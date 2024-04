Corrado Sciolla, le nouveau PDG d’OCTO Telematics

ROME, 23 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corrado Sciolla a été nommé nouveau Président-directeur général (PDG) et membre du conseil d’administration d’OCTO, une société leader dans les services télématiques et d’analyse de données pour les secteurs de l’assurance, de la gestion de flotte et de la mobilité intelligente.



Corrado Sciolla, précédemment Directeur général de Wind, Président de BT Group Europe et PDG de Cedacri, dirigera l’entreprise mondiale depuis l’Italie, et aura pour objectif de consolider son leadership dans le secteur de la mobilité connectée. Dans ses nouvelles fonctions, il apporte une vaste expérience de la direction d’entreprises d’envergure internationale de renom, offre une attention particulière au développement technologique et à la gestion des données. Corrado Sciolla a également dans ses bagages des compétences acquises au cours de plus de 20 ans dans le développement de services sur des marchés verticaux, autant de facteurs clés permettant d’assurer le succès de l’entreprise.

Fabio Sbianchi, Fondateur et président d’OCTO, commente cette nouvelle : « Nous sommes heureux d’accueillir M. Sciolla et de lui confier la mission de tourner la page après une période de changement difficile. Corrado possède une vaste expérience en tant que leader, il a déjà démontré sa capacité à tirer le meilleur des entreprises de technologie et de services numériques. Nous comptons sur ses compétences pour développer notre entreprise et atteindre tous nos objectifs. »

À propos d’OCTO

Nous développons depuis plus de 20 ans des solutions intégrées qui nous permettent d’être toujours présents aux côtés de nos clients, afin de les aider à saisir les opportunités dessinées par la mobilité intelligente et la transformation numérique. L’Intelligence Artificielle, l’IdO (Internet des objets) et l’Analyse de Données représentent les éléments clés utilisés pour développer des services et des produits capables de répondre aux défis des Villes Intelligentes et des opérateurs de Mobilité Intelligente.

Notre plateforme analytique évolutive est un outil qui permet aux assureurs, aux constructeurs automobiles, aux agences de location et aux administrations publiques d’augmenter leur productivité et de renforcer la sécurité, tout en améliorant l’utilisation du véhicule et l’expérience de l’utilisateur.

Enfin, une stratégie claire en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) oriente notre proposition commerciale vers le développement de solutions axées sur la transition énergétique et la planification urbaine intelligente basée sur les données. La Perspective Zéro d’OCTO : Zéro incident, Zéro encombrement, Zéro pollution est en parfaite adéquation avec les objectifs globaux en matière de développement durable.

OCTO compte actuellement plus de 6 millions d’utilisateurs connectés et détient la plus grande base de données télématiques au monde, s’appuyant sur plus de 610 milliards de kilomètres parcourus et plus de 525 000 sinistres certifiés.

octotelematics.com

