Norsk Hydro: Robust i et svakt marked, posisjonert for vekst

Hydros justerte EBITDA var 5 411 millioner kroner i første kvartal 2024, en nedgang fra 7 525 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Lavere salgspriser på aluminium, volumer i Extrusions og resirkuleringsmarginer, i tillegg til høyere faste kostnader, påvirket resultatet negativt. Dette ble delvis utliknet av lavere råvarekostnader. Dette ga en justert RoaCE på 5,6 prosent i løpet av de siste tolv månedene.

Resultatnedgang grunnet lavere etterspørsel og resirkuleringsmarginer, positiv utvikling i inntektsdrivere

Økt resirkulering og kapasitet for brukt aluminiumskrap, som støtter opp om grønnere produkttilbud

Solkraftverkene Mendubim og Boa Sorte har startet kommersiell drift og sikrer fornybar kraft til Hydro

Hydro Alunorte har begynt å bruke naturgass, noe som styrker lønnsomheten og bidrar til Hydros mål om avkarbonisering

Enighet om CO2-kompensasjonsordningen bidrar til avkarbonisering og grønnere investeringer

Helse og sikkerhet har fortsatt førsteprioritet i Hydro, både når det gjelder medarbeidere og lokalsamfunn selskapet har virksomhet i. Samlet antall registrerte skader per million arbeidstimer (TRI) viser fortsatt en positiv trend, og var nede på 2,3 ved utgangen av første kvartal.

– Til tross for at svakere markedsforhold påvirker resultatene,ser vi tegn til positiv utvikling i det makroøkonomisk bildet og inntektsdriverne mot slutten av året. Hydro er godt posisjonert til å kapitalisere på en forventet økt etterspørsel etter aluminiumprodukter, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

De økonomiske utsiktene bedret seg i løpet av første kvartal, noe som senker risikoen for resesjon og sentralbankene revurderer nå rentekutt på bakgrunn av lavere inflasjon. Etterspørselen etter primæraluminium utenfor Kina avtok, og var 2 prosent lavere enn i fjor, mens kinesisk etterspørsel fortsatt var høy i markedene for fornybar energi og elbil (EV), noe som bidro til en samlet vekst i den globale etterspørselen etter primæraluminium på 5 prosent i forhold til året før.

Etterspørselen i boligbygg- og industrisegmentet var fortsatt lav i kvartalet, særlig i Europa. De svake markedsforholdene i bygg- og anleggssektoren legger fortsatt press på produktpremiene på pressbolt. Mindre bygging og riving av gamle bygg fører også til mindre tilgang på skrap. Kombinert med økende eksport av skrap til Asia, bidrar dette til høye priser på skrapmetall, noe som legger press på resirkuleringsmarginene både i Metal Markets og i Hydro Extrusions.

Til tross for fortsatt vekst i etterspørselen etter el- og hybridbiler, er prognosene nedjustert som følge av subsidiekutt i Tyskland og økt konkurranse fra Kina. Redusert elbilproduksjon i Europa har hatt negativ effekt på Hydro Extrusions i første kvartal, som er eksponert for elbilsegmentet. Transportsegmentet i Nord-Amerika har opplevd nedgang på grunn av lavere produksjon av lastebiler.

Det var også indikasjoner på en positiv utvikling i første kvartal, der inntektsdrivere som LME, produktpremier og aluminapriser viste tegn til bedring. Aluminiumprisene på LME økte mot slutten av kvartalet og inn i april, og var over 2 500 USD per tonn i midten av april. Produktpremiene på pressbolt økte både i Europa og USA, noe som er et tegn på optimisme i markedet. Aluminaprisene har vist en økende trend, og var oppe i 378 USD per tonn i midten av april, påvirket av produksjonsutfordringer i Kina. 12. april innførte USA og Storbritannia sanksjoner med restriksjoner på handel med russisk aluminium, som gir forbud mot import av metall som er produsert etter 13. april. Hydro sluttet å kjøpe russisk aluminium etter invasjonen av Ukraina i 2022, og oppfordrer EU til å legge sanksjoner på russisk aluminium i den kommende 14. sanksjonspakken som ventes i mai.

Ved hjelp av løpende forbedringsprogrammer og kommersielle tiltak fortsetter Hydro å styrke sin posisjon, og er fortsatt i rute for å levere ytterligere forbedringer på 8,5 milliarder kroner fram mot 2030.

Hydro fortsetter å opprettholde gode marginer på resirkulering og tilgang på skrap på kort sikt, og sørger også for langsiktig vekst gjennom flere og bredere kilder for innkjøp og utnyttelse av skrap. Flere viktige milepæler er nådd den siste tiden, blant annet åpningen av nye resirkuleringsenheter ved Hydro Årdal og Hydro Høyanger. Dette vil øke den årlige kapasiteten for resirkulert aluminium med mer enn 60 000 tonn og støtter opp om tilbudet av Hydro REDUXA 3.0. Hydro har også inngått en flerårig avtale med Sims Alumisource i Nord-Amerika for å sikre tilgang til 36 000 tonn brukt aluminiumskrap. Det er også planer om å bygge et sorteringsanlegg for skrap ved støperiet i Wrexham i Storbritannia, med en sorteringskapasitet på 30 000 tonn skrap. Dette gjør at Hydro vil kunne bearbeide og resirkulere flere ulike typer brukt aluminiumskrap. Disse tiltakene styrker Hydros posisjon i resirkuleringsmarkedet, og bidrar til vekst og robusthet i tråd med resirkuleringsmålene i 2030.

Hydro Extrusions satser på å styrke sin markedsposisjon gjennom strategiske investeringer som skal bidra til økt lønnsomhet og bærekraft. Hydro Extrusions skaper vekst sammen med kundene, og det er signert fire nye OEM-kontrakter siden kapitalmarkedsdagen i november med en akkumulert kontraktsverdi på EUR 1,9-2,0 milliarder siden starten av 2023. I tillegg er flere kontrakter til en verdi av EUR 0,9-1,0 milliarder under arbeid, noe som gir forventning om en solid EBITDA med attraktive marginer. Basert på samarbeid med partnere, investeringer i kapasitetsutvidelser og satsing på bærekraft, er Hydro Extrusions posisjonert for å nå målet om en EBITDA på 8 milliarder kroner i 2025 når markedet tar seg opp igjen.

– Vi har gjort store framskritt i arbeidet med avkarbonisering dette kvartalet. Hydro Rein har satt Mendubim og Boa Sorte i kommersiell drift på tid og på budsjett. Disse to sol- og vindkraftverkene forsyner nå Alunorte og Albras med konkurransedyktig, fornybar energi. Ved Alunorte har vi nå begynt å produsere alumina med LNG som energikilde. Når hele omleggingen er gjennomført i løpet av andre halvår vil det gi betydelige CO2-reduksjoner og kostnadsbesparelser. Dette løfter lønnsomhet og fremmer bærekraft, sier Aasheim.

Det å sikre tilgang til fornybar kraft er avgjørende for vekst innenfor lavkarbonaluminium. I Energy har Hydro sikret seg to nye langsiktige avtaler om kraftkjøp (PPA) i løpet av første kvartal. Statkraft skal levere 1,28 TWh fra 2024 til 2027, og Alpiq skal levere 0,54 TWh fra 2025 til 2033. Hydro Rein har startet kommersiell drift av de brasilianske solkraftverkene Mendubim og Boa Sorte, som vil gi om lag 1,55 TWh fornybar kraft til Hydro Alunorte og smelteverket Albras. Begge prosjektene ble levert i samsvar med tidsplan og innenfor budsjett. Transaksjonen med Macquarie Asset Management går framover som planlagt, og ventes gjennomført innen utgangen av andre kvartal.

I løpet av første kvartal har Hydro jobbet videre med sine ambisiøse planer for avkarbonisering, der målet er å redusere karbonutslippene med 30 prosent innen 2030. Ved Alunorte er det bytte av energikilde og elektrifisering av kjeler som bidrar til målet, ved at det legger til rette for produksjon av lavkarbonalumina til smelteverk. Hydro Alunorte startet produksjon av alumina med naturgass i mars, og dette ventes å gi et årlig utslippskutt på 700 000 tonn CO2 og betydelig kostnadsbesparelser, beregnet til mellom 160 og 190 millioner USD i året basert på dagens spot- og terminpriser, etter at omleggingen er gjennomført i løpet av andre halvdel i år. Dette støtter arbeidet med å løfte lønnsomheten til en justert RoaCE over 10 prosent i Bauxite & Alumina.

Et framskritt på det regulatoriske området er avtalen om kompensasjonsordningen for CO2 i Norge. Den gjelder fra 2024 til 2030, og angir en maksimal årlig kompensasjon på 7 milliarder norske kroner. CO2-kvoteprisgulvet fjernes helt, og avtalen krever at industrien iverksetter utslippsreduserende tiltak som tilsvarer 40 prosent av kompensasjonen som mottas.

– Avtalen som nylig er inngått med norske myndigheter om fremtiden for CO2-kompensasjonsordningen er viktig for at vi skal kunne fortsette å investere i avkarbonisering av den norske porteføljen, og gir forutsigbarhet fram mot 2030, sier Aasheim.

Den reviderte CO2-kompensasjonsordningen vil bli gjenstand for godkjenning av EFTAs overvåkningsorgan (ESA), samt Stortingets årlige godkjenning som del av den ordinære statsbudsjettprosessen.

Resultater og markedsutvikling i forretningsområdene

Justert EBITDA for Bauxite & Alumina økte til 804 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 437 millioner kroner i første kvartal i fjor. Dette skyldtes lavere råvarepriser, som delvis ble utliknet av lavere salgsvolum som følge av av lavere produksjon. Prisene på Platts aluminaindeks (PAX) var 350 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet, og økte til 372 USD per tonn i midten av januar. Dette var drevet av høyere kinesiske aluminapriser som følge av produksjonskutt ved kinesiske raffinerier, og usikkerhet knyttet til leveranser av bauksitt fra Guinea etter en eksplosjon ved landets viktigste drivstofflager i desember 2023. Prisene på PAX holdt seg innenfor et smalt intervall i kvartalet, og lå på 365 USD per tonn ved utgangen av kvartalet.

Justert EBITDA for Energy økte til 1 152 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 726 millioner kroner i samme periode året før. Lavere priser, lavere gevinst på forskjeller mellom prisområder og svakere resultater fra handels- og sikringsaktiviteter ble mer enn utliknet av utløpet av en intern tolvmåneders fastpriskontrakt med Aluminium Metal, som ga et betydelig tap i samme periode i fjor. De gjennomsnittlige nordiske kraftprisene var lavere i første kvartal enn i samme kvartal i fjor, og noe høyere enn i forrige kvartal. Forskjellen mellom prisområdene i den sørlige og nordlige delen av det nordiske kraftmarkedet var mindre sammenliknet med forrige kvartal, og var betydelig mindre enn i samme kvartal i fjor. Reduksjonen var hovedsakelig et resultat av lavere priser i sør, på grunn av værforhold og hydrologiske forhold, og lavere spotpriser på kontinentet.

Justert EBITDA for Aluminium Metal gikk ned til 1 965 millioner kroner i første kvartal 2024, sammenliknet med 3 972 millioner kroner i første kvartal 2023. Dette skyldtes i hovedsak lavere all-in metallpriser, redusert bidrag fra kraftsalg og økte faste kostnader, som delvis ble utliknet av reduserte karbonkostnader og positive valutaeffekter. Det globale forbruket av primæraluminium gikk opp med 5 prosent, sammenliknet med første kvartal 2023, drevet av en økning på 8 prosent i Kina. Tremånedersprisen på aluminium gikk noe ned i første kvartal 2024, fra 2 384 USD per tonn i starten av kvartalet til 2 337 USD per tonn i utgangen av kvartalet.

Justert EBITDA for Metal Markets gikk ned til 269 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 669 millioner kroner i første kvartal 2023. Dette skyldtes svakere resultater fra resirkuleringsanleggene og reduserte resultater fra innkjøps- og handelsvirksomheten. De svakere resultatene fra resirkuleringsanleggene skyldtes reduserte produktpremier i et svekket marked for pressbolt.

Justert EBITDA for Extrusions gikk ned til 1 437 millioner kroner i første kvartal 2024, sammenliknet med 2 223 millioner kroner i første kvartal 2023. Dette skyldtes lavere salgsvolumer og lavere marginer ved resirkuleringsanleggene. Generell inflasjon førte til press på faste og variable kostnader, som delvis ble utliknet av kostnadstiltak og valutaeffekter. Det er beregnet at den europeiske etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 10 prosent i første kvartal 2024, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Etterspørselen har imidlertid økt med 7 prosent sammenliknet med fjerde kvartal 2023, delvis på grunn av sesongeffekter. Den årlige etterspørselsveksten i boligbygg- og industrisegmentet har fortsatt vært negativ, men i mindre grad enn i tidligere kvartaler, ettersom etterspørselen har begynt å stabilisere seg. Etterspørselen i bilsegmentet har vært påvirket av lavere produksjon av elbiler, som har hatt negativ effekt på ordreinngangen. I Nord-Amerika er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 9 prosent i løpet av første kvartal 2024, sammenliknet med samme kvartal i fjor, men at den har økt med 10 prosent sammenliknet med fjerde kvartal 2023, delvis på grunn av sesongeffekter. Transportsegmentet har vært spesielt svakt, som følge av lavere produksjon av lastebiler. Etterspørselen er fortsatt moderat i boligbygg-, og industrisegmentet.

Andre nøkkeltall

Sammenliknet med fjerde kvartal 2023, økte Hydros justerte EBITDA fra 3 737 millioner kroner til 5 411 millioner kroner i første kvartal 2024. Høyere realiserte priser på aluminium og alumina, kombinert med høyere volumer i Extrusions og resirkulering, og reduserte faste kostnader ble delvis utliknet av lavere produksjon i Bauxite & Alumina og negative valutaeffekter.

Resultat etter skatt utgjorde 428 millioner kroner i første kvartal 2024. Resultat etter skatt omfattet et urealisert tap på 50 millioner kroner på derivater knyttet til LME-relaterte kontrakter, en netto valutagevinst på 135 millioner kroner, en gevinst på 24 millioner kroner fra urealiserte derivater knyttet til kraft- og råvarekontrakter, og 32 millioner kroner i rasjonaliseringskostnader og nedstengningskostnader.

Hydros netto gjeld økte fra 8,2 milliarder kroner til 13,9 milliarder kroner i løpet av første kvartal 2024. Økningen i netto gjeld skyldtes i hovedsak skattebetaling, resultatbasert godtgjørelse, investeringer på 3,7 milliarder kroner og netto oppbygging av driftskapital, som delvis ble utliknet av tilført EBITDA.

Justert netto gjeld økte fra 18,0 milliarder kroner til 22,5 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av økningen i netto gjeld på 5,7 milliarder kroner, som delvis ble utliknet av en nedgang i pensjonsforpliktelser og økonomiske forpliktelser.

Hydros eksisterende program for tilbakekjøp av aksjer, som ble startet i september 2023, fullførte sine kjøp i markedet 31. januar 2024. Innløsning og kansellering av aksjer som eies av staten er gjenstand for godkjenning på generalforsamlingen 7. mai 2024.





Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen

+47 91708918

Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediekontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.Molland@hydro.com

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg