蜗牛游戏新游戏Bellwright抢先体验版正式上线，进一步提升其市场地位

加利福尼亚库尔弗城, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc. (纳斯达克股票代码: SNAL) (以下简称“蜗牛游戏”或“公司”）是一家领先的全球独立开发商和发行商，专注于互动数字娱乐，今日宣布正式上线其新作Bellwright（颂钟长鸣）抢先体验版（Early Access），此举将巩固其市场地位和重申其对开拓新游戏体验的承诺。此外，Bellwright的推出标志着蜗牛游戏在战略飞跃，巩固了其作为游戏领域创新者的地位。当玩家踏上冒险旅程时，他们将被带入一个充满冒险、神秘和无限可能的世界，成为领导反抗暴君的英雄。



Bellwright抢先体验版不仅让玩家在1.0版本的正式发布前深入探索了解其丰富游戏世界，还可以邀请玩家直接参与贡献游戏的开发。通过游玩反馈和互动，玩家将在塑造Bellwright未来发展方向中发挥重要作用，确保其游戏体验发展可以远超预期。对于抢先体验版的发布，蜗牛游戏不仅可以持续改善玩家的游戏体验，还能助力孕育社区和协作氛围，共筑游戏长期成功。

蜗牛游戏首席运营官Peter Kang表示道：“推出Bellwright抢先体验版对蜗牛游戏以及我们的合作伙伴Donkey Crew，标志着一个重要的里程碑。在Bellwright预期的1.0版本发布前，可以借此机会继续从游戏社群中获得反馈并以此改进，并可能将玩家们的见解与反馈进行应用于合作项目的改善。我们很高兴能与我们的玩家一起踏上Bellwright 1.0版本的旅程。”

Bellwright抢先体验版的推出为蜗牛游戏及其合作伙伴Donkey Crew之间的持续发展和成功巩固了基础。

Bellwright现已在Steam平台上线！

观看Bellwright最新预告片，请访问 https://youtu.be/fTwOZoiz_KU。

欲了解更多关于Bellwright及蜗牛游戏其他项目的信息，请访问 https://snail.com/。

有意报道Bellwright的创作者，请联系 bellwright@noiz.gg。

欲了解更多信息，请访问蜗牛游戏。

关于蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“预期”、“相信”、“可以”、“预期”、“应该”、“计划”、“ 打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜力”，或这些术语或其他类似表达的否定形式。 前瞻性陈述出现在本新闻稿中的许多地方，包括但不限于有关 蜗牛游戏的意图、信念或当前期望的陈述，包括 Bellwright抢先体验版 的正式发布以及玩家对 Bellwright 的总体接受程度和积极反馈。这些前瞻性陈述包括有关蜗牛游戏业务、财务状况、运营结果、流动资金、计划和目标的可能或假定未来结果的信息。您应仔细考虑公司于 2024 年 4 月 1 日向美国证券交易委员会提交的截至 2023 年 12 月 31 日的 10-K 表年报中 "风险因素 "部分所述的风险和不确定性，以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。公司不承担也不接受任何义务公开发布对任何前瞻性声明的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。

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