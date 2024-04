Exterro fait don de sa solution d’investigation numérique pour appuyer l’édition 2024 de l’événement dédié à la formation organisé par l’IACIS

PORTLAND, État de l’Oregon, 22 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, principal fournisseur de logiciels de gestion des risques de données, annonce ce jour sa contribution à l’édition 2024 de l’événement dédié à la formation piloté par l’International Association of Computer Investigative Specialists, ou IACIS (une association internationale des spécialistes des enquêtes informatiques) en faisant don de licences d’abonnement à sa solution d’investigation numérique, à savoir FTK, pour une valeur plus de 2,7 millions de dollars. Depuis plus de 25 ans, l’IACIS propose une formation en informatique judiciaire de pointe à des stagiaires du monde entier. Ce don témoigne de l’engagement à long terme d’Exterro envers l´investigation numérique, mais aussi de sa mission visant à aider les enquêteurs à résoudre leurs affaires plus rapidement.



L´outil d´analyse forensique développé par Exterro, FTK Forensic Toolkit, lauréate de deux prix Globee Cybersecurity Awards 2024 dans deux catégories , relève les enjeux complexes de l’informatique judiciaire en mode ordinateur ou mobile, et intègre des fonctionnalités de collecte, de traitement et d’analyse d’images de disque complet reproductibles et soutenables. La profession de l’informatique judiciaire en a salué la rapidité, la stabilité et la simplicité d’utilisation.

Pour Sarah Hargreaves, Vice-présidente de formation globale chez Exterro, « Tirer le plus grand profit des solutions logicielles d’investigation numérique dépend de la possibilité d’accéder à une formation qui non seulement prend en compte les paramètres et les fonctionnalités de la technologie, mais aussi les rôles et responsabilités des enquêteurs. Pour Exterro, c’est un honneur de fournir à la fois une technologie de pointe et un accompagnement en formation à son utilisation aux enquêteurs qui jouent un rôle essentiel au maintien de la sécurité de la population. »

Le don effectué représente une licence virtuelle complète de 12 mois accordée aux stagiaires 2024 de l’IACIS et une formation à la suite logicielle FTK - Application de la loi à l’issue de leur certification. La licence comprend :

Toutes les fonctionnalités du moteur d’automatisation FTK Connect, y compris la création de dossiers, le traitement des preuves, la recherche et la catégorisation des résultats, l’exportation de données, et bien d’autres encore ;

Un module de formation à la demande complet, adossé d’une certification ACE gratuite ; et

L’accès à des formations mensuelles exclusives de l’IACIS et à des permanences.



« Les dons de logiciels des sponsors comme Exterro jouent un rôle clé dans le parcours d’apprentissage d’un stagiaire » observe Richard Johnson, directeur marketing de l’IACIS. Et de poursuivre : « Ils auront tous les outils à disposition pour obtenir la certification CFCE - Certified Forensic Computer Examiner Program. Ces dons donnent aux stagiaires une occasion unique de se plonger dans le logiciel et ses fonctionnalités. C’est dans cet environnement qu’ils réalisent véritablement ce dont ils ont besoin pour accomplir leur tâche, et ce cheminement commence naturellement avec le logiciel. »

Les progrès dans la formation et l’éducation sont essentiels pour améliorer les pratiques de cybersécurité et lutter contre les menaces cybernétiques. L’IACIS a pour vocation de former et de certifier les acteurs de l’informatique judiciaire en fournissant des services axés sur l´application de la loi, et la formation et certification. Tous les instructeurs et formateurs BCFE de l’IACIS sont des Enquêteurs certifiés en investigation numérique et sont actifs sur le terrain de l’investigation numérique, travaillant avec l’IACIS pour revoir et actualiser les supports de formation chaque année. Les partenariats entre la profession et les instances d’éducation visant à combler les lacunes en compétences et promouvoir l’innovation sont indispensables au maintien de la pertinence des supports de formation et à leur alignement sur les exigences évolutives des enquêteurs en investigation numérique.

L’édition 2024 de l’événement dédié à la formation de l’IACIS se tient à Orlando, en Floride, du 22 avril au 3 mai 2024. Pour en savoir plus sur la suite logicielle FTK dédié aux forces de l’ordre, rendez-vous sur le site Web d’Exterro .

À propos d’Exterro, Inc.

Exterro permet aux forces de l´ordre d’obtenir de meilleurs résultats en matière de droit, de réglementation et d’enquêtes, de réaliser des économies et de réduire l’impact des menaces en gérant les risques liés aux données. Son logiciel de gestion des risques liés aux données constitue la seule plateforme complète qui associe le processus d’investigation au niveau des données, l’automatisation, l’optimisation des processus et l’IA responsable afin de mettre en lumière et de contrôler les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations juridiques, les enquêtes numériques, la réponse en matière de cybersécurité, la conformité et la gestion des informations. Aux quatre coins du monde, des milliers d’équipes d’entreprises, de cabinets d’avocats, de fournisseurs de services d’infogérance, de gouvernements et d’organismes chargés de l’application de la loi font confiance à Exterro pour gérer leurs risques et obtenir des résultats fructueux à moindre coût. Pour plus d’informations, visitez www.exterro.com

À propos de IACIS

IACIS est une organisation à but non lucratif, entièrement dédiée à la formation, à la certification et à fournir des services d´adhésion aux professionnels de l´investigation numérique partout dans le monde. Fondée en 1990, l’IACIS a connu une croissance internationale régulière pour devenir une organisation professionnelle respectée d’envergure internationale. Le programme de certification de l’IACIS se différencie nettement des autres programmes de formation en informatique d´investigation. Les candidats à la certification sont soumis à des normes rigoureuses et doivent démontrer avec succès une compréhension approfondie de leurs compétences de certification en informatique d´investigation de base pour décrocher l’agrément fort convoité d’enquêteur en investigation numérique (ou CFCE pour Certified Forensic Computer Examiner).

