ASSYSTEM : Programme de rachat d'actions propres - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 avril 2024 au 19 avril 2024

Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 15 avril 2024 au 19 avril 2024

Paris-La Défense, le 22 avril 2024 à 18h40,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 15 avril 2024 au 19 avril 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-04-15 FR0000074148 801 52,752934 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-04-16 FR0000074148 2500 52,200040 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-04-17 FR0000074148 2500 52,543600 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-04-18 FR0000074148 2500 52,838920 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-04-19 FR0000074148 500 51,960000 XPAR TOTAL 8801 52,515794



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :





Nom de

l'émetteur



Code Identifiant de l'émetteur



Nom du PSI



Code identifiant du PSI



Jour/heure de la transaction (CET)



Code identifiant

de l’instrument

financier



Prix Unitaire



Devise



Quantité achetée



Code identifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif du rachat Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T07:21:55Z FR0000074148 52,500000 EUR 83 XPAR OD_7w6xB5P-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T07:26:37Z FR0000074148 52,400000 EUR 6 XPAR OD_7w6yMPl-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T07:26:39Z FR0000074148 52,400000 EUR 4 XPAR OD_7w6yMtm-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T07:36:41Z FR0000074148 52,500000 EUR 1 XPAR OD_7w70tZh-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T08:09:54Z FR0000074148 52,800000 EUR 47 XPAR OD_7w79G2t-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T08:09:54Z FR0000074148 52,800000 EUR 10 XPAR OD_7w79G2t-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T08:09:54Z FR0000074148 52,800000 EUR 25 XPAR OD_7w79G2u-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T08:15:00Z FR0000074148 52,700000 EUR 50 XPAR OD_7w7AXed-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T08:39:59Z FR0000074148 52,800000 EUR 46 XPAR OD_7w7GpXw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T08:40:47Z FR0000074148 52,800000 EUR 3 XPAR OD_7w7H2GF-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T08:42:49Z FR0000074148 52,800000 EUR 50 XPAR OD_7w7HXmg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T08:46:52Z FR0000074148 52,800000 EUR 56 XPAR OD_7w7IZ5t-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T08:46:52Z FR0000074148 52,800000 EUR 79 XPAR OD_7w7IZ5t-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T08:57:54Z FR0000074148 52,700000 EUR 6 XPAR OD_7w7LLFB-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T08:57:54Z FR0000074148 52,700000 EUR 2 XPAR OD_7w7LLFC-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T09:03:01Z FR0000074148 52,900000 EUR 48 XPAR OD_7w7Md8R-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T09:14:11Z FR0000074148 52,900000 EUR 30 XPAR OD_7w7PRRA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T09:17:05Z FR0000074148 52,700000 EUR 93 XPAR OD_7w7QAee-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T09:28:43Z FR0000074148 52,700000 EUR 72 XPAR OD_7w7T6H3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T09:59:53Z FR0000074148 52,800000 EUR 10 XPAR OD_7w7awkN-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T10:06:59Z FR0000074148 52,800000 EUR 20 XPAR OD_7w7cjZP-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T10:41:18Z FR0000074148 52,700000 EUR 20 XPAR OD_7w7lNEz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-15T12:05:11Z FR0000074148 53,000000 EUR 40 XPAR OD_7w86Ug1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T07:04:02Z FR0000074148 52,600000 EUR 17 XPAR OD_7wCjCXK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T07:04:02Z FR0000074148 52,600000 EUR 104 XPAR OD_7wCjCXL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T07:08:43Z FR0000074148 52,500000 EUR 30 XPAR OD_7wCkNfX-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T07:08:43Z FR0000074148 52,500000 EUR 65 XPAR OD_7wCkNfY-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T07:17:06Z FR0000074148 52,400000 EUR 167 XPAR OD_7wCmUXI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T07:33:36Z FR0000074148 52,100000 EUR 130 XPAR OD_7wCqeAK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T07:33:36Z FR0000074148 52,100000 EUR 4 XPAR OD_7wCqeAK-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T07:46:03Z FR0000074148 52,100000 EUR 52 XPAR OD_7wCtmTW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T07:46:03Z FR0000074148 52,100000 EUR 14 XPAR OD_7wCtmUk-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T07:46:03Z FR0000074148 52,100000 EUR 59 XPAR OD_7wCtmUl-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T08:08:56Z FR0000074148 52,000000 EUR 122 XPAR OD_7wCzXij-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T08:32:45Z FR0000074148 52,000000 EUR 57 XPAR OD_7wD5XT8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T08:32:45Z FR0000074148 52,000000 EUR 40 XPAR OD_7wD5XT9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T08:49:23Z FR0000074148 51,800000 EUR 35 XPAR OD_7wD9isw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T09:41:22Z FR0000074148 52,200000 EUR 70 XPAR OD_7wDMoEP-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T09:41:22Z FR0000074148 52,200000 EUR 56 XPAR OD_7wDMoEP-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T09:45:24Z FR0000074148 52,300000 EUR 136 XPAR OD_7wDNpBd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T09:45:24Z FR0000074148 52,300000 EUR 2 XPAR OD_7wDNpBe-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T10:58:39Z FR0000074148 52,200000 EUR 58 XPAR OD_7wDgGjV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T10:58:39Z FR0000074148 52,200000 EUR 83 XPAR OD_7wDgGjV-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T11:38:50Z FR0000074148 52,300000 EUR 33 XPAR OD_7wDqNk1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T11:38:50Z FR0000074148 52,300000 EUR 17 XPAR OD_7wDqNk2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T11:54:54Z FR0000074148 52,300000 EUR 2 XPAR OD_7wDuQWN-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T12:22:56Z FR0000074148 52,300000 EUR 60 XPAR OD_7wE1UH0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T12:22:56Z FR0000074148 52,300000 EUR 60 XPAR OD_7wE1UH1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T12:22:56Z FR0000074148 52,300000 EUR 22 XPAR OD_7wE1UH1-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T12:54:59Z FR0000074148 52,300000 EUR 36 XPAR OD_7wE9YbJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T12:54:59Z FR0000074148 52,300000 EUR 68 XPAR OD_7wE9YbK-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T12:54:59Z FR0000074148 52,300000 EUR 1 XPAR OD_7wE9YbK-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T12:54:59Z FR0000074148 52,300000 EUR 9 XPAR OD_7wE9YbL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T12:54:59Z FR0000074148 52,300000 EUR 58 XPAR OD_7wE9YbL-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T13:26:56Z FR0000074148 52,300000 EUR 121 XPAR OD_7wEHb3k-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T13:38:27Z FR0000074148 52,200000 EUR 104 XPAR OD_7wEKV1Y-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T13:38:27Z FR0000074148 52,200000 EUR 15 XPAR OD_7wEKV1Z-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T14:06:02Z FR0000074148 52,000000 EUR 121 XPAR OD_7wERRav-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T14:21:48Z FR0000074148 52,000000 EUR 95 XPAR OD_7wEVPbR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T14:50:33Z FR0000074148 52,000000 EUR 81 XPAR OD_7wEceML-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T15:09:22Z FR0000074148 52,100000 EUR 50 XPAR OD_7wEhNxd-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T15:09:43Z FR0000074148 52,100000 EUR 15 XPAR OD_7wEhTaJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T15:10:29Z FR0000074148 52,100000 EUR 50 XPAR OD_7wEhfOI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-16T15:10:29Z FR0000074148 52,100000 EUR 181 XPAR OD_7wEhfOJ-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T07:13:20Z FR0000074148 52,300000 EUR 25 XPAR OD_7wIc4J1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T07:59:38Z FR0000074148 52,500000 EUR 200 XPAR OD_7wInj8b-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T08:06:01Z FR0000074148 52,800000 EUR 16 XPAR OD_7wIpKlz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T08:06:01Z FR0000074148 52,800000 EUR 11 XPAR OD_7wIpKlz-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T08:06:01Z FR0000074148 52,800000 EUR 56 XPAR OD_7wIpKm0-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T08:16:36Z FR0000074148 52,800000 EUR 20 XPAR OD_7wIrzy0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T08:16:36Z FR0000074148 52,800000 EUR 33 XPAR OD_7wIrzy0-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T08:49:58Z FR0000074148 52,800000 EUR 2 XPAR OD_7wJ0Olw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T09:17:48Z FR0000074148 52,800000 EUR 10 XPAR OD_7wJ7PE7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T09:17:48Z FR0000074148 52,800000 EUR 2 XPAR OD_7wJ7PE8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T09:17:49Z FR0000074148 52,800000 EUR 3 XPAR OD_7wJ7PEd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T09:17:49Z FR0000074148 52,800000 EUR 1 XPAR OD_7wJ7PEd-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T09:17:49Z FR0000074148 52,800000 EUR 40 XPAR OD_7wJ7PEY-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T09:17:49Z FR0000074148 52,800000 EUR 206 XPAR OD_7wJ7PFk-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T09:52:41Z FR0000074148 52,600000 EUR 61 XPAR OD_7wJGBUC-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T09:52:41Z FR0000074148 52,600000 EUR 25 XPAR OD_7wJGBUD-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T10:13:49Z FR0000074148 52,600000 EUR 2 XPAR OD_7wJLVRR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T10:50:29Z FR0000074148 52,600000 EUR 30 XPAR OD_7wJUjlx-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T10:59:16Z FR0000074148 52,600000 EUR 2 XPAR OD_7wJWwjw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T11:36:45Z FR0000074148 52,600000 EUR 4 XPAR OD_7wJgNqv-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T11:49:18Z FR0000074148 52,600000 EUR 2 XPAR OD_7wJjXqI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:02:49Z FR0000074148 52,600000 EUR 15 XPAR OD_7wJmwqb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:02:49Z FR0000074148 52,600000 EUR 95 XPAR OD_7wJmwqc-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:02:49Z FR0000074148 52,600000 EUR 2 XPAR OD_7wJmwqc-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:02:49Z FR0000074148 52,600000 EUR 7 XPAR OD_7wJmwqd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:02:49Z FR0000074148 52,600000 EUR 8 XPAR OD_7wJmwqr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:02:49Z FR0000074148 52,600000 EUR 20 XPAR OD_7wJmwr3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:03:23Z FR0000074148 52,600000 EUR 110 XPAR OD_7wJn5ir-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:03:23Z FR0000074148 52,600000 EUR 9 XPAR OD_7wJn5jC-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:03:23Z FR0000074148 52,600000 EUR 14 XPAR OD_7wJn5jI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:03:23Z FR0000074148 52,600000 EUR 6 XPAR OD_7wJn5jp-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:03:23Z FR0000074148 52,600000 EUR 1 XPAR OD_7wJn5jq-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:09:41Z FR0000074148 52,600000 EUR 10 XPAR OD_7wJofrr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:16:03Z FR0000074148 52,600000 EUR 81 XPAR OD_7wJqHNp-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:16:03Z FR0000074148 52,600000 EUR 48 XPAR OD_7wJqHNq-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:16:03Z FR0000074148 52,600000 EUR 250 XPAR OD_7wJqHNr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:16:03Z FR0000074148 52,600000 EUR 80 XPAR OD_7wJqHNr-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:34:43Z FR0000074148 52,400000 EUR 59 XPAR OD_7wJuymf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:40:40Z FR0000074148 52,400000 EUR 5 XPAR OD_7wJwTVc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T12:40:40Z FR0000074148 52,400000 EUR 120 XPAR OD_7wJwTVd-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T13:55:59Z FR0000074148 52,500000 EUR 3 XPAR OD_7wKFRJm-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T13:55:59Z FR0000074148 52,500000 EUR 1 XPAR OD_7wKFRJn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T13:55:59Z FR0000074148 52,500000 EUR 12 XPAR OD_7wKFRJn-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T13:55:59Z FR0000074148 52,500000 EUR 22 XPAR OD_7wKFRJn-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T13:55:59Z FR0000074148 52,500000 EUR 83 XPAR OD_7wKFRJo-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T13:58:00Z FR0000074148 52,500000 EUR 11 XPAR OD_7wKFwn1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T13:58:01Z FR0000074148 52,500000 EUR 78 XPAR OD_7wKFx3D-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T13:58:02Z FR0000074148 52,500000 EUR 64 XPAR OD_7wKFxJL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T13:58:04Z FR0000074148 52,500000 EUR 15 XPAR OD_7wKFxa1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T13:58:04Z FR0000074148 52,500000 EUR 9 XPAR OD_7wKFxa2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T13:58:04Z FR0000074148 52,500000 EUR 97 XPAR OD_7wKFxa2-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T14:06:44Z FR0000074148 52,300000 EUR 59 XPAR OD_7wKI8wz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T14:22:28Z FR0000074148 52,200000 EUR 62 XPAR OD_7wKM6cM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T14:54:22Z FR0000074148 52,400000 EUR 20 XPAR OD_7wKU8bQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T14:54:22Z FR0000074148 52,400000 EUR 14 XPAR OD_7wKU8bR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T14:54:22Z FR0000074148 52,400000 EUR 10 XPAR OD_7wKU8bR-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T14:54:22Z FR0000074148 52,400000 EUR 10 XPAR OD_7wKU8bR-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T14:54:22Z FR0000074148 52,400000 EUR 11 XPAR OD_7wKU8bS-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T14:54:22Z FR0000074148 52,400000 EUR 64 XPAR OD_7wKU8bS-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T15:10:18Z FR0000074148 52,400000 EUR 1 XPAR OD_7wKY9Ir-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T15:12:58Z FR0000074148 52,300000 EUR 62 XPAR OD_7wKYosg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T15:12:58Z FR0000074148 52,300000 EUR 33 XPAR OD_7wKYosh-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T15:12:58Z FR0000074148 52,300000 EUR 2 XPAR OD_7wKYosh-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T15:12:58Z FR0000074148 52,300000 EUR 2 XPAR OD_7wKYosi-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T15:12:58Z FR0000074148 52,300000 EUR 15 XPAR OD_7wKYosi-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T15:22:45Z FR0000074148 52,300000 EUR 2 XPAR OD_7wKbHak-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T15:24:30Z FR0000074148 52,400000 EUR 2 XPAR OD_7wKbilh-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-17T15:35:19Z FR0000074148 52,300000 EUR 45 XPAR OD_7wKeRlu-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:20:31Z FR0000074148 52,700000 EUR 85 XPAR OD_7wOUOvm-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:32:33Z FR0000074148 52,700000 EUR 30 XPAR OD_7wOXQkL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:32:33Z FR0000074148 52,700000 EUR 9 XPAR OD_7wOXQkM-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:32:34Z FR0000074148 52,700000 EUR 28 XPAR OD_7wOXR0S-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:40:35Z FR0000074148 52,700000 EUR 28 XPAR OD_7wOZS8X-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:44:37Z FR0000074148 52,800000 EUR 47 XPAR OD_7wOaT5m-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:44:37Z FR0000074148 52,800000 EUR 28 XPAR OD_7wOaT5m-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:44:37Z FR0000074148 52,800000 EUR 64 XPAR OD_7wOaT5n-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:44:37Z FR0000074148 52,800000 EUR 9 XPAR OD_7wOaT5n-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:44:37Z FR0000074148 52,800000 EUR 73 XPAR OD_7wOaT5o-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:44:38Z FR0000074148 52,800000 EUR 9 XPAR OD_7wOaTLt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:44:38Z FR0000074148 52,800000 EUR 32 XPAR OD_7wOaTLu-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:44:38Z FR0000074148 52,800000 EUR 12 XPAR OD_7wOaTLu-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T07:44:40Z FR0000074148 52,800000 EUR 10 XPAR OD_7wOaTs6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T09:26:46Z FR0000074148 52,900000 EUR 58 XPAR OD_7wP0Bkb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T09:26:46Z FR0000074148 52,900000 EUR 63 XPAR OD_7wP0Bkc-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T09:26:46Z FR0000074148 52,900000 EUR 50 XPAR OD_7wP0Bkc-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T09:26:46Z FR0000074148 52,900000 EUR 50 XPAR OD_7wP0Bkd-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T09:26:46Z FR0000074148 52,900000 EUR 197 XPAR OD_7wP0Bkd-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T09:26:46Z FR0000074148 52,900000 EUR 107 XPAR OD_7wP0Bke-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T09:26:47Z FR0000074148 52,900000 EUR 50 XPAR OD_7wP0Bmj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T09:26:47Z FR0000074148 52,900000 EUR 9 XPAR OD_7wP0Bmj-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T09:26:47Z FR0000074148 52,900000 EUR 43 XPAR OD_7wP0Bmk-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T11:02:14Z FR0000074148 52,900000 EUR 43 XPAR OD_7wPODeH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T11:02:14Z FR0000074148 52,900000 EUR 9 XPAR OD_7wPODeI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T11:02:14Z FR0000074148 52,900000 EUR 14 XPAR OD_7wPODeI-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T11:02:14Z FR0000074148 52,900000 EUR 12 XPAR OD_7wPODeJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T11:10:33Z FR0000074148 52,900000 EUR 27 XPAR OD_7wPQJci-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T11:15:02Z FR0000074148 52,900000 EUR 57 XPAR OD_7wPRRWa-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T11:17:14Z FR0000074148 52,900000 EUR 44 XPAR OD_7wPRzp9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T11:17:14Z FR0000074148 52,900000 EUR 28 XPAR OD_7wPRzq2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T11:38:21Z FR0000074148 53,000000 EUR 123 XPAR OD_7wPXJNd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T12:30:15Z FR0000074148 52,800000 EUR 26 XPAR OD_7wPkNUS-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T12:30:15Z FR0000074148 52,800000 EUR 50 XPAR OD_7wPkNUT-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T12:30:15Z FR0000074148 52,800000 EUR 30 XPAR OD_7wPkNUU-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T12:40:56Z FR0000074148 52,800000 EUR 14 XPAR OD_7wPn4MU-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T12:40:56Z FR0000074148 52,800000 EUR 40 XPAR OD_7wPn4MV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T12:40:56Z FR0000074148 52,800000 EUR 20 XPAR OD_7wPn4Nq-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T12:42:16Z FR0000074148 52,800000 EUR 16 XPAR OD_7wPnP3j-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T12:42:16Z FR0000074148 52,800000 EUR 22 XPAR OD_7wPnP3k-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T13:24:32Z FR0000074148 52,900000 EUR 121 XPAR OD_7wPy2xb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T13:37:02Z FR0000074148 52,700000 EUR 16 XPAR OD_7wQ1BxG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T13:37:02Z FR0000074148 52,700000 EUR 69 XPAR OD_7wQ1BxG-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T13:37:02Z FR0000074148 52,700000 EUR 14 XPAR OD_7wQ1BxH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T14:07:26Z FR0000074148 52,700000 EUR 30 XPAR OD_7wQ8qNr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T14:07:26Z FR0000074148 52,700000 EUR 51 XPAR OD_7wQ8qNr-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T14:19:33Z FR0000074148 52,900000 EUR 5 XPAR OD_7wQBtVR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T14:19:33Z FR0000074148 52,900000 EUR 11 XPAR OD_7wQBtVS-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T14:19:33Z FR0000074148 52,900000 EUR 9 XPAR OD_7wQBtVS-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T14:19:33Z FR0000074148 52,900000 EUR 14 XPAR OD_7wQBtVT-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T14:19:33Z FR0000074148 52,900000 EUR 10 XPAR OD_7wQBtVT-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T14:26:35Z FR0000074148 52,700000 EUR 57 XPAR OD_7wQDfRz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T14:26:37Z FR0000074148 52,700000 EUR 61 XPAR OD_7wQDfxx-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T14:51:02Z FR0000074148 52,500000 EUR 3 XPAR OD_7wQJoz0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T15:19:34Z FR0000074148 52,800000 EUR 50 XPAR OD_7wQR0M7-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T15:19:34Z FR0000074148 52,800000 EUR 11 XPAR OD_7wQR0M7-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T15:19:34Z FR0000074148 52,800000 EUR 3 XPAR OD_7wQR0M8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T15:19:34Z FR0000074148 52,800000 EUR 10 XPAR OD_7wQR0M8-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T15:19:34Z FR0000074148 52,800000 EUR 106 XPAR OD_7wQR0M8-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T15:19:34Z FR0000074148 52,900000 EUR 50 XPAR OD_7wQR0M9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T15:19:34Z FR0000074148 52,900000 EUR 11 XPAR OD_7wQR0M9-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T15:19:34Z FR0000074148 52,900000 EUR 12 XPAR OD_7wQR0M9-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-18T15:19:34Z FR0000074148 52,900000 EUR 110 XPAR OD_7wQR0M9-06 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-19T07:04:03Z FR0000074148 52,400000 EUR 4 XPAR RFL_7wUGmTt-05 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-19T07:04:03Z FR0000074148 52,400000 EUR 46 XPAR RFL_7wUGmTw-05 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-19T07:08:38Z FR0000074148 52,400000 EUR 50 XPAR RFL_7wUHw9J-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-19T07:08:56Z FR0000074148 52,300000 EUR 50 XPAR RFL_7wUI0pU-05 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-19T07:11:01Z FR0000074148 52,100000 EUR 50 XPAR RFL_7wUIXQc-05 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-19T07:55:16Z FR0000074148 51,900000 EUR 50 XPAR RFL_7wUTfvR-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-19T08:14:08Z FR0000074148 51,700000 EUR 21 XPAR RFL_7wUYQO9-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-19T08:37:42Z FR0000074148 51,700000 EUR 3 XPAR RFL_7wUeMH8-05 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-19T09:46:40Z FR0000074148 51,700000 EUR 26 XPAR RFL_7wUviwl-05 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-19T14:59:09Z FR0000074148 51,800000 EUR 50 XPAR RFL_7wWCOC3-05 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-19T15:20:07Z FR0000074148 51,600000 EUR 50 XPAR RFL_7wWHfWe-09 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-19T15:20:07Z FR0000074148 51,700000 EUR 50 XPAR RFL_7wWHfWe-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-04-19T15:35:10Z FR0000074148 51,700000 EUR 50 XPAR RFL_7wWLSVM-05 100% couverture instruments dilutifs

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone. Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

