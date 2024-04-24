EMGA 为哥斯达黎加 Banco Improsa 银行获得 1500 万美元融资

伦敦, April 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 与 Banco Improsa 银行合作，宣布从 Japan International Cooperation Agency (JICA) 获得 1500 万美元信贷额度。



EMGA 投资银行主管兼 EMGA 常务董事 Sajeev Chakkalakal 表示：“尽管全球宏观经济环境充满挑战，但我们很高兴能顺利完成这项融资解决方案，再次助力 Banco Improsa 实现支持哥斯达黎加中小企业的长期愿景。”

Banco Improsa 银行总经理 Felix Alpizar Lobo 在谈到本次交易时表示：“这笔融资再次印证了我们对促进哥斯达黎加中小企业发展的承诺。 能与 JICA 秉承同一目标而努力，携手促进发展中国家经济和社会增长，Banco Improsa 感到非常自豪。”

EMGA 常务董事 Jeremy Dobson 补充道：“Banco Improsa 强大的管理机制和良好的财务状况是帮助 EMGA 投资银行团队获得融资的关键因素，JICA 提供的这笔资金将进一步提升 Banco Improsa 发展其核心中小企业贷款业务的能力。”

JICA

Japan International Cooperation Agency 是代表日本政府提供大部分官方发展援助的政府机构。 其宗旨是帮助发展中国家实现经济和社会发展，促进国际合作。

EMERGING MARKETS GLOBAL ADVISORY LLP (EMGA)

EMGA 在伦敦和纽约设有办事处，主营业务是协助金融机构和公司寻求新的债权或股权资本。 EMGA 的跨国团队拥有数十年的丰富经验，能够代表客户在新兴市场和前沿经济体完成交易，而哥斯达黎加仍是其中一个主要市场。 EMGA 凭借在不同经济周期中资本形成和战略咨询方面的良好业绩，不断扩大地理覆盖和服务范围，巩固了作为专营新兴市场的杰出投行之一的地位。

BANCO IMPROSA

BANCO IMPROSA 是一家拥有逾 37 年经验的商业银行，其采用关系型商业模式，关注利基市场，专为中小企业 (SME) 等提供融资解决方案和服务。 Banco Improsa 是哥斯达黎加首批向客户提供非金融服务的私人银行之一，长期以来为中小企业提供建议和支持。 Banco Improsa 成功的关键因素在于其致力于提供灵活快捷的高标准服务，在量身定制的金融解决方案加持下，使其在这些细分市场上占据了稳固地位。

Banco Improsa 是 Grupo Financiero Improsa (GFI) 的子公司。