Renault Group : Chiffre d’affaires Groupe du 1er trimestre 2024 à 11,7 milliards d’euros, +5,9 % à taux de change constants ; dans les starting-blocks pour l'offensive produits à venir

23 avril 2024

1er trimestre 2024 : Chiffre d’affaires Groupe à 11,7 milliards d’euros, +5,9 % à taux de change constants1 ; dans les starting-blocks pour l'offensive produits à venir

Les ventes mondiales du Groupe s’élèvent à 549 099 véhicules au 1 er trimestre, en hausse de 2,6 % par rapport au 1 er trimestre 2023. En Europe 2 , les ventes du Groupe augmentent de 4,3 %.

Chiffre d'affaires Groupe à 11 707 millions d'euros, en hausse de 1,8 % et de 5,9 % à taux de change constants 1 , par rapport au 1 er trimestre 2023.

Chiffre d'affaires de l'Automobile à 10 446 millions d'euros, en baisse de 0,7 % et en hausse de 3,6 % à taux de change constants 1 , par rapport au 1 er trimestre 2023.

Solide portefeuille de commandes en Europe à 2,5 mois de ventes prévisionnelles, reflétant le succès des produits et un très bon début d'année en termes de prises de commandes alors que les lancements de produits clés sont prévus sur le reste de l'année.

Renault Group poursuit sa politique commerciale centrée sur la valeur avec un focus sur les ventes à clients particuliers (66 % des ventes 3 ), sur les segments C & supérieurs (37 % des ventes 4 ), sur les versions haut de gamme qui représentent une large majorité des derniers lancements et sur l'électrification avec des offres hybrides et électriques (48 % des ventes 4 ).

Renault Group confirme ses perspectives financières 2024 : Marge opérationnelle du Groupe ≥ 7,5 % Free cash-flow ≥ 2,5 milliards d'euros

:

« Le chiffre d’affaires du 1er trimestre continue d’illustrer la stricte application de notre politique commerciale centrée sur la valeur. Le niveau élevé du portefeuille de commandes à fin mars ainsi que nos prochains lancements permettront l’accélération séquentielle de l'activité. Associés à une réduction accrue des coûts, ils seront les leviers de notre performance financière.

Renault Group a déjà ouvert un nouveau chapitre avec des fondamentaux robustes : l’amélioration de la performance et l’allocation efficiente du capital d’un côté et la flexibilité de l’autre. Nos lancements aussi bien de véhicules électriques que de véhicules thermiques et hybrides sont la démonstration de notre flexibilité pour nous adapter aux fluctuations liées à la transition énergétique.

Jour après jour, notre organisation gagne en agilité et en rapidité d’exécution, des atouts clés dans l’environnement actuel.», a déclaré Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group.

Boulogne-Billancourt, 23 avril 2024

Résultats commerciaux : faits marquants du 1er trimestre

Les ventes mondiales de Renault Group s’élèvent à 549 099 véhicules au 1er trimestre 2024, en hausse de 2,6 % par rapport au 1er trimestre 2023. En Europe, Renault Group maintient sa troisième position avec 391 490 ventes, en hausse de 4,3 %.

Au cours de ce trimestre de transition, en amont des lancements de 10 modèles entre aujourd’hui et la fin de l’année 2024, Renault Group a vu ses ventes augmenter grâce au dynamisme de ses trois marques automobiles.

La marque Renault dans le monde continue sa progression avec 365 356 ventes au 1er trimestre 2024, en hausse de 3,1 % par rapport au 1er trimestre 2023. La marque reste sur le podium en Europe où elle poursuit sa politique commerciale centrée sur la valeur :

Plus d’une vente sur deux est réalisée sur le canal à clients particuliers 5 .

. Les segments C & supérieurs représentent 37 % des ventes avec une gamme de 4 véhicules : Arkana, Megane E-TECH électrique, Austral et Espace E-TECH Hybrid. Sur ces modèles, les versions haut de gamme représentent une large majorité des ventes.

Les ventes de véhicules particuliers électrifiés continuent à croître pour atteindre un mix de ventes de 48 % en hausse de 8 points par rapport au 1 er trimestre 2023. Cette progression est soutenue par le succès des véhicules E-TECH hybrides, avec des niveaux de consommation record. Les véhicules particuliers électriques représentent quant à eux 10,5 % des ventes et celles-ci vont continuer à progresser avec les lancements à venir de Scenic E-TECH électrique, Renault 5 E-TECH électrique and Renault 4 E-TECH électrique.

trimestre 2023. Cette progression est soutenue par le succès des véhicules E-TECH hybrides, avec des niveaux de consommation record. Les véhicules particuliers électriques représentent quant à eux 10,5 % des ventes et celles-ci vont continuer à progresser avec les lancements à venir de Scenic E-TECH électrique, Renault 5 E-TECH électrique and Renault 4 E-TECH électrique. La marque renforce également son leadership sur les véhicules utilitaires6 en Europe7 avec 76 354 ventes, en hausse de 12,9 % par rapport au 1er trimestre 2023, dans un marché en progression de 12,0 %.

2024 sera une année historique pour la marque Renault avec 7 nouveaux lancements :

2 nouveaux véhicules 100 % électriques avec Scenic E-TECH électrique et Renault 5 E-TECH électrique.

2 nouveaux véhicules hybrides en Europe : Rafale E-TECH et Symbioz.

Nouveau Renault Master (en versions thermique et électrique).

2 nouveaux véhicules sur les marchés hors d’Europe : Kardian et un véhicule Renault Korea Motors (D-SUV).

En complément, la marque Renault bénéficiera du restylage de Captur et du lancement de Renault Duster pour les marchés internationaux.

Les ventes de Dacia progressent de 3.6 % en Europe, avec 153 439 unités. En particulier, Sandero est devenue le véhicule le plus vendu, tous canaux de vente confondus, en Europe au 1er trimestre, avec 72 995 ventes, en progression de 20,2 % par rapport au 1er trimestre 2023.

Le reste de l’année sera marquée par le lancement de la nouvelle génération de ses deux autres piliers majeurs récemment révélés :

Nouveau Dacia Duster a enregistré plus de 18 000 commandes au cours de 30 premiers jours de commercialisation et ce, avant même son arrivée dans le réseau de concessionnaires au début de l’été.

Nouvelle Dacia Spring, un des véhicules électriques les plus abordables du marché européen.

Alpine enregistre 1 065 ventes (+88,8 % par rapport au 1er trimestre 2023), grâce, en particulier, au succès des versions haut de gamme de l’A110, son coupé sportif deux places.

Le 13 juin 2024, Alpine révèlera l’A290 au 24 Heures du Mans® (France). Sa future citadine sportive électrique 5 places sera le premier modèle 100 % électrique de la marque.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre

Le chiffre d’affaires du Groupe du 1er trimestre 2024 s’élève à 11 707 millions d’euros, en hausse de 1,8 % par rapport au 1er trimestre 2023. À taux de change constant8, le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 5,9 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile atteint 10 446 millions d’euros en baisse de 0,7 % par rapport au 1er trimestre 2023. Il inclut un effet de change négatif de -4,3 points (-447 millions d’euros), principalement lié à la dévaluation du Peso argentin et, dans une moindre mesure, à la Livre turque. À taux de change constants8, le chiffre d’affaires de l’Automobile est en hausse de 3,6 %. Cette évolution s’explique principalement par les éléments suivants :

Un effet prix robuste de 4,1 points qui reflète la poursuite de la politique commerciale centrée sur la valeur et les augmentations de prix pour compenser l’impact de la dévaluation des devises.

robuste de 4,1 points qui reflète la poursuite de la politique commerciale centrée sur la valeur et les augmentations de prix pour compenser l’impact de la dévaluation des devises. Un effet mix produit stable de 0,1 point, expliqué par l’impact positif des ventes de segments C & supérieurs de la marque Renault compensé par i) l’effet négatif de la fin de vie de Zoe et ii) le succès continu de Clio, Twingo (malgré sa fin de vie) et Sandero qui ont un impact négatif en raison de leur prix de vente moyen inférieur à celui du Groupe.

stable de 0,1 point, expliqué par l’impact positif des ventes de segments C & supérieurs de la marque Renault compensé par i) l’effet négatif de la fin de vie de Zoe et ii) le succès continu de Clio, Twingo (malgré sa fin de vie) et Sandero qui ont un impact négatif en raison de leur prix de vente moyen inférieur à celui du Groupe. Un effet mix géographique stable de 0,6 point, grâce à la performance des ventes en Europe.

stable de 0,6 point, grâce à la performance des ventes en Europe. Un effet volume négatif de 4,6 points. La croissance de 2,6 % des immatriculations a été compensée par un déstockage du réseau de concessionnaires indépendants plus fort au 1 er trimestre 2024 que celui réalisé au 1 er trimestre 2023 (-40k véhicules d’une année sur l’autre).

négatif de 4,6 points. La croissance de 2,6 % des immatriculations a été compensée par un déstockage du réseau de concessionnaires indépendants plus fort au 1 trimestre 2024 que celui réalisé au 1 trimestre 2023 (-40k véhicules d’une année sur l’autre). Un impact positif des ventes aux partenaires de 2,4 points, grâce à l’augmentation des facturations de R&D en lien avec la montée en puissance des partenariats du Groupe.

de 2,4 points, grâce à l’augmentation des facturations de R&D en lien avec la montée en puissance des partenariats du Groupe. Un effet « Autre » positif de 1,0 point, principalement lié à la performance solide de l’activité après-vente.

Les Services de mobilité contribuent pour 15 millions d’euros au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 contre 9 millions d’euros au 1er trimestre 2023.

Mobilize Financial Services (anciennement RCI Bank and Services) réalise un chiffre d’affaires de 1 246 millions d’euros au 1er trimestre 2024, en hausse de 27,9 % par rapport au 1er trimestre 2023, en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation de 9,8 % de l’actif productif moyen (54,2 milliards d’euros) par rapport au 1er trimestre 2023.

Au 31 mars 2024, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) totalisent 530 000 véhicules :

Stocks Groupe à 228 000 véhicules.

Stocks du réseau indépendant à 302 000 véhicules.

Les stocks ont fortement diminué par rapport aux 580 000 véhicules en stock au 1er trimestre 2023.

Le niveau des stocks totaux à fin mars revient en ligne avec son évolution saisonnière normale et avec un portefeuille de commandes robuste de 2,5 mois de ventes prévisionnelles à fin mars.

Perspectives financières 2024

Renault Group confirme ses perspectives financières pour l’année 2024 :

une marge opérationnelle du Groupe supérieure ou égale à 7,5 %.

un free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d’euros.

L’offensive produit et l’accélération de la réduction des coûts resteront les leviers de la performance opérationnelle et de la forte génération de cash en 2024 :

2024, une année historique avec 10 lancements de nouveaux véhicules (7 nouveaux véhicules de la marque Renault 9 , 2 véhicules de la marque Dacia et 1 véhicule de la marque Alpine).

(7 nouveaux véhicules de la marque Renault , 2 véhicules de la marque Dacia et 1 véhicule de la marque Alpine). Accélération de la réduction des coûts et de la mise sur le marché, à la fois pour les véhicules thermiques et électriques, déjà engagée avec une trajectoire continue.

Chiffre d’affaires consolidé de Renault Group

(en million euros) 2023 2024 Variation

2024/2023 Variation à taux de change constant 1er trimestre Automobile 10 515 10 446 -0,7 % +3,6 % Services de mobilité 9 15 +66,7 % +65,4 % Financement des ventes

(Mobilize Financial Services) 974 1 246 +27,9 % +30,7 % Total 11 498 11 707 +1,8 % +5,9 %

Les 15 principaux marchés de Renault Group à fin mars 2024

Cumul à fin mars 2024







Volumes 1 Pénétration (en unités) VP+VU (en %) 1 FRANCE 134 717 24,9 2 ITALIE 54 545 10,7 3 TURQUIE 46 962 15,9 4 ALLEMAGNE 33 121 4,3 5 ESPAGNE+ILES CANARIES 31 805 11,2 6 ROYAUME-UNI 30 497 4,7 7 BRÉSIL 26 707 5,5 8 BELGIQUE+LUXEMBOURG 17 741 10,6 9 MAROC 14 887 41,7 10 ROUMANIE 13 387 34,8 11 POLOGNE 12 355 8,0 12 INDE 12 131 0,9 13 PAYS-BAS 10 203 8,2 14 PORTUGAL 10 176 15,3 15 MEXIQUE 9 053 2,6

1 Chiffres de ventes hors Twizy.

Ventes de Renault Group VP+VU par marque

1er trimestre 1er trimestre 2023 1 2024 % variation RENAULT VP 266 967 266 889 - VU 87 516 98 467 +12,5 % VP+VU 354 483 365 356 +3,1 % RENAULT KOREA MOTORS VP 6 908 5 385 -22,0 % DACIA VP 170 482 175 335 +2,8 % VU 1 311 1 958 +49,4 % VP+VU 171 793 177 293 +3,2 % ALPINE VP 564 1 065 +88,8 % AUTRES1 VP 1 208 - n.a. RENAULT GROUP VP 446 129 448 674 +0,6 % VU 88 827 100 425 +13,1 % VP+VU 534 956 549 099 +2,6 %

1 Ventes de Mobilize, Jinbei & Huasong et Eveasy jusqu'à juillet 2023.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu plus de 2,235 millions de véhicules en 2023. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

1 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

2 Périmètre Europe ACEA.

3 Renault Group, véhicules particuliers, France, Allemagne, Italie, Espagne et le Royaume-Uni.

4 Marque Renault, véhicules particuliers, Europe.

5 Renault Group, véhicules particuliers, France, Allemagne, Italie, Espagne et le Royaume-Uni.

6 Hors pick-up.

7 Périmètre Europe ACEA.

8 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constant, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

9 7 lancements de nouveaux véhicules pour la marque Renault en 2024, sans compter Renault Duster (hors Europe) et restylage de Captur.

