Investeringsforeningen PFA Invest anmoder om afnotering

Bestyrelsen for investeringsforeningen PFA Invest har dags dato truffet beslutning om afnotering af foreningens afdelinger og at indsende anmodning til Nasdaq Copenhagen A/S om sletning af afdelingernes andele fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Der er tale om følgende af­delinger:

ISIN Afdeling DK0060700433 Indeks Mellemlange Obligationer DK0060446896 Kreditobligationer DK0060446623 Danske Aktier DK0060446706 Globale Aktier DK0060522829 Balance A DK0060814366 Balance AA DK0060814440 Balance A Akkumulerende DK0060446979 Balance B DK0060622884 Balance C DK0062266391 Balance C Akkumulerende

Det forventes, at foreningens afdelinger har sidste handelsdag fredag den 7. juni 2024. Slet­ningen fra handel forudsætter dog, at Nasdaq Copenhagen A/S imødekommer anmod­ning­en og den forventede tidsplan.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Rasmus Bessing.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen PFA Invest