Uusi UNIQLO x Marimekko -yhteistyömallisto tuo iloiset kuviot kesän piknikeille

Marimekko ja globaali vaatebrändi UNIQLO julkaisevat uuden, rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston. Toukokuun 2024 aikana myyntiin tuleva mallisto yhdistää UNIQLOn pelkistetyt ja mukavat vaatteet ja Marimekon ajattoman kuviotaiteen.

UNIQLO x Marimekko kesä 2024 -mallistossa on vaatteita ja asusteita naisille, lapsille ja vauvoille. Rentojen ja raikkaiden mekkojen, T-paitojen ja hameiden lisäksi rajoitetun ajan saatavilla olevasta kokoelmasta löytyy yhteensopivia asusteita, kuten suosittu UNIQLOn olkalaukku eri Marimekon kuoseissa.

“Malliston kantava teema on ajatus iloisesta kesäpiknikistä, joka tuo yhteen ystävät ja perheen. Tämän yhteistyömalliston värikästä mekko- ja asustevalikoimaa täydentää teemaan täydellisesti sopivat, ikoniset kuviot arkistostamme. Jokainen tuote kertoo omalta osaltaan optimistisesta ja rohkeasta elämäntapafilosofiasta, josta Marimekon kuviosuunnittelu on tunnettu. Aikaisemmat yhteistyömallistomme UNIQLOn kanssa ovat tarjonneet meille mahdollisuuden tuoda Marimekon kuviotaidetta laajalle, globaalille yleisölle, joten olemme iloisia yhteistyön jatkumisesta”, kertoo Marimekon luova johtaja Rebekka Bay.

“Olemme iloisia, että teemme jälleen yhteistyötä Marimekon kanssa tänä kesänä. Monet Marimekon kuoseista ovat saaneet inspiraationsa luonnosta. Tätä mallistoa varten valitsimme kuosit, jotka sopivat täydellisesti aurinkoisiin vuodenaikoihin, ja mukana on tuotteita naisille, tytöille ja vauvoille. Toivon, että kaikki nauttivat kesäisestä ja iloisesta UNIQLO x Marimekko kesä 2024 -mallistosta”, lisää UNIQLOn tutkimuksen ja tuotekehityksen johtaja Yukihiro Katsuta.

Tuotteista löytyy Marimekon kuvioita kolmelta eri vuosikymmeneltä: 1950-, 1960- ja 1970-luvuilta. Melooni ja Ruukku Maija Isolalta, Pentti Rinnan aaltoileva Lirinä ja minimalistinen Asema, Katsuji Wakisakan 1970-luvulla suunnittelema Demeter-kuvio sekä Vuokko Eskolin-Nurmesniemen Galleria sopivat täydellisesti kesäiseen tunnelmaan.

Rajoitetun ajan saatavilla oleva UNIQLO x Marimekko kesä 2024 -yhteistyömallisto tulee saataville UNIQLOn myymälöihin ja verkkokauppaan (uniqlo.com) 2.5.2024 alkaen. Tuotteiden julkaisupäivä vaihtelee maittain.

Rajoitetun ajan saatavilla olevat brändiyhteistyöt lisäävät Marimekon kansainvälistä tunnettuutta ja tukevat näin yhtiön kansainvälistä kasvustrategiaa. Lisäksi yhteistyömallistot tyypillisesti tuovat Marimekolle lisenssituottoja. UNIQLO-yhteistyöhön liittyviä lisenssituottoja on tuloutettu Marimekon liikevaihtoon Aasian-Tyynenmeren alueella vuoden 2023 toisella, kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä.

Kuvia: https://mediabank.marimekko.fi/l/6MRNgF_t5fX9

Lue lisää: https://www.marimekko.com/fi_fi/uniqlo-x-marimekko-kesamallisto-2024

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 174 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 18,4 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on noin 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 470 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

UNIQLO on suurin japanilaisen vähittäiskaupassa toimivan, Tokiossa pääkonttoriaan pitävän Fast Retailing Co., Ltd:n kahdeksasta brändistä. Yhtiön muut brändit ovat GU, Theory, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand ja Helmut Lang. Fast Retailingin myynti 31.8.2023 päättyneellä tilikaudella oli noin 2,77 biljoonaa jeniä (18,92 miljardia Yhdysvaltain dollaria). Fast Retailingin tavoitteena on muuttaa pukeutumista, perinteisiä käsityksiä ja maailmaa, ja yhtiö on sitoutunut suunnittelemaan hyviä vaatteita, jotka tuovat uudenlaista ja erityistä arvoa käyttäjilleen rikastaen heidän elämänsä.