Foundry for AI by Rackspace (FAIR) kooperiert mit OhioX zur Förderung der verantwortungsvollen Einführung von KI in Ohio

SAN ANTONIO, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), das führende Unternehmen für hybride End-to-End-Multicloud- und KI-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Foundry for AI by Rackspace (FAIR™) sich über die Zusammenarbeit mit OhioX , dem gemeinnützigen Wirtschaftsverband für Technologie und Innovation des Bundesstaates Ohio, freut, um die verantwortungsvolle Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen im gesamten Bundesstaat zu beschleunigen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, ethische KI-Praktiken zu fördern, Innovationen zu unterstützen und das Wirtschaftswachstum in Ohio voranzutreiben.



Im Rahmen dieser Partnerschaft ist FAIR der exklusive Präsentationspartner des 2024 OhioX Ohio AI Roundtable, der Branchenführer und Experten zusammenbringt, um die Chancen und Herausforderungen der Einführung von KI zu diskutieren. Diese Rundtischgespräche, die in Columbus, Cincinnati und Cleveland stattfinden, bieten eine Plattform für Technologieführer in Unternehmen, um Wissen und bewährte Verfahren auszutauschen und so die verantwortungsvolle Einführung von KI zu beschleunigen.

„Wir freuen uns, mit FAIR zusammenzuarbeiten, um die verantwortungsvolle Einführung von KI in Ohio voranzutreiben“, so Chris Berry, President und CEO von OhioX. „Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für die Förderung von Innovation und Wirtschaftswachstum in Ohio. KI wird die Wirtschaft und die Arbeitskräfte in unserem Bundesstaat grundlegend verändern.“

FAIR wird auf dem 3. jährlichen Ohio Tech Summit von OhioX am Donnerstag, den 16. Mai 2024, eine KI-Podiumsdiskussion moderieren, bei der es um die neuesten KI-Trends und darum geht, wie Unternehmen in Ohio KI nutzen können, um ihren Geschäftserfolg zu steigern. An der Podiumsdiskussion werden Vordenker und Praktiker teilnehmen, die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse über die Einführung und Umsetzung von KI austauschen werden.

Um die verantwortungsvolle Einführung von KI in Ohio zu unterstützen, werden OhioX und FAIR gemeinsam eine Umfrage zum „Stand der KI in Ohio“ als Teil von OhioX Insights erstellen. OhioX Insights fühlt den Puls des Technologiesektors in Ohio durch die Perspektiven und Einblicke von Experten.

„Wir freuen uns, mit OhioX zusammenzuarbeiten, um ethische KI-Praktiken zu fördern, Innovationen zu unterstützen und das Wirtschaftswachstum in Ohio voranzutreiben“, so Srini Koushik, President of Technology, Sustainability and FAIR. „Diese Partnerschaft steht im Einklang mit der Mission von FAIR, verantwortungsvolle KI-Praktiken zu fördern, und wird dazu beitragen, dass KI-Technologien allen Bürgern von Ohio zugutekommen.“

Über OhioX

OhioX ist ein gemeinnütziger 501c6-Wirtschaftsverband, der im gesamten Bundesstaat tätig ist und sich zum Ziel gesetzt hat, Ohio zu einem Technologiezentrum auszubauen. Zu unseren Mitgliedern zählen Fortune-500-Unternehmen, führende Start-ups, technologieorientierte Unternehmen, Universitäten, Forschungseinrichtungen und viele mehr. Unsere Arbeit konzentriert sich auf die Vernetzung, Förderung und Unterstützung des Wachstums der Technologie- und Innovationswirtschaft in Ohio.

Über Foundry for AI by Rackspace (FAIR)

FAIR ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung des Kundenerlebnisses, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien widmet. FAIR hat über 500 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren branchenführenden Implementierungen für seine Kunden weltweit.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.