EMGA 為哥斯達黎加 Banco Improsa 取得 1,500 萬美元融資貸款

倫敦, April 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 與 Banco Improsa 攜手合作的 Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 宣布獲得 Japan International Cooperation Agency (日本國際協力機構，JICA) 提供 1,500 萬美的信用貸款。



EMGA 投資銀行部主管暨董事總經理 Sajeev Chakkalakal 表示：「儘管全球面臨宏觀經濟環境的挑戰，我們很高興能夠再次促進 Banco Improsa 持續支援哥斯達黎加中小型企業的願景，並且完成這次融資方案。」

Banco Improsa 的總經理 Felix Alpizar Lobo 對交易作出評論時表示：「這次融資重申了我們對強化哥斯達黎加中小企產業的承諾。 對於能出一分力，幫助 JICA 實現向發展中國家的經濟及社會增長作出貢獻的目標，Banco Improsa 感到自豪。」

EMGA 董事總經理 Jeremy Dobson 補充：「Banco Improsa 強大的管理和健全的財務狀況，是有助 EMGA 投資銀行部團隊獲得這次融資的關鍵因素，而這筆 JICA 的融資將會進一步加強 Banco Improsa 擴大其核心中小企業貸款規模的能力。」

JICA (日本國際協力機構)

Japan International Cooperation Agency 為日本政府提供大部分官方發展援助的政府機構。 JICA 的宗旨是協助發展中國家的經濟和社會增長，並促進國際合作。

EMERGING MARKETS GLOBAL ADVISORY LLP (EMGA)

EMGA 協助金融機構和企業尋求新的債權或股權資本，於倫敦及紐約均設有辦事處。 EMGA 的跨國團隊擁有數十年經驗，代表客戶在世界新興市場和前沿經濟體完成交易，當中哥斯達黎加仍為重要的市場之一。 在不同經濟週期的資本形成和策略諮詢方面，EMGA 擁有良好往績，同時不斷擴大其地域覆蓋和服務範圍，鞏固其作為專注於新興市場的行業卓越投資銀行的領先市場地位。

BANCO IMPROSA

Banco Improsa 為一家擁有超過 37 年豐富經驗的商業銀行，憑著關係型的業務模式及重點著眼於小眾市場，專門為中小企業提供融資解決方案和服務等。 Banco Improsa 是哥斯達黎加率先向客戶提供非金融服務的私營銀行之一，多年來為中小型企業提供意見及支援。 Banco Improsa 關鍵的成功因素在於對敏捷靈活服務高標準的承諾，加上為客戶提供量身定制的財務解決方案，因而在這些領域取得穩固地位。

Banco Improsa 為 Grupo Financiero Improsa (GFI) 旗下的附屬機構。