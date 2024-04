Novartis, au premier trimestre: croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et expansion de la marge core; hausse des prévisions pour 2024

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Résultats du premier trimestre (T1)

Chiffre d’affaires net en hausse de +11% (tcc 1 , +10% USD) et du résultat opérationnel core, de +22% (tcc, +16% USD) Les moteurs clés de croissance ont maintenu leur forte progression, soit Entresto (+36% tcc), Cosentyx (+25% tcc), Kesimpta (+66% tcc), Kisqali (+54% tcc), Pluvicto (+47% ctc) et Leqvio (+139% tcc) La marge opérationnelle core s’est hissée à 38,4%, +340 points de base (tcc), soutenue principalement par la hausse du chiffre d’affaires net

Résultat opérationnel en augmentation de +39% (tcc, +29% USD) et de +37% (tcc, +25% USD) du résultat net , grâce essentiellement à la hausse du chiffre d’affaires net

Free cash-flow 1 à USD 2,0 milliards (-24% USD ), en repli en raison d’un événement unique dans l’exercice précédent et des échéances de paiements

), en repli en raison d’un événement unique dans l’exercice précédent et des échéances de paiements Sélection de jalons de l’innovation : Fabhalta (iptacopan): la FDA a accepté la demande pour IgAN et il a obtenu une opinion favorable du CHMP concernant la HPN Scemblix : l’étude de phase III ASC4FIRST a satisfait à ses deux critères principaux dans la LMC à Ph+ Pluvicto : l’actualisation des résultats de SG de l’étude de phase III PSMAfore a démontré une HR<1.0 dans le mCRPC pré-taxane Remibrutinib : les résultats de l’étude de phase III ont montré une efficacité durable au bout de 52 semaines dans les CSU

Prévisions pour l’exercice 2024 2 – chiffre d’affaires net en croissance attendue entre à un chiffre élevé et deux chiffres bas ; résultat opérationnel core en croissance attendue à deux chiffres entre le bas et le milieu de la fourchette.

Bâle, le 23 avril 2024 – En commentant les résultats du T1 2024, Vas Narasimhan, CEO de Novartis, a dit: « Novartis a réalisé au T1 une croissance de son chiffre d’affaires et une expansion de sa marge core. Notre performance s’appuie sur une large base, enregistrant un fort élan dans nos principales marques et régions, nous permettant ainsi de relever nos prévisions pour l’exercice 2024. Notre pipeline a poursuivi sa progression au T1, en fournissant des résultats nous permettant de demander l’homologation de Scemblix en première intention, de Pluvicto pré-taxane et de remibrutinib dans CSU. La croissance de nos activités et de notre pipeline nous rend confiants dans nos perspectives de croissance à moyen et long terme. »

Chiffres clés Activités poursuivies1 T1 2024 T1 2023 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 11 829 10 798 10 11 Résultat opérationnel 3 373 2 618 29 39 Résultat net 2 688 2 150 25 37 BPA (USD) 1,31 1,02 28 41 Free cash-flow 2 038 2 684 -24 Résultat opérationnel core 4 537 3 906 16 22 Résultat net core 3 681 3 233 14 19 BPA core (USD) 1,80 1,54 17 23

1.Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 34 du Rapport financier intermédiaire simplifié. Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l’exercice précédent.

2. Prière de consulter en page 7 les hypothèses détaillées sur lesquelles se fondent nos prévisions.

Le point sur la stratégie

Notre focus

En 2023, Novartis a parachevé sa spécialisation dans les médicaments innovants. Nous nous concentrons désormais sur nos quatre domaines thérapeutiques clés (cardiovasculaire-rénal-métabolique, immunologie, neurosciences et oncologie). Dans chacun de ces domaines, nous possédons de nombreux actifs importants dans le marché et en pipeline, qui traitent le lourd fardeau de ces maladies et possèdent un potentiel substantiel de croissance. Outre deux plateformes technologiques ayant fait leurs preuves (chimie et biothérapies), trois plateformes émergentes (thérapies génique et cellulaire, thérapies par radioligands et ARNx) sont prioritaires en ce qui concerne les investissements continus dans de nouvelles capacités en R&D et dans la production à grande échelle. Sur le plan géographique, nous nous concentrons sur la croissance de nos régions prioritaires : Etats-Unis, Chine, Allemagne et Japon.

Nos priorités

Accélérer la croissance : attention renouvelée à fournir des médicaments de grande valeur (nouvelles entités moléculaires NEM) et concentration sur l’excellence des lancements à partir d’un pipeline riche dans tous nos domaines thérapeutiques clés. Fournir des rendements : maintenir l’excellence opérationnelle et améliorer nos résultats financiers. Novartis reste discipliné et concentré sur ses actionnaires quand il s’agit d’allouer des capitaux; il vise notamment à générer d’importantes liquidités et à conserver une forte structure de capitaux supportant continuellement sa souplesse. Renforcer nos fondations : favoriser le pouvoir de nos employés, accélérer la science des données et la technologie, tout en continuant à instaurer un climat de confiance avec la société.

Résultats financiers

À la suite de l’adoption, le 15 septembre 2023, par les actionnaires du spin-off de Sandoz, la société rapporte ses états financiers consolidés de l’exercice en cours et des exercices précédents, sous les termes d’« activités poursuivies » et d’« activités abandonnées ».

Les activités poursuivies de Novartis comprennent la spécialisation sur les médicaments innovants et les activités poursuivies de Corporate. Les activités abandonnées comprennent la Division Sandoz et certaines parties des activités de Corporate attribuables à Sandoz ainsi que certains frais en lien avec le spin-off.

Les commentaires ci-après se focalisent sur les activités poursuivies. Toutefois, nous communiquons aussi sur les activités abandonnées.

Activités poursuivies

Le chiffre d’affaires net s’est élevé à USD 11,8 milliards (+10%, +11% tcc), ), soutenu par la croissance en volume se chiffrant à 14 points de pourcentage. L’impact de la concurrence des génériques a atteint 2 points de pourcentage et l’érosion des prix, 1 point de pourcentage.

Le résultat opérationnel a grimpé à USD 3,4 milliards (+29%, +39% tcc), sous l’effet essentiellement de la hausse du chiffre d’affaires net.

Le résultat net a atteint USD 2,7 milliards (+25%, +37% tcc), soutenu principalement par l’élévation du résultat opérationnel. Le BPA est monté à USD 1,31 (+28%, +41% tcc), bénéficiant de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le résultat opérationnel core s’est élevé à USD 4,5 milliards (+16%, +22% cc), sous l’effet essentiellement de la hausse du chiffre d’affaires net. La marge opérationnelle core a atteint 38,4 % du chiffre d’affaires net, augmentant de 2,2 points de pourcentage (+3,4 points de pourcentage, tcc).

Le résultat net core net a grimpé à USD 3,7 milliards (+14%, +19% tcc), grâce principalement à la progression du résultat opérationnel core. Le BPA core s’est élevé à USD 1,80 (+17%, +23% tcc), bénéficiant de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le free cash-flow des activités poursuivies s’est inscrit à USD 2,0 milliards (-24% USD), contre USD 2,7 milliards au premier trimestre de l’exercice précédent, en raison d’un événement unique dans l’exercice précédent et des échéances des paiements.

Activités abandonnées

Les activités abandonnées comprennent les activités de Sandoz, la division des médicaments génériques et des biosimilaires ainsi que certaines parties des activités de Corporate attribuables à Sandoz et certaines autres dépenses en lien avec son spin-off.

Comme le spin-off de Sandoz a eu lieu le 3 octobre 2023, aucun résultat opérationnel en lien avec les activités abandonnées n’a été enregistré au premier trimestre 2024. Au premier trimestre 2023, le chiffre d’affaires net des activités abandonnées s’est élevé à USD 2,5 milliards, le résultat opérationnel, à USD 238 millions et le résultat net, à USD 144 millions. Pour plus d’informations, prière de consulter la Note 3 “Significant transactions 2023 – Completion of the spin-off of the Sandoz business through a dividend in kind distribution to Novartis AG shareholders” et la Note 12 “Discontinued operations” du rapport intermédiaire simplifié (en anglais seulement).

Total de l’entreprise

Au premier trimestre 2024, le résultat net de l’entreprise tout entière s’est élevé à USD 2,7 milliards, contre USD 2,3 milliards au T1 2023. Le BPA a atteint USD 1,31, comparé à USD 1,09 au T1 2023. Les flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles de l’entreprise tout entière se sont élevés à USD 2,3 milliards et le free cash-flow a atteint USD 2,0 milliards.

Moteurs de croissance clés au premier trimestre

Nos résultats financiers du trimestre sont le fruit d'une focalisation continue sur les principaux moteurs de croissance (classés selon leur contribution à la croissance du T1), soit :

Entresto (USD 1 879 millions, +36% tcc) a maintenu une croissance robuste induite par la demande, avec une pénétration accrue aux Etats-Unis et en Europe à la suite de l'adoption continue d'un traitement médical de l'insuffisance cardiaque conforme aux directives, ainsi qu'en Chine avec une pénétration accrue dans l'hypertension Cosentyx (USD 1 326 millions, +25% tcc) augmentation du chiffre d'affaires principalement aux Etats-Unis, dans les marchés émergents en croissance et en Europe, sous l'impulsion de lancements récents (y compris HS et la formulation IV aux Etats-Unis) ainsi que d'une croissance en volume dans les indications de base Kesimpta (USD 637 millions, +66% tcc) : le chiffre d'affaires a augmenté dans toutes les régions, reflétant la demande accrue d'un produit hautement efficace avec un dosage pratique à administrer soi-même Kisqali (USD 627 millions, +54% tcc) : le chiffre d'affaires a fortement augmenté dans toutes les régions, en raison de la reconnaissance croissante de la survie globale régulièrement rapportée dans le cancer du sein avancé HR+/HER2 Pluvicto (USD 310 millions, +47% tcc) a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis et en Europe. L'offre n'étant plus limitée, l'accent est mis sur l'ouverture de nouveaux sites et de nouvelles voies de référence, ainsi que sur l'admission de nouveaux patients Leqvio (USD 151 millions, +139% tcc) a continué d'afficher une croissance régulière, en se concentrant sur l'intégration des patients, l'élimination des obstacles à l'accès et l'amélioration de la formation médicale Jakavi (USD 478 millions, +18% tcc) : les ventes ont augmenté en Europe, dans les marchés de croissance émergents et au Japon, sous l'effet d'une forte demande dans la myélofibrose et la polycythémie essentielle Scemblix (USD 136 millions, +83% tcc) : les ventes ont augmenté dans toutes les régions, démontrant l'importance des besoins non satisfaits dans les dernières lignes de la LMC. Xolair (USD 399 millions, +15% tcc) : les ventes ont augmenté dans toutes les régions. Ilaris (USD 356 millions, +14% tcc) : les ventes ont augmenté dans toutes les régions emmenées par les Etats-Unis et l’Europe. Groupe Sandostatin (355 millions USD, +9% tcc) augmentation du chiffre d'affaires, principalement aux Etats-Unis Tafinlar + Mekinist (USD 474 millions, +5% tcc) augmentation du chiffre d'affaires dans les marchés émergents et au Japon, en partie contrebalancée par une baisse aux Etats-Unis Lutathera (USD 169 millions, +14% tcc) le chiffre d'affaires a augmenté dans toutes les régions en raison d'une demande accrue. Marchés de croissance émergents* Croissance mondiale de +21% (tcc). La Chine a progressé de 31% (tcc) à USD 1,0 milliard, principalement sous l'impulsion d'Entresto et de Cosentyx.

*Tous les marchés, sauf Etats-Unis, Canada, Europe de l’Ouest, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande

Chiffre d’affaires net du top 20 des marques au T1 2024

T1 2024 Variation en % M USD USD tcc Entresto 1 879 34 36 Cosentyx 1 326 23 25 Kesimpta 637 66 66 Kisqali 627 51 54 Promacta/Revolade 520 -5 -4 Jakavi 478 15 18 Tafinlar+Mekinist 474 3 5 Xolair 399 13 15 Tasigna 395 -15 -13 Ilaris 356 9 14 Groupe Sandostatin 355 8 9 Lucentis 314 -25 -23 Pluvicto 310 47 47 Zolgensma 295 -5 -3 Groupe 192 3 5 Gilenya 175 -25 -24 Lutathera 169 13 14 Leqvio 151 136 139 Groupe Galvus 149 -19 -12 Groupe Diovan 140 -11 -7 Total du top 20 des marques 9 341 16 18

Le point sur la R&D : développements clés au 1er trimestre

Nouvelles homologations

Xolair

(omalizumab) Autorisation par la FDA de Xolair pour la réduction des réactions allergiques, y compris l'anaphylaxie, pouvant survenir lors d'une exposition accidentelle à un ou plusieurs aliments chez les patients adultes et pédiatriques âgés d'un an et plus souffrant d'une allergie alimentaire à médiation IgE.

Mises à jour réglementaires

Fabhalta

(iptacopan) Avis positif du CHMP pour Fabhalta dans le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN)



Soumission à la FDA pour le traitement des adultes atteints de néphropathie à IgA (IgAN)

Résultats d’essais cliniques en cours et autres faits saillants

Scemblix

(asciminib) L'étude de phase III ASC4FIRST a satisfait à ses deux critères d'évaluation primaires (taux de réponse moléculaire majeur vs. imatinib et vs. inhibiteurs de tyrosine kinase sélectionnés par l'investigateur) avec des résultats cliniquement significatifs et statistiquement importants chez des patients nouvellement diagnostiqués avec une leucémie myéloïde à chromosome Philadelphie positif en phase chronique (LMC-PC Ph+). En outre, Scemblix a montré un profil d’innocuité et de tolérance favorable. Ces résultats seront présentés lors de prochaines conférences médicales et soumis aux autorités réglementaires en 2024 Fabhalta

(iptacopan) Les résultats de l'étude de phase III APPLAUSE-IgAN ont montré une réduction cliniquement et statistiquement significative de la protéinurie à hauteur de 38,3 % par rapport au placebo chez des patients atteints de néphropathie à IgA (IgAN). Fabhalta a été bien toléré avec un profil de sécurité favorable conforme aux données précédemment rapportées. Résultats présentés au WCN 2024

En outre, des résultats étendus provenant des études de phase III APPLY-PNH et APPOINT-PNH ont été présentés au EBMT 2024. Ces résultats montrent le caractère durable sur le long terme de l’efficacité et de l’innocuité de Fabhalta dans l’HPN Pluvicto Les résultats actualisés de l’étude de phase III PSMAfore concernant le taux de survie global (SG) issus d'une analyse planifiée à une fraction d'information d'environ 75 % ont démontré un HR de SG<1,0 dans la population en instance de traitement, non ajusté pour le cross-over. Novartis est en voie de demander au S2 2024 une extension de la notice de Pluvicto pour inclure pré-taxane Remibrutinib Les résultats de la 52e semaine provenant des études de phase III REMIX-1 et REMIX-2 ont montré une efficacité constante du remibrutinib dans les CSU dès la deuxième semaine et soutenue jusqu'à un an. Le remibrutinib a été bien toléré et a montré un profil de sécurité à long terme constant et favorable. Les taux globaux d'effets indésirables dans les groupes remibrutinib étaient comparables à ceux du placebo, avec des tests de la fonction hépatique équilibrés dans les deux études. Les données complètes seront présentées lors d'un prochain congrès médical. Novartis prévoit de demander l’homologation de remibrutinib au S2 2024 De plus, un essai de phase II dans l'hidradénite suppurée a démontré que le remibrutinib (en deux doses) a satisfait à son critère d'évaluation principal, les patients rapportant un taux plus élevé de HiSCR simplifié à la semaine 16 par rapport au placebo. Résultats présentés à l'AAD 2024 Lutathera Les résultats de l’essai de phase III NETTER-2 ont montrés que l'association de Lutathera et de l'octréotide LAR a prolongé de manière significative la SSP médiane à 22,8 mois contre 8,5 mois avec l'octréotide LAR à forte dose seul chez les patients atteints de GEP-NET avancés de degré 2 et 3 nouvellement diagnostiqués. Aucun résultat de sécurité nouveau ou inattendu n'a été observé. Données présentées à l'ASCO-GI 2024 Leqvio De nouvelles données démontrant l'ajout précoce de Leqvio à un traitement par statine maximalement toléré dans un contexte réel ont réduit de manière significative le LDL-C chez les patients ASCVD, y compris ceux ayant des antécédents d'événements liés aux ASCVD, qui n'ont pas pu atteindre leur objectif avec un traitement par statine seul. Données présentées à l'ACC 2024 et publiées dans le Journal of the American College of Cardiology Kesimpta L'étude d'extension ouverte ALITHIOS a montré une efficacité soutenue du traitement continu de première intention par Kesimpta jusqu'à six ans chez des patients atteints de RMS récemment diagnostiqués et naïfs de traitement, avec notamment 44 % de rechutes en moins par rapport à ceux qui sont passés plus tard du teriflunomide à Kesimpta. Le traitement par Kesimpta a également été bien toléré avec un profil de sécurité cohérent dans la population ALITHIOS. Données présentées à l'AAN 2024 Kisqali Les résultats de l’étude de phase III NATALEE ont été publiés dans le New England Journal of Medicine. Dans cet essai, le ribociclib associé à un traitement endocrinien (TE), comparé au TE seul, a réduit de manière significative le risque de récidive de 25 % dans une large population de patientes atteintes d'un cancer du sein précoce de stade II et III HR+/HER2-, y compris celles qui n'ont pas d'atteinte des ganglions lymphatiques. Zolgensma Les données finales de l'étude de phase IIIb SMART confirment l'utilisation de Zolgensma chez des patients atteints de SMA plus âgés et plus lourds (1,5-9,1 ans et pesant entre 8,5kg et 21kg) que les enfants traités dans les études cliniques précédentes. Presque tous les patients traités ont maintenu ou amélioré les étapes motrices après 52 semaines, la plupart d'entre eux ayant opté pour la thérapie génique unique par rapport à un traitement de fond administré de manière chronique. Données présentées au MDA 2024 Développement commercial initial dans les domaines thérapeutiques et technologiques core Annonce de l’acquisition prévue de MorphoSys, comprenant pelabresib (un inhibiteur de BET contre la myélofibrose au stade ultime de la recherche) et tulmimetostat (un inhibiteur à double usage EZH2 EZH1 en début de recherche contre les tumeurs solides ou les lymphomes). Cette transaction s’inscrit dans la cible stratégique de Novartis sur l’oncologie et renforce ses efforts visant à développer ses options de prochaine génération de traitement contre le cancer. Il est prévu de clore cette transaction au T2 2024.

Novartis a exercé son option exclusive d’acquérir IFM Due. Cette acquisition donne à Novartis la totalité des droits sur le portefeuille des antagonistes de STING d’IFM Due renforçant ainsi le pipeline de l’entreprise dans le domaine des maladies inflammatoires et s’appuyant sur nos efforts en vue d’innover en fournissant de nouveaux traitements des conditions dues à l’inflammation.

Novartis a conclu une transaction avec Arvinas, comprenant un accord de licence stratégique exclusif couvrant le monde entier pour développer et commercialiser

ARV-766, un dégradeur du récepteur d'androgène (AR) PROTAC® de deuxième génération, qui complète notre plateforme de thérapie par radioligands pour le traitement du cancer de la prostate.

Structure du capital et endettement net

Maintenir un bon équilibre entre les investissements dans nos activités, une structure financière solide et des rendements attrayants pour nos actionnaires reste une priorité.

Au T1 2024, Novartis a racheté au total 10,3 millions d’actions pour un montant d’USD 1,0 milliard sur la seconde ligne de négoce à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). Ce rachat a été effectué dans le cadre du rachat d’actions à concurrence d’USD 15 milliards annoncé en juillet 2023 (jusqu’à USD 11,7 milliards restant encore à exécuter). En outre, 1,0 million d’actions (pour une valeur de fonds propres d’USD 0,1 milliard) ont été rachetées aux collaboratrices et collaborateurs. Au cours de la même période, 7,7 millions d’actions (pour une valeur de fonds propres d’USD 0,3 milliard) ont été distribuées à la suite de l’exercice d’options et d’attributions d’actions dans le cadre des plans de rémunération des collaboratrices et collaborateurs. Par conséquent, le nombre total d’actions en circulation a diminué de 3,6 millions, par rapport au 31 décembre 2023. Ces transactions portant sur les actions propres ont entraîné une diminution des capitaux propres pour un montant d’USD 0,9 milliard et une sortie nette de trésorerie se chiffrant à USD 1,1 milliard.

Au 31 mars 2024, l’endettement net a augmenté à USD 15,8 milliards contre USD 10,2 milliards au 31 décembre 2023. Cette augmentation est due principalement au paiement en mars dernier du dividende annuel net d’USD 5,2 milliard (calculé comme suit : dividende brut d’USD 7,6 milliards moins impôt anticipé suisse d’USD 2,4 milliards payé en avril 2024, conformément à la date d’exigibilité), à une sortie nette de trésorerie s’élevant à USD 1,1 milliard pour les transactions portant sur les fonds propres et à USD 1,2 milliard pour celles ayant trait aux M&A / immobilisations incorporelles ; cette sortie nette de trésorerie a été en partie contrebalancée par le free cash-flow d’USD 2,0 milliards.

Au premier trimestre 2024, la note de crédit à long terme de Novartis est de Aa3 pour Moody’s Investors Service et de AA- pour S&P Global Ratings.

Perspectives pour 2024

Sauf événements imprévus ;

croissance attendue en tcc vs l’exercice précédent Prévisions antérieures

Chiffre d’affaires net Croissance attendue à un chiffre élevé

ou à deux chiffres bas (un chiffre moyen) Résultat opérationnel core Croissance attendue à deux chiffres

entre le bas et le milieu de la fourchette (un chiffre élevé)

Hypothèses clés :

Nos prévisions sont fondées sur le fait qu’il n’y aura aucun lancement de génériques d’Entresto ni de Promacta aux Etats-Unis en 2024

Impact des taux de change

Si les taux de change enregistrés à fin avril perdurent sur le reste de l’année 2024, leur impact sur l’exercice en cours aurait un effet négatif de 2 points de pourcentage sur le chiffre d’affaires net et de 4 points de pourcentage sur le résultat opérationnel core. L’impact estimé des taux de change sur nos résultats est publié chaque mois sur notre site Web.

Novartis propose d’élire, lors de l’AG de 2025, le Dr Giovanni Caforio à la Présidence du Conseil d’administration

La période de 12 ans de Présidence du Dr Joerg Reinhardt à la tête du Conseil d’administration arrivera, comme prévu, à son terme en 2025. Il se retirera alors et ne pourra pas se représenter à la réélection, lors de l’Assemblée générale. Le Dr Reinhardt a rejoint Sandoz en 1982 et a ensuite occupé des postes à responsabilité croissante chez Sandoz puis Novartis, notamment chef de la division Vaccins et Diagnostics et Chief Operating Officer. En 2013. Il a été nommé Président du Conseil d’administration. Sous sa direction, Novartis a été transformé d’une entreprise diversifiée dans la santé en une société ciblée sur les médicaments.

Le Conseil d’administration propose de nommer le Dr. Giovanni Caforio à la Présidence du Conseil d’administration. Lors de l’AG 2025, les actionnaires seront appelés à voter sur cette nomination au Conseil d’administration.

Après avoir rejoint Bristol Myers Squibb (BMS) en 2000, le Dr Caforio a assumé différentes fonctions managériales. De mai 2015 à novembre 2023, le Dr Caforio a été CEO de l’entreprise dont il devenu Président exécutif de mai 2017 à mars 2024. Sous son leadership, BMS est devenu une entreprise d’envergure mondiale dans le domaine des médicaments ayant de fortes capacités dans la R&D et la commercialisation. Le Dr Caforio est né et a étudié en Italie, il détient la citoyenneté italienne et états-unienne. Médecin de formation, il est diplômé de l’Université de Rome. Il s’exprime couramment en italien, anglais, français, espagnol et portugais.

Chiffres clés1

Activités poursuivies2 T1 2024 T1 2023 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 11 829 10 798 10 11 Résultat opérationnel 3 373 2 618 29 39 En % du chiffre d’affaires 28,5 24,2 Résultat net 2 688 2 150 25 37 BPA (USD) 1,31 1,02 28 41 Flux de trésorerie provenant

des activités opérationnelles 2 265 2 852 -21 Mesures non IFRS Free cash-flow 2 038 2 684 -24 Résultat opérationnel core 4 537 3 906 16 22 En % du chiffre d’affaires 38,4 36,2 Résultat net core 3 681 3 233 14 19 BPA core (USD) 1,80 1,54 17 23 Activités abandonnées2 T1 2024 T1 2023 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 2 503 ns ns Résultat opérationnel 238 ns ns En % du chiffre d’affaires 9,5 Résultat net 144 ns ns Mesures non IFRS Résultat opérationnel core 507 ns ns En % du chiffre d’affaires 20,3 Total de l’entreprise T1 2024 T1 2023 Variation en % M USD M USD USD cc Résultat net 2 688 2 294 ns ns BPA (USD) 1,31 1,09 ns ns Flux de trésorerie provenant

des activités poursuivies 2 265 2 957 ns ns Mesures non IFRS Free cash-flow 2 038 2 720 ns ns Résultat net core 3 681 3 614 ns ns BPA core (USD) 1,80 1,71 ns ns

ns=non significatif

1. Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 34 du Rapport financier intermédiaire simplifié. Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l’exercice précédent.

2. Telles que définies à la page 26 du Rapport financier simplifié, les activités poursuivies incluent les activités poursuivies de Novartis, comprenant celles des médicaments innovants et les activités poursuivies de Corporate, tandis que les activités abandonnées comprennent les résultats opérationnels des activités de Sandoz.

Les résultats financiers détaillés qui accompagnent le présent communiqué sont compris dans le Rapport financier intermédiaire simplifié disponible en cliquant sur le lien ci-dessous :

À propos de Novartis

Novartis est une entreprise spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réinventer la médecine afin d'améliorer et de prolonger la vie de tous, de sorte que les patients, les professionnels de la santé et la société́ puissent faire face aux maladies graves. Nos médicaments touchent plus de 250 millions de personnes dans le monde.

Réimaginez la médecine avec nous : consultez https://www.novartis.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X/Twitter et Instagram.

