Meriauran vastuullisuusraportti 2023 julkaistu: bioöljyn käyttöä lisättiin laivastossa

Sijoittajauutinen 22.4.2024 klo 13.45 (CEST)

Meriauran vastuullisuusraportti 2023: Bioöljyn käyttöä lisättiin laivastossa

Meriaura Group Oyj:n tytäryhtiön Meriaura Oy:n vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu.

Raportin mukaan Meriaura lisäsi bioöljyn käyttöä laivastossaan. Tämän mahdollisti kehitysprojekti, jonka myötä yhtiöryhmässä itse tuotetun bioöljyn laatu, laadunseuranta ja tuotantomäärät saatiin sellaiselle tasolle, joka sallii bioöljyn laajemman käytön Meriauran laivaston polttoaineena.

Meriaurassa valmistauduttiin myös kiristyvään sääntelyyn kehittämällä päästöjen seurantajärjestelmää systemaattisemmaksi. Aiemmin on raportoitu vain ympäristön kannalta merkittävimmät, eli laivaliikenteen, päästöt. Nyt vuoden 2023 osalta päästöjä raportodaan laajemmin esimerkiksi yrityksen tiettyjen maakulkuneuvojen osalta.

Meriauran vastuullisuusasiantuntija Esko Pettayn mukaan “On ollut ilo huomata, kuinka vastuullisuusasiat eivät ole enää vaan pientä ryhmää koskevia asioita, vaan koko organisaatiomme läpileikkaavia teemoja, joiden parissa työskennellään päivittäin joka osastolla”.

Vastuullisuusraportti on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://meriaura.fi/vastuullisuusraportti-2023/ . Raportti on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto

Puh: +358 505 602 349

Sähköposti: kirsi.suopelto@meriaura.com

Meriaura Group Oyj lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla nimellä MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla nimellä MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.