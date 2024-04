TrueCommerce leverer globale e-fakturerings- og CTC-løsninger til virksomheder, der har udfordringer med overholdelse

KØBENHAVN, Danmark, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, en global leverandør af forsyningskæde- og handelspartnerforbindelser, integration og løsninger via flere kanaler, har i dag givet meddelelse om sin globale løsning til e-fakturering og Continuous Transaction Controls (CTC), der gør det muligt for organisationer at holde trit med de konstant skiftende juridiske krav overalt i verden og understøtter elektronisk fakturering, som opfylder de gældende krav. TrueCommerce er en global markedsaktør, der understøtter både e-fakturering og CTC og giver adgang til et omfattende globalt EDI-netværk samt B2B e-handel og ERP-integration.



På grund af kompleksiteten i at navigere i et landskab af stadigt skiftende landespecifikke e-faktureringskrav og deadlines, står virksomheder over for en stigning i antallet af krav fra skattemyndigheder rundt om i verden, hvor mange digitale initiativer enten er blevet implementeret eller planlagt i hele Europa. Det gør det til en udfordring for selskaber, der driver virksomhed i og er momspligtige i flere lande.

"I takt med at organisationer fortsat gennemgår digitale transformationsinitiativer, er det blevet bydende nødvendigt at anvende elektronisk fakturering, da de nuværende e-faktureringsmetoder ikke overholder eller fremover ikke overholder de gældende krav," siger Jakob Vestergaard, administrerende direktør, Europa, TrueCommerce. "Som betroet partner giver TrueCommerce og vores e-faktureringsløsning vores kunder og kanalpartnere den dokumenterede teknologi og lovgivningsmæssige indsigt, der er nødvendig for at være på forkant med markedet og sikre overholdelse."

TrueCommerces globale e-faktureringsløsning gør det muligt for virksomheder nemt at skifte fra papirbaserede fakturaer til et automatiseret og sikkert digitalt system. Ved at digitalisere faktureringsprocessen kan organisationer forbedre effektiviteten, reducere omkostningerne og forbedre deres overordnede styring af forsyningskæder. TrueCommerce kører kundernes e-fakturaer via sin EDI-platform og gennem de tilgængelige netværk, inklusive global support via sit omfattende globale Value-Added Network (VANS) og PEPPOL-gateway.

For CTC, der er et komplekst e-faktureringskrav, som vinder fodfæste i hele Europa for at forhindre skattesvig og øge effektiviteten, har TrueCommerce stærke partnerskaber med vigtige markedsaktører for at understøtte CTC og momsindberetning.

Med indbygget dokumentvalidering og overensstemmelsestjek giver TrueCommerces e-faktureringsløsning en effektiv, præcis og skattemæssigt korrekt udveksling af e-fakturaer. Softwaren integreres med eksisterende ERP-systemer, hvilket gør overgangen til elektronisk fakturering problemfri for organisationer.

For at læse mere om TrueCommerces e-fakturerings- og CTC-løsning, og hvordan det kan gavne din virksomhed, kan du besøge: https://www.truecommerce.com/dk-da/hvad-er-e-fakturering/.

Hos TrueCommerce giver vi virksomheder mulighed for at forbedre effektiviteten af deres forsyningskæde og skabe bedre forretningsresultater. Gennem en enkelt forbindelse til vores højtydende globale forsyningskædenetværk modtager virksomheder mere end blot EDI; de får adgang til et fuldt integreret netværk, der forbinder deres kunder, leverandører, logistikpartnere og interne systemer. Vores skybaserede, fuldt administrerede tjenester hjælper virksomheder med at opnå end-to-end-forsyningskædestyring, strømlinet levering og forenklet drift. Med mere end 25 års ekspertise og betroet partnerskab hjælper TrueCommerce virksomheder med at nå deres reelle forsyningskædepotentiale i dag, mens vi forbereder dem til fremtiden med vores integrations-agnostiske netværk. Det er grunden til, at tusindvis af virksomheder – fra små og mellemstore virksomheder til de globale Fortune 100, på tværs af forskellige brancher – stoler på os. Få mere at vide på www.truecommerce.com.

