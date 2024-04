Concentrix + Webhelp Passa a se Chamar Concentrix

NEWARK, Califórnia, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), líder global de tecnologia e serviços que vem operando sob o nome comercial de Concentrix + Webhelp, anunciou hoje sua transição para o nome Concentrix e evolução contínua da sua marca.



O nome Concentrix tem por base o conceito de círculos concêntricos, refletindo o foco da empresa em manter o seu pessoal e clientes sempre no centro, um conceito tão relevante hoje em dia quanto era quando o nome foi criado. A identidade visual recém-criada representa a tecnologia e as soluções transformadoras que a Concentrix oferece para impulsionar as marcas do futuro.

O novo nome reflete o seu compromisso contínuo de ter uma presença abrangente e local para seus clientes. Com uma ampla gama de soluções de IA generativa, recursos digitais e serviços de alto valor, a empresa acredita que nunca esteve tão bem posicionada para fornecer soluções totalmente integradas e completas para toda a empresa, em termos de velocidade e escala.

“Com esta nova marca, solidificamos nossa posição de empresa líder em tecnologia e serviços focada no ser humano, alimentada pela tecnologia e pela inteligência”, disse Chris Caldwell, Presidente e CEO da Concentrix. “Com a criação de experiências de marca revolucionárias, criação e dimensionamento de tecnologias seguras de IA e execução de operações digitais, reunimos soluções totalmente integradas que resolvem os desafios de negócios mais difíceis dos nossos clientes.”

Atualmente, mais de 2.000 clientes da Concentrix se beneficiam de uma presença robusta e bem equilibrada, apoiada pela consistência global, experiência no mercado local e um portfólio de recursos de classe mundial alinhados para projetar, criar e executar as soluções de ponta que a empresa oferece.

Para mais informação sobre a Concentrix, visite concentrix.com .

Quem somos: Experimente o poder da Concentrix

A Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC ) é líder global de tecnologia e serviço que capacita as melhores marcas do mundo de hoje em dia e do futuro. Somos focados no ser humano, movidos pela tecnologia e alimentados pela inteligência. Todos os dias nós projetamos, criamos e executamos soluções completas totalmente integradas em velocidade e escala em toda a empresa, ajudando mais de 2.000 clientes a resolver seus desafios de negócios mais difíceis. Com a criação de experiências de marca revolucionárias, criação e dimensionamento de tecnologias de IA seguras e execução de operações digitais que oferecem consistência global com um toque local, temos tudo o que precisamos. Tudo isso tem por base o compromisso de transformar a maneira como as empresas se conectam, interagem e crescem. Estamos focados em redefinir o que significa sucesso, oferecendo resultados inimagináveis em todas as principais verticais em mais de 70 mercados. Virtualmente em todos os lugares. Visite concentrix.com para obter mais informação.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934. As declarações de previsão incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre a capacidade e posicionamento da empresa de entregar resultados empresariais e resolver desafios para os seus clientes, e declarações que incluem palavras como acreditar, esperar, pode, irá, fornecer, poderia e deveria e outras expressões semelhantes. Estas declarações de previsão são inerentemente incertas envolvem riscos e suposições substanciais que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos em tais declarações. Os riscos e incertezas incluem, entre outras coisas, riscos relacionados à capacidade da empresa de executar com sucesso sua estratégia, condições competitivas no setor da empresa e outros fatores contidos no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 30 de novembro de 2023 arquivado na Comissão de Valores Mobiliários e nos registros subsequentes da SEC. Não nos responsabilizamos por atualizar as declarações de previsão que somente têm validade a partir da data em que são feitas.

