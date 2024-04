CRCAM SUD RHONE ALPES - AVIS FINANCIER - RESULTATS AU 31 MARS 2024

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 743 694,25 euros

Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9

402 121 958 RCS GRENOBLE

Une structure financière solide pour poursuivre l’accompagnement de nos clients et soutenir l’économie du territoire

Information financière trimestrielle : Résultats au 31 mars 2024

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 23 avril 2024, arrêté les comptes au 31 mars 2024.

Activité Commerciale

Chiffres clés (en millions €) 31/03/2023 31/03/2024 Variation Encours de crédits 20 934 20 843 - 0,4% dont crédits habitat 13 776 13 710 - 0,5% Encours collecte 25 991 26 632 + 2,5 % Nombre de contrats assurance

et prévoyance 521 849 533 782 + 2,3 %

Activité Crédit

Les encours de crédits se sont réduits de 0,4% entre mars 2023 et mars 2024 du fait du ralentissement de la demande de crédits dans un contexte de taux élevé, notamment sur les crédits habitats avec une baisse de 0,5% de l’encours au cours des douze derniers mois. En complément, les encours de crédit-bail progressent de + 14 % à 320 M€.

L’ensemble des réalisations crédits (0,4 Md€) est en retrait de 41% avec un effet de base du premier trimestre 2023 dont la production était encore dans la lignée d’une année 2022 record.

Activité Collecte

L’encours de collecte atteint 26,6 milliards d’euros, en croissance de + 2,5 % sur un an.

La collecte bilan progresse de 1,9% sur 12 mois. Ces données illustrent le retour de la collecte au premier plan des préoccupations de nos clients. Les produits les plus rémunérateurs (DAT, livrets règlementés) profitent largement de ce mouvement au détriment des dépôts à vue.

L’encours d’assurance-vie reste dynamique, en augmentation de + 3,3 % sur un an.

Activité Assurance et prévoyance

Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de + 2,3 % pour atteindre près de 533 800 contrats à fin mars 2024, avec plus de 19 100 nouveaux contrats souscrits sur le 1er trimestre soit 7,4% de plus qu’au premier trimestre 2023.

Développement fonds de commerce

Le stock de dépôts à vue continue de progresser et atteint 630 000 comptes à fin mars, soit une évolution de + 1,4 % sur un an. La nouvelle offre ma banque au quotidien, lancée fin 2021, équipe désormais plus de 100 000 clients.

Résultats financiers

Chiffres clés (en millions €) 31/03/2023 31/03/2024



Variation Produit Net Bancaire (PNB) 91,4 94,6 +3,5% Charges de fonctionnement -67,6 -67,9 + 0,3 % Résultat Brut d’Exploitation 23,8 26,7 + 12,6% Coefficient d’Exploitation 74,0 % 71,7 % -2,3 pts Résultat Net Social 10,8 7,0 -35,2% Résultat Net Consolidé (RNPG) 6,1 7,8 + 27,9 %





Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s’établit à 94,6 M€ au 31 mars 2024, en hausse de 3,5% sur un an. Les revenus liés aux commissions progressent nettement au T1 illustrant les réussites commerciales récentes (collecte assurance vie, équipement, ADE). La marge d‘intermédiation, en revanche, continue d’être impactée défavorablement par le contexte de taux et la faible production de crédits.

Les charges de fonctionnement, d’un montant de 67,9 M€, enregistrent un accroissement maîtrisé de + 0,3 % sur un an avec une hausse des charges de personnel compensée par ailleurs.

Le coût du risque atteint 16,2 M€ sur le trimestre (versus 7,7 M€ en 2023) du fait de provisions sur certains dossiers individuels significatifs. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours atteint 1,48% vs 1,17% en 2023. Ces éléments sont la conséquence du ralentissement économique que nous observons et des difficultés de certains secteurs d’activité (promotion immobilière, distribution spécialisée).

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social à fin mars 2024 s’établit à 7,0 M€ en baisse de 35,2 % sur un an.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 7,8 M€, en évolution annuelle favorable par rapport à mars 2023 (+ 28%).

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 16,3 Md€, représentant environ 60 % du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 126 % au 31 mars 2024. Les prêts octroyés à la clientèle représentent près de 76 % du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s’élève à 26,6 Md€ démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement de nos territoires qui s’élèvent à 20,8 Md€.

L’endettement de marché court terme est de 0,7 Md€, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 4,2 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 111,9% pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 112,2 % au 31/03/2024.

Nos fonds propres prudentiels, composés majoritairement de Core Tier one, s’élèvent à 1,72 Md€ (données 31/12/2023). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 à 20,9 %.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme la robustesse de la Caisse régionale ainsi que sa capacité de développement et d’accompagnement de ses clients sur son territoire.

Certificat Coopératif d’Investissement (CCI)



Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 111,00 € au 31/03/2024, en baisse de 5,9 % depuis le début de l’année et en léger retrait de 0,5 % sur 12 mois glissants.

L’Assemblée Générale de la Caisse Régionale du 28/03/2024 a validé le versement d’un dividende de 5,92 euros par CCI le 3 juin 2024.











Perspectives 2024



La Caisse Régionale Sud Rhône Alpes va continuer de s’appuyer sur les forces de son modèle de banquier assureur de proximité pour poursuivre son développement et l’accompagnement de tous ses clients dans un environnement toujours en mouvement.







Face au renchérissement et à la raréfaction de la liquidité sur les marchés financiers, la Caisse Régionale a su s’adapter en répondant aux besoins de ses clients en matière d’épargne grâce à des offres variées, tout en poursuivant le financement de leurs projets.







Le développement de services utiles pour les clients est essentiel pour la Caisse Régionale. Ainsi, la structuration d’une réelle expertise en transition énergétique, ainsi que les nouvelles offres de mobilité et de rénovation de l’habitat vont permettre de diversifier notre activité tout en accompagnant notre territoire.







Les synergies avec l’ensemble des métiers du Groupe Crédit Agricole nous permettent également de proposer une gamme complète de solutions financières et de protection au service de toutes nos clientèles.







Dans cette période plus difficile sur le plan économique, la Caisse Régionale s’attache à prévenir le risque au contact quotidien de ses clients et du territoire, illustrant une nouvelle fois la force et l’utilité de son modèle de banque universelle de proximité engagée pour agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.





Compartiment C — ISIN : FR0000045346

Responsable de l’information financière : Séverine TOURTOIS

E-mail : severine.tourtois@ca-sudrhonealpes.fr





Pièce jointe