Kering - Communiqué de presse - Chiffre d'affaires du premier trimestre 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



23 avril 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2024

Chiffre d’affaires trimestriel du Groupe : 4 504 M€

-11% en données publiées et -10% en comparable

« La performance de Kering s'est fortement détériorée au premier trimestre. Alors que nous prévoyions un début d'année difficile, les conditions de marché, notamment en Chine, et le repositionnement stratégique de certaines de nos Maisons, à commencer par Gucci, ont accentué la pression sur notre chiffre d'affaires. Compte tenu de ce recul et de notre détermination à continuer d’investir sélectivement dans la désirabilité et l’exclusivité de nos marques sur le long terme, nous anticipons une baisse significative du résultat opérationnel courant au premier semestre. Nous travaillons sans relâche pour surmonter les défis actuels et recréer les conditions nécessaires à une croissance durable à long terme. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Dans un contexte de normalisation du secteur du Luxe et compte tenu des transitions en cours au sein des Maisons, le chiffre d’affaires du Groupe au premier trimestre 2024 s’élève à 4,5 milliards d’euros (-11% en données publiées et -10% en comparable). L’évolution du chiffre d’affaires comprend un effet de change négatif de 3%, et un effet périmètre positif de 2%, lié à la consolidation de Creed. L’activité dans le réseau en propre marque une contraction de 11% en comparable, liée à un trafic en baisse en boutiques. Les tendances en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord et au Japon sont en ligne avec celles du quatrième trimestre 2023, tandis que le recul en Asie-Pacifique est plus marqué. Le chiffre d’affaires Wholesale et Autres est en retrait de 7% en comparable, compte tenu du renforcement continu de l’exclusivité de la distribution des Maisons.







Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) T1 2024 T1 2023 Variation en publié Variation en comparable

(1) Gucci 2 079 2 616 -21% -18% Yves Saint Laurent 740 806 -8% -6% Bottega Veneta 388 395 -2% +2% Autres Maisons 824 890 -7% -6% Kering Eyewear et Corporate 536 433 +24% +9% Eliminations (63) (63) — — KERING 4 504 5 077 -11% -10%

(1) À périmètre et taux de change comparables.





Gucci

Au premier trimestre 2024, Gucci a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros (-21% en données publiées et -18% en comparable).

Les ventes dans le réseau en propre sont en baisse de 19% en comparable sur le trimestre, notamment marquées par un recul important en Asie-Pacifique. Les nouvelles collections de Gucci, progressivement disponibles en boutiques depuis mi-février, ont reçu un excellent accueil, notamment dans le Prêt-à-Porter et les Chaussures. Les ventes Wholesale sont en retrait de 7% en comparable.

Yves Saint Laurent

Le chiffre d’affaires d’Yves Saint Laurent au premier trimestre 2024 s’élève à 740 millions d’euros, en baisse de 8% en données publiées et de 6% en comparable.

La forte croissance enregistrée au Japon, l'amélioration séquentielle des tendances en Amérique du Nord et la relative stabilité du chiffre d'affaires en Europe de l'Ouest contribuent à la résilience des ventes dans le réseau en propre (-4% en comparable). En Asie-Pacifique, l’activité est affectée par les conditions de marché difficiles. Les ventes en Wholesale s’établissent à -25% en comparable. Les revenus des Royalties et autres sont dynamiques (+27% en comparable), tant en lunetterie qu’en parfums et cosmétiques.

Bottega Veneta

Au premier trimestre 2024, les ventes de Bottega Veneta atteignent 388 millions d’euros (-2% en données publiées et +2% en comparable).

La progression de l’activité de la Maison dans le réseau en propre est particulièrement solide, à +9% en comparable, portée par une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord, en Europe de l’Ouest et au Moyen-Orient. L’activité en Asie-Pacifique est en légère baisse. L’activité Wholesale s’inscrit à -25% en comparable.

Autres Maisons

Le chiffre d’affaires des Autres Maisons s’établit à 824 millions d’euros au premier trimestre (-7% en données publiées et -6% en comparable).

Dans les magasins en propre, les ventes sont en hausse de 3% en comparable. Chez Balenciaga, les tendances s’améliorent en Europe de l’Ouest et au Japon ; la Maison affiche une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord et l’activité résiste bien en Asie-Pacifique. Alexander McQueen poursuit sa transition créative. Brioni affiche une croissance à deux chiffres. La performance des Maisons de Joaillerie est toujours excellente, portée en particulier par la forte croissance à deux chiffres de Boucheron. Les ventes Wholesale des Autres Maisons sont en retrait de 25% en comparable.

Kering Eyewear et Corporate

Au premier trimestre 2024, le chiffre d’affaires de Kering Eyewear atteint 463 millions d’euros, en hausse de 8% en comparable.

Kering Beauté bénéficie de la consolidation sur un trimestre complet de Creed, dont les performances sont portées par ses fragrances iconiques et ses nouveaux lancements de parfums pour femme.

Au total, les revenus du segment Kering Eyewear et Corporate sont de 536 millions d’euros, en croissance de 24% en données publiées et de 9% en comparable.

Perspectives

S’inscrivant dans une vision de long terme, Kering investit pour développer ses Maisons afin qu’elles renforcent sans cesse leur désirabilité et l’exclusivité de leur distribution, assurent le parfait équilibre entre innovation créative et intemporalité, et garantissent à leurs clients les plus hauts standards de qualité, de durabilité et d’expérience. En dépit de la persistance d’incertitudes économiques et géopolitiques, Kering continuera de déployer sa stratégie et sa vision, avec deux ambitions : d’une part, s’inscrire dans une trajectoire de croissance profitable à long terme, et d’autre part confirmer son statut parmi les groupes les plus influents de l’industrie du Luxe.

Pour 2024, dans un contexte où la croissance du secteur poursuit sa normalisation, l'impact de cette stratégie d’investissement pèsera sur le résultat opérationnel courant du Groupe (sur la base du périmètre de consolidation et des taux de change au 31 décembre 2023), qui devrait s’afficher en retrait par rapport au niveau publié en 2023, particulièrement au premier semestre.

Compte tenu de la dégradation des tendances de chiffre d’affaires, le Groupe anticipe désormais un recul de son résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 de l’ordre de 40 à 45% par rapport au premier semestre 2023.

Le Groupe s’attache à privilégier les dépenses et initiatives nécessaires au développement et à la croissance à long terme de ses Maisons, tout en travaillant avec détermination aux actions requises dans la situation actuelle pour optimiser sa base de coûts.



RAPPEL DES ANNONCES INTERVENUES DEPUIS LE 1er JANVIER 2024

Départ de Tidjane Thiam du Conseil d'administration de Kering

9 janvier 2024 - Afin d’avoir la disponibilité nécessaire pour se consacrer à ses engagements politiques, Tidjane Thiam, élu Président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire le 22 décembre 2023, a démissionné de son mandat d’administrateur indépendant du Conseil d’administration de Kering. Il était Administrateur indépendant depuis le 16 juin 2020 et Président du Comité d’audit. Il était également membre du Comité des rémunérations.

Acquisition d’un actif immobilier prestigieux sur la Cinquième Avenue à New York

22 janvier 2024 - Kering a annoncé l'acquisition d’un actif immobilier prestigieux à New York, comprenant des espaces retail de luxe sur plusieurs niveaux, totalisant environ 10 700 m², situés au 715-717 Cinquième Avenue, à l’angle sud-est de la 56ème Rue, pour un montant de 963 millions de dollars US (885 millions d'euros). Cet investissement représente une nouvelle étape dans la stratégie immobilière sélective de Kering, visant à sécuriser des emplacements clés et hautement désirables pour ses Maisons.

Kering décroche la note "Triple A" du CDP pour ses engagements pour le climat

6 février 2024 - Sur plus de 21 000 entreprises évaluées à travers le monde, Kering fait partie des 10 à avoir obtenu la note AAA décernée par le Carbon Disclosure Project chaque année. Le Groupe est le seul acteur du secteur à obtenir une telle distinction, asseyant ainsi son leadership en matière de transparence et de performance concernant la protection du climat, des forêts et de l’eau.

Nominations au Conseil d'administration de Kering

18 mars 2024 - Le Conseil d’administration de Kering, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, proposera à l’Assemblée générale annuelle du 25 avril 2024 la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants : Rachel Duan, Giovanna Melandri et Dominique D’Hinnin.

Mélanie Flouquet et Armelle Poulou, membres du Comité exécutif de Kering

2 avril 2024 – Kering a nommé Mélanie Flouquet, Directrice de la Stratégie, et Armelle Poulou, Directrice financière, au Comité exécutif du Groupe. Avec ces deux nominations, le Comité Exécutif compte désormais 13 membres dont 46% de femmes.

Acquisition d'un immeuble emblématique via Monte Napoleone, à Milan

4 avril 2024 - Kering a annoncé l'acquisition de la société propriétaire de l’immeuble milanais emblématique et chargé d’histoire situé via Monte Napoleone 8, pour un montant d’environ 1,3 milliard d'euros. Situé à l'angle le plus prestigieux du Quadrilatero della Moda, l'immeuble du XVIIIe siècle s'étend sur cinq étages, totalisant 11 800 m² de surface brute. L’ensemble comprend plus de 5 000 m² d'espace commercial, ce qui en fait l’un des plus importants de la via Monte Napoleone.

AUDIOCAST

Un audiocast pour les analystes et les investisseurs se tiendra à 18h00 (heure de Paris) le mardi 23 avril 2024, accessible ici.

Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant l’audiocast sur le site https://www.kering.com/fr/finance/.

Réécoute possible depuis le site internet www.kering.com.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Analystes/investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com

Pièce jointe