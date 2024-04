Feintool Generalversammlung genehmigt alle Anträge

Dies ist eine Ad hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements (KR) der SIX Exchange Regulation AG.

Die Aktionäre der Feintool International Holding AG haben an der General-versammlung am 23. April 2024 alle Anträge angenommen. Mit Martin Klöti wurde ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt.

An der ordentlichen Generalversammlung der Feintool International Holding AG vom 23. April 2024 haben die Aktionäre den Lagebericht 2023, die Jahresrechnung 2023 sowie die Konzernrechnung 2023 gutgeheissen. Auch der Dividendenausschüttung von CHF 0.17 pro Aktie und der Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven von CHF 0.17 pro Aktie wurde zugestimmt. Ausserdem erteilten die Aktionäre dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung Entlastung für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr. Die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2024/2025 und der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 wurde genehmigt.

Alle zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder, namentlich Alexander von Witzleben, Dr. Marcus Bollig, Norbert Indlekofer und Heinz Loosli, wurden von der Generalversammlung in ihren Ämtern für ein weiteres Jahr bestätigt. Neu in den Verwaltungsrat wurde Martin Klöti gewählt. Er ist seit vergangenem November CFO und Konzernleitungsmitglied der Artemis Group, welche die Mehrheitsbeteiligung an Feintool hält. Martin Klöti wurde zudem neben den bisherigen Mitgliedern Norbert Indlekofer (Vorsitzender) und Alexander von Witzleben von der Generalversammlung neu in den Vergütungsausschuss gewählt.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter sowie die Revisionsstelle KPMG wurden bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung respektive für das Geschäftsjahr 2024 in ihrem Amt bestätigt.

Über Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie massgeblich.

Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 17 Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und ab 2025 in Indien präsent – mit rund 3200 Mitarbeitenden und 100 Auszubildenden. Im Jahr 2023 betrug der Umsatz 848 Millionen Schweizer Franken. Feintool ist börsennotiert und mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

