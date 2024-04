COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris - 22 avril, 2024

Valeo franchit une nouvelle étape vers la mobilité électrique et annonce sa nouvelle division Valeo Power

En début d'année, Valeo a annoncé un projet de fusion de ses activités de systèmes thermiques et de propulsion en une seule entité afin de fournir des solutions toujours mieux adaptées aux attentes du marché de l’électrification et d'améliorer la compétitivité et la performance financière de Valeo.

La division Valeo Power est créée le 22 avril 2024. La mobilité a besoin de puissance. L'accélération de l'électrification s'appuie sur les systèmes de gestion thermique et de transmission pour améliorer l'autonomie, la performance et le confort des véhicules. La division Valeo Power mettra en place une organisation agile basée sur 7 Opérations Régionales et remplacera progressivement les anciens pôles Systèmes Thermiques et Systèmes de Propulsion jusqu'à l'achèvement de toutes les procédures sociales et légales [1]. Xavier Dupont est nommé Directeur général de la division Valeo Power et Directeur général adjoint de Valeo.

Christophe Périllat, Directeur général de Valeo, explique : "Aujourd'hui, la création de notre nouvelle division Valeo Power, fusion de nos anciens pôles Systèmes de Propulsion et Systèmes Thermiques marque une étape importante dans l'histoire de Valeo. Alors que l'électrification de la mobilité s'accélère, notre division Valeo Power offrira à nos clients des technologies adaptées aux attentes du marché en termes de performance et de coût. La nouvelle division contribuera également à nos efforts pour améliorer notre compétitivité et notre performance financière. "

A cette occasion, Valeo renomme ses deux autres divisions pour refléter l'évolution de leurs activités :

Le pôle Systèmes de Confort et d’Aides à la Conduite devient la division Valeo Brain.





La mobilité évolue avec le véhicule défini par logiciel, l'accélération des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les nouvelles opportunités qu'ils ouvrent pour l'expérience à bord du véhicule. Tous ces systèmes reposent sur des logiciels et sur de puissantes unités de calcul agissant comme les "cerveaux" des véhicules. Marc Vrecko est nommé Directeur général de la division Brain et Directeur général adjoint de Valeo.

Le pôle Systèmes de Visibilité devient la division Valeo Light.





La sécurité de la mobilité repose sur la lumière pour voir et être vu. La lumière doit atteindre le conducteur ou les capteurs sans distorsion, grâce aux systèmes d’essuie-glaces et de nettoyage des capteurs. La révolution de la mobilité soutient l'accélération de l'éclairage, car les véhicules électriques et modernes offrent de nouvelles opportunités en termes de conception, de fonctionnalité et de personnalisation. Maurizio Martinelli est nommé Directeur général de la division Valeo Light et Directeur général adjoint de Valeo.

La nouvelle structure opérationnelle de Valeo est désormais organisée autour de ces trois divisions qui deviendront les segments de reporting financier du Groupe à partir des résultats du premier semestre 2024.

L'activité d’après-vente de Valeo reste l'activité Valeo Service et Eric Schuler est nommé Directeur général de l'activité Valeo Service.

—---

[1] Pendant cette période de transition, l'organisation actuelle par groupes de produits/opérations régionales coexistera avec la future organisation par opérations régionales.

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres : 22 milliards d’euros de CA en 2023 | 112 700 collaborateurs au 31 décembre 2023 | 29 pays, 175 sites de production, 66 centres de recherche et développement et 20 plateformes de distribution.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Contacts presse

Dora Khosrof | +33 7 61 52 82 75

Caroline De Gezelle | + 33 7 62 44 17 85

press-contact.mailbox@valeo.com

Relations investisseurs

+33 1 40 55 37 93

valeo.corporateaccess.mailbox@valeo.com

Pièce jointe