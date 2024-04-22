C3 Rules 與 HyperRisk Solutions 達成戰略聯盟，改造加密資產合規

紐約, April 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在金融領域出現的動態變化中，傳統銀行機構越來越多地投資於各種加密資產，包括穩定幣、代幣化資產、ETF 產品和加密貨幣。但是巴塞爾 III 框架對這種趨勢產生了緩衝作用，因為巴塞爾 III 框架要求對不符合嚴格標準的投資進行大量資本儲備，同時進行嚴格評估，提交詳細資料以供監管機構審查。為應對這些挑戰，領先的加密資產合規解決方案開發商 C3 Rules 與在監管技術軟件領域處於領先地位的 HyperRisk Solutions 攜手合作。在他們的聯合合作中，C3 Rules 的加密資產分類和合規報告解決方案與 HyperRisk Solutions 的 RiskGuard 軟件集成，打造了一個全面的加密資產資本計算系統。



該集成承諾在加密資產暴露分類和資本計算方面提供透明度和效率，滿足巴塞爾委員會對新的加密資產資本和審慎標準的要求。它提供了一種模塊化的合規管理方法，允許與現有風險管理基礎設施無縫集成，或者对先進加密資產分類服務進行改造。

該合作夥伴關係以銀行和金融機構的全球用戶群作為目標對象。HyperRisk Solutions的RiskGuard 軟件廣泛應用於東南歐，擁有十一家處於領先地位的銀行和金融機構客戶。這個強大的產品為全球首次推出並可在全球範圍內使用，將強化他們在金融創新和風險管理方面的地位。監管採納更先進的市場，例如香港、新加坡和瑞士，可能會率先受益。

C3 Rules 行政總裁 Ben Stolman 對這一合作夥伴關係表示了熱情的態度，他表示：「與 HyperRisk Solutions 的這一戰略聯盟對金融行業來說起變革作用。透過將我們尖端的加密資產分類系統與 HyperRisk 強大的資本計算引擎相結合，我們正在為擁有加密資產暴露的銀行設立風險管理和監管合規的新標準。」

HyperRisk Solutions 合夥人 Aleksa Jorga 表示：「我們很高興與 C3 Rules 展開合作，他們對加密監管技術的大膽嘗試和創新方法令人振奮。分類工具與我們的 RiskGuard 套件有機契合，為我們準備了這樣一個未來，即加密資產可能會集成到主流銀行業中。RiskGuard 與巴塞爾框架一同成長發展，已有 15 年的歷史，因此我們期待着下一個市場動向。」

經常就數字資產和巴塞爾標準向客戶提供諮詢服務的金杜律師事務所的合夥人 Andrew Fei 觀察到：「巴塞爾加密資產標準很重要，因為它們使得銀行明悉他們需要對自己的加密資產暴露持有多少資本。巴塞爾標準要求銀行將他們的所有加密資產暴露都一一分類為四個已嚴格定義好的類別之一，要求他們完整記錄好分類決定並提供相關支援證據，同時將這些分類決定提交給他們的銀行監管機構進行審查。對於銀行來說，這是一個重大的合規任務。在這種背景下，監管技術解決方案有望顯著減輕銀行的合規負擔。」

關於 C3 Rules:

C3 Rules Inc. 是加密資產分類和合規解決方案的領先者，提升了金融機構的完整性和效率。

關於 HyperRisk Solutions:

HyperRisk Solutions d.o.o. 專注於監管技術軟件，為東南歐和其他地區的金融機構提供風險管理和監管報告解決方案。

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C3 Rules Inc.,

183 Thompson Street

New York, NY 10012 （美國）

網站：https://c3rules.com/

電郵：bstolman@c3rules.com

HyperRisk Solutions d.o.o.

Koče Kapetana 51

11111 Belgrade, Serbia

網站：https://www.hyperrisk.solutions/

電郵：aleksa.jorga@hyperrisk.solutions