Groupe Casino : Le Nouveau Casino engage son projet de transformation

Paris, 24 avril 2024

Le Nouveau Casino engage son projet de transformation

Une organisation adaptée au nouveau périmètre 1 du Groupe Casino Mise en commun des fonctions supports entre les marques Ré-internalisation de compétences Projet de renforcement des partenariats aux achats avec Intermarché et extension à Auchan

Un projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi équilibré entre les différents sites Plus de 1 000 postes conservés au siège de Saint-Etienne Une baisse totale envisagée des effectifs comprise entre 1 293 et 3 267 postes Proposition d’un dispositif complet, responsable et personnalisé d’accompagnement des collaborateurs Un projet d’investissement de 1,2 Md€ dans la modernisation des magasins à horizon 2028







Après la publication de résultats annuels marqués par une perte nette particulièrement élevée et dans un environnement de marché difficile, Casino Guichard-Perrachon (« Casino ») s'engage aujourd'hui dans un projet de transformation visant à adapter son organisation au nouveau périmètre du Groupe, recentré sur les réseaux de proximité, et à mettre en place un fonctionnement destiné à partager les savoir-faire entre les enseignes et à améliorer l'efficacité globale. Ce plan permettrait d'assurer la pérennité du Groupe et de gagner progressivement en agilité pour renouer à terme avec la croissance et devenir le leader du commerce de proximité en France.



Les comités sociaux et économiques des sociétés concernées du Groupe ont été convoqués le 24 avril pour une réunion prévue le 6 mai 2024 au cours de laquelle leur sera présenté ce projet de transformation et sera initiée une procédure d’information - consultation préalable à la mise en œuvre d’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi. Concomitamment, une négociation sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi sera engagée avec les organisations syndicales représentatives des dites sociétés.

Ce projet de plan de sauvegarde de l’emploi s’inscrit dans un large plan de transformation devenu indispensable pour assurer la pérennité du Groupe et le redresser.

Sa mise en œuvre impliquerait la suppression nette de 1 293 à 3 267 postes au maximum.

L’impact final en termes de suppression de postes dépendra de la capacité du Groupe à trouver des repreneurs pour les hypermarchés et supermarchés et les plateformes logistiques non cédés faisant l’objet d’un projet de fermeture totale ou partielle.

Un projet de transformation qui reposerait sur deux axes

Compte tenu de sa situation financière et de son recentrage sur les magasins de proximité, il est tout d'abord vital pour le Groupe d'adapter la taille de ses fonctions supports dans ses différents sièges ainsi que son réseau logistique.

Le Groupe souhaite dans le même temps mutualiser un certain nombre de fonctions qui ne sont pas en contact direct avec les clients dans les magasins, tout en renforçant l’identité propre de chacune de ses marques. Cela se traduirait par une organisation plus intégrée grâce à la mise en commun de fonctions support transverses de manière à partager les savoir-faire entre les enseignes et à améliorer l’efficacité globale. Les marques pourraient demain mieux travailler ensemble, innover et adopter les meilleures pratiques de chacune.

Un projet de réorganisation équilibré entre les différents sites et enseignes

Ce projet de nouvelle organisation des activités de siège a été conçu de manière équilibrée entre les différents sites et enseignes du Groupe avec, comme principe, la préservation d’un maximum d’emplois à Saint-Étienne, comme la nouvelle direction du Groupe Casino s'y est engagée. Le projet de réorganisation prévoit 1 293 suppressions nettes de postes au sein des fonctions sièges du Groupe (dont 554 à Saint-Étienne), incluant la création ou la mutualisation de plus de 200 postes à Saint- Étienne, dont une partie est liée à la ré-internalisation de certaines activités. Le siège du Groupe de Saint Etienne conserverait ainsi 1 010 postes sur 1 564 actuels.

Ce projet prévoit également, à défaut de trouver des repreneurs, la fermeture de magasins hypermarchés et supermarchés et de certaines plateformes logistiques, soit la suppression de 1 974 postes au maximum.

Les recherches de repreneur pour ces différents sites vont se poursuivre activement durant le processus d’information-consultation des représentants du personnel, avec pour objectif de réduire au maximum le nombre total de postes supprimés dans les magasins et entrepôts concernés.

Les fonctions opérationnelles resteraient propres à chaque enseigne car elles représentent leur cœur de métier et leur spécificité. Les magasins du Nouveau Casino, recentrés sur la proximité et les équipes de Cdiscount ne seraient pas impactés par ce projet de transformation. Les alternants et stagiaires ne seraient pas non plus concernés par ce projet.

Un dispositif d'accompagnement global, responsable et personnalisé

Au-delà des dispositifs de soutien et d'information sur chacun des sites concernés, le Groupe mettra en place un dispositif d’accompagnement afin que chaque collaborateur concerné puisse trouver une solution concrète adaptée à sa situation, qu'elle soit interne ou externe.

Le Groupe proposera une phase de départs volontaires pour les salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi présentant un projet professionnel, afin de limiter autant que possible le nombre de départs contraints.

C'est dans un esprit de concertation et d'échange que ce projet de transformation sera conduit avec les partenaires sociaux, dans une dynamique positive de dialogue social. Casino croit en son avenir, ses marques très fortes, la complémentarité de ses enseignes, leur positionnement axé sur le service et la proximité.

Un projet de transformation tourné vers l'avenir

Le Groupe proposerait ainsi une nouvelle organisation cohérente avec son nouveau périmètre recentré sur la proximité et les réalités du marché. Une fois celle-ci mise en place, le Groupe serait plus agile pour répondre aux évolutions des attentes des consommateurs et réinvestir demain dans les points de vente et leur croissance (agencement, marques propres, produits locaux, image prix etc.).

L'objectif du Groupe à terme est de restaurer la qualité de l'expérience client dans les magasins et de devenir le leader du commerce de proximité en France, grâce à ses franchisés et ses équipes intégrées.

Des partenariats aux achats plus puissants

Les partenariats aux achats seraient renforcés avec Intermarché et étendus à Auchan. Casino fera alors partie d’un ensemble d’alliances puissantes pesant près de 30% de part de marché, couvrant un spectre large de gros fournisseurs (alimentaires, non alimentaires, MN, MDD) et pour une durée de dix ans. Ce partenariat serait opérationnel dès l’automne prochain pour la campagne de négociations 2024/2025. Ce projet permettra au Groupe Casino d’améliorer sa compétitivité aux achats, malgré la réduction de sa taille. Ces partenariats ne portant que sur les gros fournisseurs, le Groupe Casino gardera toute son agilité, pour développer une offre différenciée et innovante.

Cf communiqué de presse commun Intermarché, Auchan et Groupe Casino publié ce jour (lien)





Moderniser les magasins

Il est également prévu d'investir 1,2 Md€ dans la modernisation des magasins à horizon 2028.

Philippe Palazzi, Directeur général du Groupe Casino, déclare : « Après la restructuration financière du Groupe et son recentrage sur les marques de proximité, ce projet de transformation constituerait une étape clé qui nous permettrait d’engager Casino sur une nouvelle trajectoire de développement. Nous allons investir significativement dans les points de vente d’ici 2028 afin de les moderniser et les réhumaniser. Nous souhaitons réaliser cette transformation en proposant un accompagnement responsable et personnalisé de tous les collaborateurs ».

Calendrier :

Publication du chiffre d’affaires du T1 2024 le 24/04 après bourse

Assemblée générale le 11/06/2024

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

1 Périmètre du Groupe recentré sur Monoprix, Franprix, Naturalia, Casino proximités, Cdiscount ainsi que les magasins Hypermarchés Casino et Casino Supermarchés non concernés par un accord de cession à ce jour.

