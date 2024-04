Forløb af ordinær generalforsamling

PARKEN Sport & Entertainment A/S afholdt ordinær generalforsamling den 23. april 2024 med følgende dagsorden:

Udpegning af dirigent. Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport for 2023. Forslag fra bestyrelse og aktionærer. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af revisor. Eventuelt.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning (punkt 2). Selskabets årsrapport og resultatdisponering blev godkendt (punkt 3 og 4).

Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport for 2023 (bestyrelse og direktion) i PARKEN Sport & Entertainment A/S (punkt 5) blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen om opdatering af vederlagspolitik for ledelsen (bestyrelse og direktion) i PARKEN Sport & Entertainment A/S (punkt 6 A) blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2024/2025 (punkt 6 B) blev godkendt.

Forslag om ændring af selskabets vedtægter, herunder ændring af formålsbestemmelsen, sletning af visse binavne relateret til kontor- og stadionaktiviteterne, indførelse af mulighed for fuldstændig elektronisk generalforsamling, sletning af kravet om indkaldelse til generalforsamling via meddelelse i ét landsdækkende dagblad samt indførelse af frist for spørgsmål fra aktionærer, (punkt 6 C) blev godkendt.

Forslag fra aktionær David E. Bastian Møller om udarbejdelse af projekt- og handlingsplan for træningsanlægget (punkt 6 D) blev ikke godkendt.

Forslag fra aktionær Mikael Poulsen om aktionærfordele (punkt 6 E) blev ikke godkendt.

Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til dirigenten til med substitutionsret, at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i selskabets vedtægter (punkt 6 F) blev godkendt.

Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, idet Benny Olsen og Gert Petersen er særligt udpegede i henhold til vedtægterne (punkt 7), og derfor ikke var på valg.

Bestyrelsen består herefter af Henrik Møgelmose, Michael Stenskrog, Klaus Gad, Erik Skjærbæk, Benny Olsen og Gert Petersen.

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Henrik Møgelmose som formand og Michael Stenskrog som næstformand. Henrik Møgelmose (formand), Michael Stenskrog og Gert Petersen blev valgt til medlemmer af vederlagsudvalget, mens Michael Stenskrog (formand) og Henrik Møgelmose blev valgt til medlemmer af revisionsudvalget.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets nye revisorer (punkt 8).

Vedhæftet fil