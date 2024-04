Midland modifie son entente d’option pour le lithium avec Rio Tinto en ajoutant le projet Wookie

MONTRÉAL, 23 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer la signature d’une entente d’option modifiée le 22 avril 2024 (l’« entente d’option ») avec Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« RTEC ») et l’ajout du projet Wookie à l’entente d’option conclue avec RTEC en juin 2023 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 14 juin 2023). Le projet Wookie est situé dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James. L’entente d’option modifiée se compose maintenant de onze (11) projets totalisant 2 208 claims et couvrant une superficie d’environ 1 139 kilomètres carrés. Ces projets comprennent Galinée, Corvette, Mythril Est, Chisaayuu, Moria, Shire, Komo, Warp, Sulu, Picard et Wookie (les « propriétés »).



Faits saillants :

Ajout du projet Wookie à l’entente d’option avec RTEC;

Ajout de 1,5 M$ en dépenses pour une participation initiale de 50 % et de 4,0 M$ pour une participation de 70 %, et ajout d’un paiement de 100 000 $ en espèces à la signature et d’autres paiements de 250 000 $ sur une période de 4 ans.

En vertu de l’entente d’option modifiée, RTEC peut acquérir une participation initiale de 50 % (la « première option ») dans les propriétés sur une période de cinq (5) ans, en honorant les conditions suivantes :

Paiement additionnel de 100 000 $ en espèces dans les 45 jours suivant la signature de la modification, et paiements additionnels de 250 000 $ en espèces sur une période de 4 ans.

Dépenses d’exploration additionnelles de 1 500 000 $ pour un nouveau total de 16 000 000 $, incluant un engagement ferme de dépenser au moins 2 000 000 $ au cours des 18 premiers mois suivant la levée des restrictions en lien avec les feux de forêt au Québec en août 2023.

Après avoir acquis une participation initiale de 50 %, RTEC aura la possibilité d’augmenter sa participation dans les propriétés à 70 % (la « deuxième option ») sur une période de cinq (5) ans suivant l’exercice de la première option, en honorant les conditions suivantes :

Dépenses d’exploration additionnelles de 4 000 000 $ pour un nouveau total de 54 000 000 $.



Les propriétés sont détenues à 100 % par Midland et sont toutes situées dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec. RTEC sera gérant des travaux dans le cadre de l’entente d’option lors de la période de la première option et de la période de la deuxième option.

La signature de l’entente d’option modifiée fait suite à une nouvelle évaluation du potentiel en lithium du projet Wookie et de son contexte géologique favorable. Le projet Wookie est situé au sein de la Sous-province géologique de La Grande faisant partie de la région riche en lithium d’Eeyou Istchee Baie-James et qui encaisse la plupart des gîtes de lithium, incluant des gîtes comme Corvette (Métaux de Batteries Patriot inc.), James Bay Lithium (Arcadium Lithium), Whabouchi (Nemaska Lithium) et Adina (Winsome Resources), entre autres.

Le projet Wookie est constitué de 188 claims et est situé à environ 40 kilomètres au nord-nord-ouest du gîte James Bay Lithium. Le projet Wookie couvre un socle rocheux métamorphisé au faciès inférieur des amphibolites, reconnu comme étant le faciès métamorphique le plus favorable pour les pegmatites lithinifères partout dans le monde. De plus, la plupart des gîtes de lithium dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James se trouvent dans des pegmatites mises en place au sein d’unités volcaniques ou intrusives mafiques. Le projet Wookie couvre plus de vingt (20) kilomètres carrés de roches volcaniques mafiques qui n’ont pas fait l’objet d’exploration intensive pour le lithium. Enfin, plusieurs échantillons historiques de roches pegmatitiques prélevés par le gouvernement du Québec, à proximité du projet, ont livré des valeurs anomales en tantale, césium et rubidium. Bien que ces échantillons n’aient pas été analysés pour le lithium, cette suite d’éléments suggère fortement qu’il s’agit de pegmatites favorables de type LCT (lithium-césium-tantale). Ce contexte favorable est renforcé par la découverte, près du projet Wookie, d’une pegmatite à spodumène qui a livré des teneurs atteignant 3,9 % Li 2 O (échantillon choisi) par Corporation Métaux Précieux du Québec (voir le communiqué de presse de Corporation Métaux Précieux du Québec daté du 18 janvier 2024).

Un premier programme d’exploration estival est en planification et comprendra des travaux de prospection et de cartographie géologique ainsi qu’un levé LiDAR.

Par ailleurs, un premier programme de forage ciblant de nouveaux indices de lithium, est également en cours sur le projet Galinée.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées.

La minéralisation en lithium observée aux gîtes mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que RTEC, BHP Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Element Mining Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, Cosmos Exploration Limited et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a préparé ce communiqué de presse et a vérifié les données du projet Galinée à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

