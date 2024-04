Convocation à l'assemblée générale annuelle de Syensqo le 23 mai 2024

Bruxelles, Belgique – 23 avril 2024 - 08.30 CEST

Syensqo a annoncé aujourd'hui la publication des documents relatifs à sa première assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui se tiendra le jeudi 23 mai 2024 au Dome EventHall, Boulevard Lambermont 1, 1000 Bruxelles, à 10h30 CEST. Tous les documents relatifs à l'assemblée sont disponibles sur le site web de Syensqo.

Les actionnaires seront invités à voter sur un certain nombre de résolutions, notamment l'approbation des états financiers de Syensqo pour l'exercice 2023 et la rémunération des administrateurs non exécutifs à partir du 1er janvier 2024.

Suite à la forte génération de trésorerie en 2023, qui a permis la poursuite du désendettement, le conseil d'administration proposera également d'approuver la distribution d'un dividende brut total de €1,62 par action.

En outre, il sera demandé aux actionnaires d'approuver la nomination d'un commissaire aux comptes chargé de certifier le rapport de développement durable de Syensqo, conformément à la directive sur les rapports de développement durable des entreprises (CSRD).

Information sur la tenue de l’assemblée

Seuls les actionnaires de Syensqo SA officiellement enregistrés comme tels le 9 mai 2024 à minuit CEST auront le droit de participer et de voter à l'assemblée du 23 mai, quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent le jour de l'assemblée.

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'assemblée, en personne ou virtuellement, doivent s’inscrire au plus tard le 17 mai 2024 et sont tenus de suivre les instructions indiquées dans l'avis de convocation disponible sur le site web de Syensqo.

L'assemblée sera organisée de manière hybride. Les actionnaires ont le choix de participer physiquement ou virtuellement à l'assemblée. Le vote se fait alors en direct d'une manière virtuelle et interactive, via la . la plateforme Lumi Connect (www.lumiconnect.com). Un document expliquant les différentes étapes à suivre pour l'utilisation de la plateforme Lumi Connect sera disponible sur le site web de Syensqo. Les actionnaires peuvent également contacter directement l'équipe Syensqo à l'adresse ag@syensqo.com pour remplir les formalités de participation. Ils peuvent aussi exercer leurs droits par le biais d'une procuration ou d'un vote par correspondance au moyen d'un formulaire spécifique

Toutes les questions peuvent être adressées à ag@syensqo.com au plus tard le 17 mai 2024.

Visitez la page dédiée à l'Assemblée Générale pour plus de détails concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission et les modalités de vote.

Media relations







media.relations@syensqo.com









Perrine Marchal

+32 478 32 62 72







Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investor Relations







investor.relations@syensqo.com









Sherief Bakr

+44 7920 575 989







Bisser Alexandrov

+33 6 07 63 52 80







Imtiyaz Lokhandwala

+1 609 860 3959

