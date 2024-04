CIRRO kondigt strategisch partnerschap aan met GoodZero op het gebied van koolstofcompensatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen

AMSTERDAM, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO , een leidende wereldwijde leverancier van logistieke en fulfilmentoplossingen voor e-commerce, gaat samenwerken met GoodZero om zijn bedrijfsvoering te verduurzamen met projecten die zijn gecertificeerd door Gold Standard, het Verified Carbon Standard (VCS)-programma, en ISO (International Organization for Standardization).



Samen met GoodZero is CIRRO betrokken bij drie projecten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen:

Running Tide (VS/IJsland): koolstof uit de atmosfeer halen door het naar de diepten van de oceaan over te brengen, om zo opwarming en verzuring tegen te gaan. Dutch Methane Recovery (Nederland): het afvangen van methaan uit mest om 1.580 GWh aan hernieuwbare elektriciteit en 896 GWh aan warmte op te wekken, waardoor de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw wordt verminderd. Wind Power (India): het opzetten van windprojecten met een capaciteit van 34 MW, die groene stroom leveren aan het nationale elektriciteitsnet en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.



Dankzij deze initiatieven is al 500 ton CO2-uitstoot gecompenseerd en wordt een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkelingsdoelen zoals schone energie, economische groei en klimaatactie.

"Bij CIRRO geloven we in 'Efficiency for Good': efficiëntie en verantwoordelijkheid gaan hand in hand", verklaart Thijs Boots, Vice Managing Director bij CIRRO E-Commerce Europe. "We steunen deze initiatieven heel graag omdat we niet alleen de impact op het milieu verminderen, maar ook investeren in duurzaamheid, innovatie en een mooiere, groenere toekomst voor toekomstige generaties."

Eva Båsk, directeur van GoodZero vertelt: "We zijn onze gewaardeerde partner CIRRO zeer dankbaar voor alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid, waarmee onze gezamenlijke missie kracht wordt bijgezet. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt met onze inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan en milieubeheer te bevorderen."

Over GoodZero

GoodZero , samen met GoodShipping en GoodFuels onderdeel van FincoEnergies, stimuleert de decarbonisatie van bedrijven wereldwijd door CO2-credits aan te bieden voor projecten met een hoge impact ter compensatie van scope 1-, 2- en 3-emissies. Door een robuuste aanpak van 'berekenen, verminderen, compenseren' kunnen bedrijven op een transparante manier hun CO2-voetafdruk beheren en neutraliseren via het GoodCriteria Framework. GoodZero streeft naar effectieve klimaatactie op basis van gegevens. Ga voor meer informatie naar www.goodzero.com.

Over CIRRO

CIRRO is uw wereldwijde partner voor de logistiek en fulfilment van grensoverschrijdende e-commerce. Wij richten ons vooral op het creëren van complete supplychain-ecosystemen om de wereldwijde e-commercesector van logistiek- en fulfilmentoplossingen te voorzien. CIRRO heeft twee submerken: CIRRO E-Commerce en CIRRO Fulfillment .

