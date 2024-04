Giambattista Valli verzaubert Barcelona während der Bridal Night

BARCELONA, Spanien, April 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die exklusivste Modenschau der Barcelona Bridal Fashion Week hat gestern Abend über 450 Gäste verzaubert, die eine einzigartige Show im historischen Gebäude der Llotja de Mar genossen. Das Maison Giambattista Valli feierte exklusiv das Laufstegdebüt seiner Brautkollektion während der Bridal Night, dem Galaabend des von der Fira de Barcelona mit Unterstützung des katalanischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit organisierten Events.



In einer außergewöhnlichen Show erstrahlten die 30 Kreationen von Giambattista Valli in ihrem eigenen Licht. Es war ein Höhepunkt der Silhouetten, die eine umfassende Ausstellung von Herrn Vallis Konzept der zeitgenössischen Brautmode darstellten und das Publikum dazu einluden, die Manifestation seiner Vision zu erleben, die in eine Präsentation umgesetzt wurde, die die Essenz der Individualität verkörpert – ein Fest der Liebe.

Die Modenschau zeigte zehn Kleider aus der dritten „Love Collection“, zehn ikonische Silhouetten aus der ersten und zweiten „Love Collection“ und zehn Haute Couture-Kreationen, die die Pracht und das Savoir-faire der Ateliers inspirierten, indem sie sich von den klassischen Hochzeitsritualen entfernten und sich auf die Bedeutung der Emotionen des „Augenblicks“ und die Freuden des Feierns konzentrierten. Durchdrungen von der idyllischen Ästhetik und der Exzellenz des Hauses, zeichneten sich Vallis Kleider durch eine moderne Note aus, sei es durch klare Linien, unvergessliche Volumina oder unerwartete Details, die von imaginären Persönlichkeiten inspiriert wurden – Herrn Vallis Freunden. Diese Mischung aus Klassik und Moderne spricht viele Bräute auf der ganzen Welt an, die auf der Suche nach einem einzigartigen Hochzeitskleid im echten Valli-Stil sind, das mit ihrer eigenen persönlichen Geschichte verbunden ist.

Der renommierte Designer zeigte sich nach der Show hocherfreut und sagte dazu: „Ich habe Barcelona und die Bridal Fashion Week für das Debüt meiner Love Collection 3 gewählt, weil es ein Event ist, das ein vielfältiges Publikum von Modebegeisterten, Designern, Einkäufern und Medien aus der ganzen Welt anzieht und mir ein Maximum an globaler Sichtbarkeit und Erfolgschancen bietet.“ Er fügte hinzu: „Außerdem passt die romantische und kosmopolitische Atmosphäre Barcelonas perfekt zum Thema meiner Kollektion, die die Liebe und Romantik feiert.“

Die Barcelona Bridal Night hatte ein Publikum voll VIPs, darunter It-Girl, Model und internationale Modeikone Olivia Palermo, Model und Gräfin Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, Stylistin und Designerin Pelayo Diaz, Schauspielerin Hiba Abouk, Schauspielerin und Model Blanca Romero, Model Marco Llorente und TV-Moderatorin und Schauspielerin Marta Torné, neben anderen Persönlichkeiten.

