de Direction pour poursuivre la croissance et le développement de cette marque emblématique. Je tiens également à remercier Mounir pour toutes les contributions qu'il a apportées à la Société pendant son mandat de Président. » déclare Monsieur Pearson Poon.

Monsieur Pearson Poon remplace Monsieur Mounir Moufarrige qui a souhaité quitter ses fonctions de Président du Conseil de Surveillance. Monsieur Mounir Moufarrige conserve son mandat de membre du Conseil de Surveillance et continuera d’accompagner la Société en qualité de Senior Advisor to the Chairman of the Board.

La Société remercie Monsieur Mounir Moufarrige pour l’ensemble de son travail ainsi que sa contribution au développement de la Société et de son groupe.

Le Conseil de Surveillance a également nommé Mme Catherine Sabouret en tant que Vice-Présidente du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Pearson Poon.

Mme Sabouret est expert-comptable/commissaire aux comptes et diplômée de l’ESSEC Business School. Elle a débuté sa carrière chez PwC, avant d’être nommée Partner et d’occuper le poste de Présidente du Conseil de Surveillance de PwC Audit. Elle a également été membre du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, Administratrice et Présidente du comité d’audit de Chargeurs et Banimmo.

Elle est actuellement Administratrice indépendante de la Fondation Valentin Haüy et de l’Européenne de cautionnement et membre du Conseil de Direction de Pathé.

A la date du présent communiqué de presse, le Conseil de Surveillance est composé des quatre membres suivants :

Monsieur Pearson Poon, Président du Conseil de Surveillance ;

Madame Catherine Sabouret, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance ;

Monsieur Mounir Moufarrige, membre du Conseil de Surveillance et Senior Advisor to the Chairman of the Board ;

Madame Marie Fournier, membre du Conseil de Surveillance.

Pour rappel, à la date du présent communiqué de presse, le Directoire est compté des deux membres suivants :

Monsieur Alain Crevet, Président du Directoire ;

Monsieur Eric Sampré, membre du Directoire.

À propos de S.T. Dupont :

S.T. Dupont SA est une société basée en France qui fabrique, commercialise et vend des produits de luxe. La Société propose une gamme de produits comprenant des briquets, des instruments d'écriture, de la maroquinerie, du prêt-à-porter, des ceintures et d'autres accessoires. La Société distribue ses produits dans le monde entier, et la majorité de ses produits est vendue en Europe et en Asie.

Contacts :

Reda Bakhti

rbakhti@st-dupont.com

01 53 91 30 00

Pièce jointe