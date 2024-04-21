Giambattista Valli 成为巴塞罗那婚纱之夜的耀眼明星

巴塞罗那，西班牙, April 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 昨晚，巴塞罗那婚纱时装周期间最具特色的时装秀上演，450 多位宾客莅临历史悠久的建筑 Llotja de Mar，出席这场独具特色的时装盛会。Giambattista Valli 在婚纱之夜期间举办了其婚纱系列的首场 T 台秀。婚纱之夜是由 Fira de Barcelona 主办的，获得了加泰罗尼亚商业和劳工部的鼎力支持。



在这场非凡时装秀中，Giambattista Valli 呈现了 30 件独具魅力的作品，每一件都闪耀着独特的光芒。 这场时装秀呈现了一系列剪裁精美的婚纱造型，展现了 Valli 先生对于当代婚纱装束理念的全面阐释。他将自己的愿景转化为一场生动的时装艺术展示，诚邀观众共同见证。这不仅仅是一场时装秀，更是一场艺术盛会，将个性的本质、梦想的分享以及爱与庆祝巧妙融合，呈现在观众眼前。

这场时装秀璀璨绽放，展示了第三季“爱之系列”中的十款礼服、第一季和第二季“爱之系列”中的十款标志性造型，以及十款高级定制杰作，彰显工坊的华丽风范与非凡技艺。这些作品突破了传统婚礼仪式的框架，更注重“当下”的情感体验，并将庆典的喜悦传达得淋漓尽致。 Valli 的礼服融合了品牌的田园美学与卓越品质，展现了新颖出众的当代风采。无论是干净利落的线条、令人难忘的立体感，还是出人意料的细节——灵感源自设计师想象中的一群新朋友的个性，无不散发着独特的魅力。 这种将经典与现代元素融合的设计风格深受全球众多寻觅个性婚纱的新娘们青睐。这些婚纱不仅体现了 Valli 独有的纯粹风格，更与每位新娘独特的个人故事紧密相连。

这位著名设计师在时装秀结束后欣喜地表示：“我选择在巴塞罗那婚纱时装周上推出第三季“爱之系列”，是因为这场盛会汇聚了全球时尚爱好者、设计师、买家和媒体等多元化观众，不仅让我有机会最大限度地提升全球知名度，更为品牌的成功创造机会。” 他补充道：“此外，巴塞罗那浪漫而国际化的氛围完美契合我的系列的主题——颂扬爱情与浪漫。”

巴塞罗那婚纱之夜的观众和前排嘉宾阵容强大，其中包括时尚达人、名模兼国际时尚偶像 Olivia Palermo、名模兼女伯爵 Lara Cosima Henckel von Donnersmarck、造型师兼设计师 Pelayo Diaz、女演员 Hiba Abouk、女演员兼名模 Blanca Romero、名模 Marco Llorente，以及电视主持人兼女演员 Marta Torné 等名人。

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