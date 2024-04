NetBet Casino slår sig sammen med Wazdan

COPENHAGEN, Denmark, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark, et førende navn i iGaming-sektoren, har underskrevet en aftale med Wazdan, som fortsætter med at udvide sin portefølje af spil i høj kvalitet.

Som en del af dette nyligt indgåede partnerskab vil NetBet Danmark integrere hele udvalget af Wazdans banebrydende spil på sin platform. Spillere hos NetBet kan nu nyde med en række spændende spil, herunder populære spillemaskiner som 9 Coins™ Grand Diamond Edition, Mighty Wild™: Panther og 16 Coins™ Grand Gold Edition.

Dette samarbejde er i overensstemmelse med operatørens forpligtelse til at give sine spillere et uovertruffent spilmiljø, præget af innovation og et varieret udvalg af spil i topkvalitet. Wazdans ry for at levere engagerende spilindhold af høj kvalitet gør dem til den perfekte partner for NetBet.

Spillere hos NetBet kan problemfrit få adgang til og nyde de nye tilføjelser til deres spilrepertoire ved at besøge den officielle NetBet Danmark hjemmeside. Integrationen af Wazdans spil forventes at forbedre den samlede spiloplevelse for operatørens spillere og tilbyde dem et bredere udvalg af spil, der imødekommer forskellige præferencer og spillestile.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, siger: "Wazdan er kommet langt siden deres grundlæggelse tilbage i 2010 og har udviklet sig hurtigt for at drive virksomheden til frontlinjen inden for iGaming-industrien. Ud over innovation har virksomheden altid prioriteret nydelse og ansvarligt spil i lige høj grad - hvilket gør dem til en ideel partner til at hjælpe NetBet med at udvide vores aktiviteter på det danske marked."

Andrzej Hyla, Chief Commercial Officer hos Wazdan, siger: "Vi er meget begejstrede for at indgå et partnerskab med NetBet, som er en veletableret aktør i det blomstrende danske iGaming-landskab. Potentialet i Danmark er enormt, og sammen med NetBet er vi klar til at styrke vores position på dette dynamiske marked."

NetBet-spillere kan nu udforske de spændende nye spil fra Wazdan ved at besøge den officielle NetBet Denmark-hjemmeside.

Om NetBet.com/dk/

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde kunderne har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.

For mere information bedes du besøge: www.netbet.com/dk/

Om Wazdan

Wazdan kan prale af over 10 års anerkendelse af spiludvikling. Med passion og konstant innovation som drivkraft løfter vi casinoerne med online spillemaskiner og værktøjer af højeste kvalitet, der øger spillernes engagement og leverer dokumenterede resultater. Vores spil er certificeret i over 20 jurisdiktioner verden over: Malta, Storbritannien, New Jersey, Michigan, West Virginia, Ontario, Sverige, Rumænien, Grækenland, Estland, Spanien, Litauen, Letland, Danmark, Schweiz, Colombia, Portugal, Italien, Hviderusland, Holland, Polen, Tjekkiet og Bulgarien. Med en broget portefølje på over 180 meget engagerende HTML5-spillemaskiner og over 40 årlige udgivelser bidrager vi til den moderne iGaming-industri ved at hæve standarderne for fordybelse, tilpasning og spilleroplevelse. Vores bedst præsterende spil inkluderer Magic Spins™, Sun of Fortune, 9 Coins™, Fortune Reels, 9 Lions, Mighty Symbols™: Crowns og Power of Gods™: Hades. Wazdans spilportefølje vokser hele tiden, og nye udgivelser udkonkurrerer hurtigt vores tidligere bedste spil. Vi udvider hele tiden vores førsteklasses spilpakke med innovative funktioner som Hold the Jackpot™, Collect to Infinity™, Cash Infinity™, Chance Level™ og meget mere. Wazdan stræber efter at levere state-of-the-art mekanik og banebrydende løsninger for at give maksimal værdi til spillere og partnere. For at lære mere om Wazdan, besøg venligst https://www.wazdan.com eller følg os på LinkedIn, Facebook, Instagram, og YouTube .