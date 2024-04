[Communiqué de presse] iliad SA émet avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d’euros

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 22 avril 2024

iliad SA émet avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d’euros

communication financière





iliad SA a placé ce jour avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros. Cet emprunt présente une maturité à 7 ans et un coupon annuel de 5,375%.

Cette transaction annoncée pour un montant maximum de 500 millions d’euros a rencontré une très forte demande des investisseurs (avec près de 1,6 milliard d’euros de demandes), ce qui permet au Groupe de tirer avantage de conditions financières attractives dans un contexte de marchés volatils. Un tel résultat dans ce contexte témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la solidité de la signature iliad. Cette réputation, acquise à travers une gestion active et prudente de la liquidité du Groupe, démontre également que nous avons su convaincre par nos récents résultats annuels de notre ambition de devenir le 5ème opérateur mobile européen.

Cette transaction vient améliorer le profil de maturité d’iliad de par son échéance à 7 ans mais aussi à travers le refinancement d’une partie de sa dette obligataire existante via l’offre de rachat lancée conjointement sur ses obligations à échéance octobre 2024 et avril 2025 (cf. communiqué de presse diffusé ce matin : https://www.iliad.fr/media/CP_220424_1e3678b242.pdf).





Cette 1ère émission obligataire de l’année, qui fait suite au placement de 650 millions d’euros réalisé en décembre 2023, est également notée respectivement Ba2/BB/BB par Moody’s, S&P et Fitch pour des obligations senior non sécurisées.





Banco Sabadell, Bayern LB, CIC, Commerzbank, La Banque Postale, Mizuho, Natixis, Raiffeisen Bank, RBC Capital Markets, Santander et Société Générale sont Joint Lead Managers. Erste Group et MUFG sont Co-Managers de l'opération.





A propos du Groupe iliad



Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17 700 collaborateurs au service de plus de 48,5 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 9,2 milliards d’euros en 2023. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin 2023, 22,4 millions d’abonnés (15,0 millions d’abonnés mobiles et 7,4 millions d’abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays avec plus de 13% de parts de marché et comptait à fin 2023 plus de 10,7 millions d’abonnés mobiles. En Pologne, le Groupe est devenu un opérateur convergent intégré après l’acquisition d’UPC Polska en 2022 et le Groupe comptait à fin 2023 13,1 millions d’abonnés mobiles et près de 2,1 millions d’abonnés fixes. Le Groupe iliad est le 6ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et le 5ème opérateur internet fixe.

Pour en savoir plus

www.iliad.fr

Pour nous suivre

X : @Groupeiliad

LinkedIn : Groupe iliad

Contacts

Relations Investisseurs : ir@iliad.fr

Relations Presse : presse@iliad.fr

Pièce jointe