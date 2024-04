Les Thés DAVIDsTEA renforce son engagement en faveur du développement durable et lance un nouvel emballage compostable

Notre collection de thés Du jardin à la tasse est revisitée en pensant à la terre, avec un nouvel emballage compostable pour les feuilles de thé en vrac.

MONTRÉAL, 22 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSXV : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, sont fiers d’annoncer le lancement de leur emballage compostable pour les thés en feuilles de leur collection « Du jardin à la tasse ». En s'appuyant sur son offre mondiale actuelle d'emballages de thé imprimés totalement recyclables et de sachets sans plastique, la Société poursuit sa transition vers des matériaux compostables et régénératifs.





Les sacs sarcelle de 50 g et 100 g, compostables à 100 % dans les installations de compostage industrielles, pourront être commandés par les clients canadiens et américains sur le site davidstea.com dans les mois à venir.

DAVIDsTEA vise à être un chef de file dans l'industrie du thé en mettant en œuvre diverses initiatives de réduction des déchets, des matériaux d'emballage jusqu'aux enveloppes d'expédition compostables pour les commandes de produits incassables. Dans le cadre de sa transition vers des emballages compostables, la Société a accordé la priorité au maintien de la qualité et de l'intégrité de ses produits, en garantissant leur stabilité en rayon lorsqu'ils sont livrés aux clients. Par conséquent, les emballages compostables sont d'abord introduits dans la collection de thés « Du jardin à la tasse » de la Société.

En s'approvisionnant en matériaux régénératifs de qualité alimentaire et en se documentant sur les capacités des installations de recyclage et de récupération tout au long de la chaîne, la Société s'est engagée sur la voie de la compostabilité. De la conception à la planification, en passant par l'approvisionnement, elle reconnaît que l'industrie est constamment confrontée au défi de développer des matériaux plus biodégradables pour le thé.



« Depuis notre ouverture en 2008, nous avons pris des décisions respectueuses de l'environnement », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de DAVIDsTEA. « Le thé est naturellement compostable et notre objectif est de ne rien laisser derrière nous. C'est dans ce but qu’il est important pour nous de trouver des solutions novatrices et de tester de nouveaux matériaux, sans pour autant compromettre nos normes élevées en matière de qualité et de fraîcheur. Nous travaillons en permanence à la mise au point d'emballages régénératifs et nous sommes impatients de les utiliser pour d’autres collections à l'avenir », a-t-elle ajouté.

