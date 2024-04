LUMIBIRD : CROISSANCE DE 7,5% AU 1er TRIMESTRE 2024

Lannion, le 22 avril 2024– 17h45

CROISSANCE DE 7,5% AU 1er TRIMESTRE 2024

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre au 1er trimestre 2024 une croissance de 7,5% de son chiffre d’affaires consolidé, à 43,9 M€.

Chiffre d’affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2024 2023 Variation publiée Variation à périmètre et taux de change constant 1er trimestre 43,9 40,9 +7,5% +4,5% dont Photonique 20,6 18,4 +12% +3% Médical 23,3 22,5 +4% +6%

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lumibird s'élève à 43,9 M€ au 31 mars 2024, en progression de 7,5% en publié, +9% à taux de change constant et +4,5% à taux de change et périmètre constant en retraitant le chiffre d’affaires de Convergent (entré dans le périmètre au 31.08.23).

Par division

La division Photonique a progressé de 12%, en grande partie sous l’effet de l’intégration des activités Convergent (la progression à périmètre et taux de change constant est de +3%). Dans le détail, le segment Défense/Spatial reste le 1er segment d’activité avec 7,7 M€ de chiffre d’affaires. Toujours porté par une forte demande et des contrats pluriannuels, la dynamique de ce segment n’est pas constante d’un trimestre à l’autre et marque au T1 une légère pause (-1,8%) par rapport au T1 2023.

Les activités de fabrication OEM pour le secteur médical, précédemment inclues dans le segment Industriel et Scientifique, prennent de l’importance, notamment sous l’effet de l’intégration de Convergent. Elles sont désormais isolées au sein d’un segment à part : le chiffre d’affaires du segment Photonique Médical s’élève à 4,0 M€ au 1er trimestre, contre 0,7 M€ au T1 2023.

Le segment Industriel et Scientifique, par conséquent retraité des activités OEM médical, atteint au 1er trimestre un chiffre d’affaires de 5,5 M€, en hausse de 16%

Le segment Lidar est désormais rebaptisé « Environnement, Topographie, Sécurité - ETS » afin d’afficher pour tous les segments une répartition cohérente par marchés d’application. Le chiffre d’affaires de ce segment pour le 1er trimestre est de 3,5 M€, en baisse de 33%. Au-delà d’une base de comparaison élevée, ce recul s’explique aussi par des reports de budgets subis par les clients dépendant de financements publics. Dans un marché où la demande reste forte, notamment portée par les investissements dans la transition écologique, ces reports devraient être rattrapés au cours de l’année 2024.

La division Médical a progressé de 3,7% (+5,7% à taux de change constant) pour atteindre 23,3 millions d'euros. Les freins règlementaires et administratifs constatés fin 2023 se lèvent progressivement mais les autorisations de mise sur le marché des nouveaux produits aux USA et en Asie interviendront en cours d’année. Les rattrapages attendus sur les reports de ventes de fin d’année 2023 seront donc étalés sur l’année 2024. La répartition du chiffre d’affaires au 1er trimestre est de 21% pour le matériel de diagnostic et 79% pour les produits de traitement.

Par zone géographique

La répartition du chiffre d’affaires par zone géographique est la suivante :

Chiffre d’affaires T1 (M€) Photonique Var.

/ 2023 Médical Var.

/ 2023 EMEA 11,9 +22% 8,1 +8% Amériques 2,9 -15% 6,5 +4% Asie-Pacifique 3,5 -12% 6,3 -5% Reste du monde 2,3 +82% 2,4 +14% Total 20,6 +12% 23,3 +4%

Données non auditées

La forte croissance en Europe de la division Photonique est notamment portée par les filiales suédoise et italienne. Le recul de la division Photonique sur les zones Amériques et Asie-Pacifique est lié à l’effet de sur stockage, qui devrait se résorber en 2024. La division Médical enregistrait encore en Chine les derniers effets des blocages administratifs, désormais entièrement levés.

Perspectives

Grâce à un positionnement diversifié sur des marchés où son leadership technologique est reconnu, LUMIBIRD est en capacité d’aller chercher la croissance sur ses marchés les plus porteurs. Avec la levée progressive des quelques freins rencontrés en fin d’année 2023 et la montée en charge des nouveaux contrats de défense, le Groupe est dans une forte dynamique de croissance et confirme son objectif d’une croissance organique d’au moins 8% pour l’année 2024.

Prochaine information : Assemblée générale annuelle, le 29/04/2024

Capital Market Day, le 21/05/2024 (12h30-17h30)

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, environnement /topographie/sécurité) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com LUMIBIRD

Sonia Rutnam

Chief Financial and Transformation Officer

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com Calyptus

Mathieu Calleux

Relations investisseurs

Tel. +33(0) 1 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net

