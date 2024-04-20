SNOW 重要截止日期：專業投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵損失超過 10 萬美元的 Snowflake Inc. 投資者在 4 月 29 日證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師 – SNOW

紐約, April 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2020 年 9 月 16 日至 2022 年 3 月 2 日（含上述兩日）期間（「集體訴訟期」）購買了 Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) A 類普通股之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2024 年 4 月 29 日。

影響：如果您在集體訴訟期內購買了 Snowflake 集體 A 類普通股，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Snowflake 的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22950，撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 case@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。集體訴訟經已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 4 月 29 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師事務所實際上並不提起證券集體訴訟，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提出訴訟的律師事務所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年均位列前四名，並為投資者追回了數億美元。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了虛假和／或誤導性陳述且／或未披露以下事項：(1) Snowflake 系統性地向客戶超售產能，造成對 Snowflake 產品和服務需求的誤導性表象；(2) Snowflake 在首次公開募股（「IPO」）之前向客戶提供大幅折扣，暫時提高了銷售額，但在 IPO 後無法持續，和/或需要進行平台效率調整，這對客戶消費和 Snowflake 的收入和利潤率產生了負面影響；(3) 因此，Snowflake 的客戶準備在合同期限結束時展期大量未使用的信用額度（從而蠶食未來的銷售），或者拒絕按之前的消費水平續簽合同，或者直接拒絕；(4) 因此，Snowflake 的產品收入和剩餘履約義務在集體訴訟期間之前和期間被人為誇大。訴訟聲稱，當市場得知真實詳情後，投資者遭受了損失。

如欲加入 Snowflake 的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22950，撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 case@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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