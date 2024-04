News

Atos sécurise et optimise l'observabilité et les opérations de l’edge avec Centerity Systems et Dell NativeEdge

La plateforme logicielle d'observabilité continue, d'automatisation et de gestion des actifs à l’edge de Centerity CSM2 est désormais incluse dans l'offre Atos SmartEdge for Business Outcomes activée par l’IA et intégrant Dell NativeEdge

Paris, France – 23 avril 2024 – Atos annonce aujourd'hui un partenariat avec Centerity Systems pour inclure sa plateforme logicielle CSM2, une solution certifiée sur Dell NativeEdge, dans son offre Atos SmartEdge for Business Outcomes. Atos SmartEdge est une solution de bout en bout, de l’edge au cloud, augmentée par l'Intelligence Artificielle (IA) et qui s'appuie sur le portefeuille Technology Services d’Atos.

Avec CSM2 de Centerity, l’expertise d’Atos et la plate-forme logicielle d’opérations à l’edge Dell NativeEdge, les secteurs du commerce de détail, de l’hôtellerie et de la banque peuvent déployer, connecter, sécuriser, surveiller et optimiser de larges environnements edge distribués. Atos apporte son savoir-faire en collecte de données à l’edge, permettant l‘intégration de modèles d’IA au sein d'infrastructures informatiques opérationnelles complexes.

Cette solution innovante permettra aux entreprises de réduire jusqu'à 60%1 les tickets d'assistance des appareils IT/OT à l’edge, de diminuer les interruptions de services ainsi que les pertes de revenu grâce à la correction automatique intelligente et à la prédiction des défaillances. L’anticipation des problèmes de maintenance se répercutera également sur la diminution des coûts et des émissions de carbone.

Cette solution est adaptée à une grande variété d’activités telles que le commerce de détail qui dispose de milliers de points de vente multi-fournisseurs, de kiosques en libre-service et de caisses enregistreuses ainsi qu’au déploiement d’équipements en réseau par les opérateurs télécoms. Les parcs d’attraction, l’industrie de la défense ou de la sécurité publique ayant recours à des systèmes de contrôle commande, les distributeurs d'énergie et les installations bancaires sous vidéosurveillance sont également à la recherche de solutions innovantes telles qu'Atos SmartEdge, capables de sécuriser, optimiser et gérer des environnements edge à grande échelle et de plus en plus complexes.

Atos et Centerity ont travaillé ensemble pour ajouter une automatisation supplémentaire à Atos SmartEdge, renforçant ainsi ses capacités de remédiation et permettant la mise à disposition automatique et sécurisée des paramètres, des configurations et des applications, directement sur les appareils. Depuis un cloud sécurisé, les clients peuvent configurer ou mettre à jour à distance des milliers d'appareils à l’edge.

Arnaud Langer, Global Edge & IoT Managing Partner d'Atos, a déclaré :

« Grâce à l'intégration de la plateforme logicielle CSM2 de Centerity à Atos SmartEdge, les entreprises bénéficieront de fonctionnalités de sécurité et d'optimisation améliorées. Elles atténueront les complexités de déploiement et de gestion des systèmes à l’edge pour que les entreprises en exploitent pleinement les bénéfices. »

Roi Keren, PDG de Centerity Systems, a déclaré : « Nous sommes très fiers de travailler avec Atos, l'un des premiers fournisseurs de services informatiques au monde. Atos SmartEdge, intégré à Dell NativeEdge, transforme radicalement la gestion des environnements à l’edge grâce à une solution entièrement automatisée et gérée de l’edge au cloud. L’intégration de notre plate-forme logicielle à Atos SmartEdge permettra aux grandes entreprises de reprendre le contrôle des appareils de l’edge qui contribuent, selon qu'ils fonctionnent correctement ou pas, à la bonne ou mauvaise réputation de leurs marques. »

Pierluca Chiodelli, Vice-Président, engineering technology and edge portfolio chez Dell Technologies, a déclaré : « Dell NativeEdge, intégrée à Atos SmartEdge, simplifie et sécurise les déploiements à l’edge de sorte que les entreprises puissent analyser et intervenir sur les données disponibles à ce niveau afin de piloter leur croissance et proposer plus de valeur à leurs clients. »

La solution Atos SmartEdge est intégrée à Dell NativeEdge, une plate-forme logicielle d'opérations à l’edge qui centralise le déploiement et la gestion de l'infrastructure et des applications à l’edge sur des sites géographiquement dispersés. Depuis plus d'une décennie, Atos et Dell Technologies développent conjointement des solutions innovantes pour aider les clients à tirer pleinement parti de l'ère des données.

Atos SmartEdge apporte les avantages de l'architecture cloud à l’edge et donc au plus près des appareils et des utilisateurs pour générer de la valeur commerciale à partir de l'IA, augmentée par un déploiement, une surveillance et une gestion automatisés de bout en bout. Pour plus d'informations sur Atos SmartEdge, rendez-vous sur atos.net.

Atos SmartEdge a été développée par des experts de Technology Services, intégrés à Tech Foundations, la ligne de métier du groupe Atos leader dans les services d’infogérance, l'infrastructure et le cloud hybride, l'expérience employé et les services technologiques.

À propos de Tech Foundations

Tech Foundations est la ligne de métier du groupe Atos leader dans les services d’infogérance, qui se concentre sur l’infrastructure et le cloud hybride, l’expérience employé et les services technologiques, grâce à des solutions décarbonées, automatisées et tirant parti de l’IA. Ses 48 000 collaborateurs font progresser ce qui compte pour l’avenir des entreprises, des institutions et des communautés du monde entier. Tech Foundations est présent dans 69 pays et réalise un chiffre d’affaires annuel de 6 milliards d’euros.

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 95 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Centerity

Centerity Systems est à l'origine de Centerity CSM², plate-forme révolutionnaire conçue pour l'observabilité continue, l'auto-remédiation et la gestion des actifs à l’edge. Notre mission est d'intégrer de manière transparente les performances technologiques et les SLA de l'entreprise dans un tableau de bord unifié et riche en données, permettant aux entreprises qui disposent d’architectures edge et distribuées de prendre des décisions commerciales éclairées et de maintenir une disponibilité maximale de leurs sites à l’edge.

La plate-forme de gestion de périphérie de Centerity est synonyme de visibilité accrue et de réduction des risques. Grâce à des indicateurs de criticité et de performance couvrant l'ensemble de l’edge, la plate-forme mesure et améliore proactivement les SLA pour réduire les impacts sur l'activité de l’entreprise. Cette approche proactive permet d'atténuer les perturbations potentielles et de réduire au minimum le temps moyen de détection et de réparation, renforçant ainsi l'efficacité opérationnelle.

1 Sur la base de résultats réels dans des environnements de production tels que le commerce de détail et les services d’accueil aux clients.

