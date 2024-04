JCDecaux publie les résultats d’une étude mesurant l’empreinte socio-économique de son activité à l’international et en France

Une étude menée par Utopies pour JCDecaux et auditée par EY

Paris, le 23 avril 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, publie les résultats d’une étude mesurant son empreinte socio-économique à l’international et en France. Menée par le cabinet Utopies, celle-ci prolonge une première étude pilote conduite en 2019 sur le territoire français.

Depuis 1964, grâce à son modèle vertueux, JCDecaux conçoit, installe et entretient des infrastructures (Abribus, sanitaires à entretien automatique, vélos en libre-service, etc.) dans l’espace public et les lieux de transport, avec leurs services utiles et innovants, grâce au financement par la communication des marques.

Fidèle à sa mission d’améliorer durablement la qualité de vie en ville, pour l’ensemble des citoyens dans la proximité et la mobilité, JCDecaux a souhaité mesurer précisément sa contribution au développement économique et social des environnements où l’entreprise opère grâce à une étude indépendante, fondée sur des données concrètes et auditées.

Présent dans plus de 80 pays et employant plus de 11 000 collaborateurs, JCDecaux a confié au cabinet français Utopies la mission d’évaluer l’apport de son modèle, de ses produits, services et métiers à l’échelle mondiale.

JCDecaux, un média utile et durable avec un modèle économique trois fois vertueux

Sur le plan social, l’étude démontre l’importante participation de JCDecaux à la création et au maintien d’emplois dans le monde et en France.

L’étude d’Utopies, menée de façon inédite à l’échelle mondiale, démontre une empreinte socio-économique positive de JCDecaux dans l’ensemble des territoires où l’entreprise agit : les activités de JCDecaux en 2022 ont soutenu près de 120 000 emplois dans le monde (dont 41 % en Europe).

Pour 1 emploi direct de JCDecaux, 9,7 emplois supplémentaires sont soutenus dans l’économie mondiale.

En France, l’activité de JCDecaux a soutenu près de 14 700 emplois sur le territoire national en 2022, dont plus de 3 100 emplois directs. Plus de 3 200 emplois indirects ont également été soutenus dans la chaîne de valeur française de JCDecaux – constituée de 1 700 fournisseurs dont plus de 70% de TPE et PME. Pour chaque emploi JCDecaux, 3,6 emplois supplémentaires sont soutenus dans l’économie nationale.

Sur le plan économique, le Groupe JCDecaux partage près de 50 % de ses ressources créées au bénéfice du financement des lieux de vie et de transport (valeur redistribuée aux villes, compagnies de transports, aéroports, centres commerciaux, bailleurs privés, ainsi qu’aux États et collectivités locales). Par ses investissements, ses innovations, ses mobiliers urbains et ses dispositifs de communication permettant d’adresser des informations utiles aux citoyens, aux consommateurs et aux usagers, JCDecaux contribue ainsi au développement dans les territoires et à leur aménagement sans peser sur les finances publiques.

Sur le plan environnemental, trois activités clés de JCDecaux : l’Abribus, le Transport terrestre et les vélos en libre-service, répondent à l’enjeu d’atténuation du changement climatique, en promouvant la mobilité durable dans le monde entier. C’est pourquoi près de 50 % du chiffre d'affaires du Groupe est d’ores et déjà aligné sur la taxonomie verte européenne.

JCDecaux, un acteur engagé et responsable

Engagé depuis sa création en 1964, JCDecaux s’appuie sur un modèle économique durable, respectueux de l’environnement et de la société. En juin 2023, l’entreprise a dévoilé sa nouvelle Stratégie Climat « committed SBTi » pour continuer à réduire son empreinte carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Fondée sur trois principes – mesurer, réduire, contribuer au-delà de sa chaine de valeur –, cette trajectoire vise à atteindre le Net Zéro Carbone d'ici 2050 (scopes 1, 2 et 3). Elle complète la stratégie RSE pour 2030 et ses objectifs ambitieux.

Cet engagement prolongé et amplifié de JCDecaux en faveur de l’environnement et de l’intérêt collectif prend toute sa résonnance à l’heure où, partout dans le monde, la commande publique et ses critères repensés pour être durables sont un accélérateur de transition écologique en même temps que du rebond économique. L'évolution récente de la législation en France - loi Climat et Résilience, nouveau Code de la commande publique, loi Industrie Verte - permet de progresser vers des achats publics plus responsables.

La performance RSE de JCDecaux est reconnue par des acteurs internationaux de la notation extra-financière, tel le CDP qui a évalué JCDecaux au niveau « Leadership », dans sa liste A. Jour après jour, dans l’espace public, les transports et les lieux de commerce, JCDecaux démontre sa détermination à répondre au défi climatique en faisant de la communication extérieure un média accélérateur de la transition écologique et du mobilier urbain un levier de la transformation des territoires. Cet engagement est au cœur du partenariat noué par l’entreprise avec le Fonds Conjoint des Nations unies pour les Objectifs de Développement Durable en janvier 2023, qui vise à mobiliser les parties prenantes publiques et privées dans leurs initiatives pour le progrès humain tout à la fois économique, environnemental et sociétal.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Acteur responsable depuis sa création, JCDecaux a placé le développement durable au cœur de sa stratégie d’entreprise. Par nos métiers et notre culture de l’innovation, nous œuvrons à la transformation écologique, économique et sociale de l’entreprise mais aussi à celle de toutes nos parties prenantes et de nos partenaires fournisseurs. La transition écologique et sociale accélérera son cours, et libérera tout son potentiel d’innovation, de croissance et d’emploi, en activant le levier déterminant de la commande publique pour la rendre toujours plus durable - à l’instar des impulsions contenues dans les récentes lois françaises Climat & Résilience et Industrie Verte. En France et dans le monde et pour l’ensemble de l’économie, les critères extra-financiers, qu’ils soient sociaux ou environnementaux, doivent être plus systématiquement évalués dans les appels d’offres des contrats publics afin que, dans une approche qualitative, la valeur d’un produit ou d’un service ne se réduise pas à son seul prix. En renouvelant cette étude de mesure de notre empreinte socio-économique, nous avons voulu réaffirmer notre volonté de transparence et démontrer une fois de plus notre contribution au développement des villes et des lieux de transport au bénéfice des citoyens et des acteurs de chaque territoire où nous avons l’honneur d’agir. Les résultats obtenus dans cette nouvelle édition confirment l’utilité de JCDecaux dans le monde et en France. Nous pouvons en être fiers : ils marquent la double reconnaissance de la vision de notre Fondateur il y a 60 ans et du travail de nos équipes à travers 80 pays. Cette utilité collective par la preuve établie par Utopies est un encouragement à poursuivre dans cette voie et à co-construire toujours plus de solutions avec nos partenaires pour un développement durable et inclusif partout et pour tous. »

Méthodologie de l’étude :

L’étude d’Utopies, menée en 2023 sur les données 2022, prend en compte l’essentiel des flux économiques injectés par JCDecaux (masse salariale, achats et fiscalité). L’empreinte évaluée, traduite par des indicateurs en emplois soutenus, intègre les impacts directs (salariés et valeur ajoutée) de JCDecaux, les impacts indirects liés à sa chaîne de fournisseurs, et les impacts induits par les salaires et les taxes versés (via la consommation des ménages et les dépenses des administrations publiques).

Lien pour accéder à l’étude dans son intégralité.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2023 : 3 570,0 M€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 056 833 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 918 villes de plus de 10 000 habitants

11 650 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,4/5), CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,7) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (630 196 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 258 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (319 081 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (85 743 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (708 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (165 292 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (91 682 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (25 337 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (21 300 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté





Pour plus d’information : jcdecaux.com .

Retrouvez-nous sur Twitter , LinkedIn , Facebook , Instagram et YouTube .

Direction de la Communication : Albert Asséraf

+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe