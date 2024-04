Saaswedo renouvelle ses labélisations Lucie 26000 et Relations Fournisseurs et Achats Responsables

Saaswedo, société française spécialisée dans la gestion de la performance durable de la Digital Workplace des entreprises, confirme sa trajectoire vertueuse en renouvelant deux labélisations majeures.

Construire des relations responsables et durables avec ses collaborateurs, mettre en place des politiques d’achat responsables avec ses clients, partenaires et fournisseurs est au centre de la stratégie de développement de Saaswedo.

À travers le renouvellement de ces deux labels, Saaswedo met clairement en avant ses ambitions et sa volonté de se positionner durablement comme l’un des acteurs les plus vertueux de son marché. Ces labels s’inscrivent plus globalement dans la stratégie de développement de l’entreprise qui associe croissance continue et actions à impact.

Gilles MEZARI, DG de Saaswedo : « Transparence avec nos fournisseurs et nos clients, développer l’emploi de publics fragiles et déployer des actions multiples pour l’environnement sont autant de points essentiels que les entreprises doivent intégrer dans leur gouvernance. Chez Saaswedo, nous sommes convaincus qu’il est possible de mener à bien un plan de croissance ambitieux tout en ayant un impact responsable. Nous investissons chaque année des ressources importantes pour donner un vrai visage à nos actions RSE et améliorer en continu nos actions et processus ».