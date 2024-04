C3 Rules und HyperRisk Solutions schmieden strategische Allianz zur Verbesserung der Compliance bei Kryptoassets

NEW YORK, April 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einer dynamischen Verschiebung innerhalb des Finanzsektors investieren traditionelle Bankinstitute zunehmend in eine Vielzahl von Engagements in Kryptoassets, einschließlich Stablecoins, tokenisierten Vermögenswerten, ETF-Produkten und Kryptowährungen. Das Basel-III-Regelwerk dämpft jedoch diesen Vorwärtsdrang, indem es neben strengen Bewertungen und detaillierten Vorlagen für die aufsichtsrechtliche Prüfung erhebliche Kapitalreserven für Investitionen verlangt, die die anspruchsvollen Standards nicht erfüllen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat sich C3 Rules, ein führender Entwickler von Lösungen für die Compliance bei Kryptoassets, mit HyperRisk Solutions, einem führenden Anbieter von Software für Regulierungstechnologie zusammengeschlossen. Das gemeinsame Projekt integriert die Lösung von C3 Rules für die Klassifizierung von Kryptoassets und das Compliance-Reporting mit der Software RiskGuard von HyperRisk Solutions und schafft so ein umfassendes System für die Kapitalberechnung von Kryptoassets.



Diese Integration verspricht Transparenz und Effizienz bei der Klassifizierung von Kryptoassets und der Kapitalberechnung und erfüllt die neuen Kapital- und Aufsichtsstandards des Basler Ausschusses für Kryptoassets. Es bietet einen modularen Ansatz für das Compliance-Management, der eine nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen im Bereich des Risikomanagements oder eine komplette Überarbeitung für fortschrittliche Kryptoasset-Klassifizierungsdienste ermöglicht.

Die Partnerschaft zielt auf eine weltweite Nutzerbasis von Banken und Finanzinstituten ab. RiskGuard von HyperRisk Solutions ist eine Softwarelösung, die in Südosteuropa weit verbreitet ist und zählt elf führende Banken und Finanzinstitute zu ihren Kunden. Das erweiterte Angebot, das weltweit verfügbar ist und eine globale Premiere darstellt, wird ihre Position im Bereich Finanzinnovation und Risikomanagement stärken. Märkte, die bei der Einführung von Vorschriften weiter fortgeschritten sind – darunter Hongkong, Singapur und die Schweiz –, werden wahrscheinlich zuerst davon profitieren.

Ben Stolman, CEO von C3 Rules, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft und erklärte: „Diese strategische Allianz mit HyperRisk Solutions ist ein entscheidender Schritt für die Finanzbranche. Durch die Kombination unseres hochmodernen Kryptoasset-Klassifizierungssystems mit der robusten Kapitalberechnungs-Engine von HyperRisk setzen wir neue Maßstäbe für das Risikomanagement und die Einhaltung von Vorschriften für Banken mit Engagements in Kryptoassets.“

Aleksa Jorga, Partner bei HyperRisk Solutions, dazu: „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit C3 Rules, die einen mutigen und innovativen Ansatz für Krypto-Regtech verfolgt. Das Klassifizierungstool ist eine logische Ergänzung zu unserer RiskGuard-Suite und bereitet uns auf eine Zukunft vor, in der Kryptoassets in den regulären Bankensektor integriert werden könnten. RiskGuard hat sich mit dem Baseler Rahmenwerk weiterentwickelt und kann auf eine 15-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, sodass wir die nächste Marktentwicklung vorwegnehmen.“

Andrew Fei, Partner bei der Anwaltskanzlei King & Wood Mallesons, der regelmäßig Kunden zu digitalen Vermögenswerten und den Basler Standards berät, sagte dazu: „Die Basler Kryptoasset-Standards sind wichtig, weil sie den Banken vorschreiben, wie viel Eigenkapital sie für ihre Engagements in Kryptoassets vorhalten müssen. Die Basler Standards verlangen von den Banken, dass sie jedes ihrer Engagements in Kryptoassets in eine von vier genau definierten Kategorien einordnen, ihre Klassifizierungsentscheidungen mit entsprechenden Nachweisen vollständig dokumentieren und diese den Bankenaufsichtsbehörden zur Überprüfung zur Verfügung stellen. Für die Banken ist diese Form der Compliance ein erheblicher Aufwand. Vor diesem Hintergrund haben Regtech-Lösungen das Potenzial, den Aufwand der Banken für die Einhaltung von Vorschriften erheblich zu verringern.“

Über C3 Rules:

C3 Rules Inc. ist führend im Bereich der Klassifizierung von Kryptoassets und Compliance-Lösungen, die die Integrität und Effizienz von Finanzinstituten verbessern.

Über HyperRisk Solutions:

HyperRisk Solutions d.o.o. ist auf Software im Bereich der Regulierungstechnologie spezialisiert und bietet Lösungen für das Risikomanagement und die aufsichtsrechtliche Berichterstattung für Finanzinstitute in Südosteuropa und darüber hinaus.

