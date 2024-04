CGG : Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte

CGG

Société anonyme au capital de 7 136 762 €

Siège social : 27 avenue Carnot

91300 Massy

969 202 241 R.C.S. Evry

MISE A DISPOSITION ET CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE CGG DU MERCREDI 15 MAI 2024

Massy, France – 24 avril 2024

L’Assemblée Générale Mixte de CGG (la « Société ») se tiendra

le mercredi 15 mai 2024 à 10 heures 30

au Business Center Paris Trocadéro, 112 avenue Kléber, 75016 Paris

L’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le lundi 8 avril 2024 (Bulletin n° 43) contient l’ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à ladite Assemblée. L’avis de convocation sera publié au BALO (Bulletin n° 51) ainsi que dans Actu-Juridique.fr le vendredi 26 avril 2024.

Les documents préparatoires et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte seront tenus à la disposition des actionnaires de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les documents et renseignements visés à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont consultables sur le site de la Société à l’adresse suivante : https://www.cgg.com/fr/investors/shareholder-services/general-meetings.

Contact CGG : Direction Juridique

27 avenue Carnot

91300 Massy

Pièce jointe