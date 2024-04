JCDecaux obtient la validation d’Ipsos pour sa méthodologie de mesure d’audience mondiale dans les métros

Paris, le 22 avril 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd'hui qu'Ipsos a validé « Metro Audience Metrix », sa méthodologie de mesure d'audience mondiale dans les métros.

Développée par le département Data de JCDecaux, Metro Audience Metrix (MAM) est construite sur la base d’algorithmes calculant les principaux indicateurs indispensables à toute mesure d’audience, en particulier le nombre de passagers uniques, la couverture, la répétition du message publicitaire sur cible et le nombre total d’impressions. L’objectif est de proposer des indicateurs clés de performance (KPI) cohérents qui aident les annonceurs à optimiser leurs stratégies médias et à maximiser leur impact sur leurs audiences cibles dans les métros.

MAM a été déployée dans le métro de Shanghai, qui compte 503 stations. En 2024, un déploiement dans d’autres métros est également prévu, notamment sur le réseau de Hong Kong MTR. Avec la validation de cette méthodologie par Ipsos, JCDecaux contribue à établir des standards internationaux référents en matière de mesure d'audience OOH dans les transports.

Metro Audience Metrix fait partie de JCDecaux Data Solutions, un portefeuille de solutions internationales et locales basées sur les données permettant aux annonceurs de maximiser l’impact et le ROI de leurs investissements médias. Elle garantit :

Un produit évolutif pour l’ensemble des métros dans le monde ;

Des informations précieuses sur le parcours des passagers ;

Des indicateurs précis pour les stratégies médias des annonceurs ;

Des ventes programmatiques lorsque la méthodologie est combinée avec VIOOH, une plateforme mondiale, indépendante et automatisée de planning et de trading pour la communication extérieure.

Les détails, sources, algorithmes et résultats de MAM ont été validés par Ipsos, l'une des plus grandes entreprises d'études de marché et de sondages au monde.

Jean-Noël Zeh, Chief Data Scientist chez Ipsos, a déclaré : « Metro Audience Metrix de JCDecaux, qui a été validée par Ipsos, fournit aux métros de Shanghai et, prochainement, de Hong Kong un cap précis, basé sur les données, concernant l’audience des médias. La validation d’Ipsos souligne l’engagement des deux entreprises à respecter les normes les plus strictes en matière d’études de marché. »

Grace Zhou, Directrice Générale Metro & Data de JCDecaux Chine, a déclaré :

« Le secteur de la communication extérieure est de plus en plus enrichi par la data, notamment en matière de stratégies média et de planification des campagnes. Metro Audience Metrix contribue à transformer le secteur en offrant aux annonceurs encore plus de précision et de flexibilité dans la définition de leurs plans médias. En tant que leader de la publicité dans les métros en Chine, la validation de Metro Audience Metrix par Ipsos renforce l’efficacité de nos solutions, tout en soutenant notre ambition de digitalisation, notamment dans le métro de Shanghai et le métro de Pékin. Nous franchissons ainsi une étape majeure, qui démontre notre capacité à développer des solutions de communication extérieure performantes, mesurables et à fort impact en Chine. »

Sylvain Le Borgne, Group Chief Data Officer de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir obtenu la validation par Ipsos de notre méthodologie Metro Audience Metrix et de continuer ainsi à définir les standards mondiaux en matière de mesure d'audience pour l'industrie de la communication extérieure. Metro Audience Metrix permet aux annonceurs de prendre des décisions basées sur des données fiables et d’optimiser leurs dépenses médias, grâce à des informations précises sur les métros et leurs environnements. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2023 : 3 570,0 M€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 056 833 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 918 villes de plus de 10 000 habitants

11 650 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,4/5), CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,7) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (630 196 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 258 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (319 081 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (85 743 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (708 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (165 292 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (91 682 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (25 337 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (21 300 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : jcdecaux.com .

Direction de la Communication : Albert Asséraf

+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

