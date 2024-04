Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge den 24. april 2024

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Årsrapport,udbytte og bestyrelsesmedlemmernes honorar

Årsrapporten for 2023 blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens honorar samt forslag om udbetaling af udbytte på 6,90 kr. pr. bevis for Globale Valueaktier KL og 3,80 kr. pr. bevis for Globale Valueaktier PM KL.

Udbyttebetalingen til investorerne er foretaget aconto den 8. februar 2024.

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen havde indstillet til genvalg af Henrik Bærtelsen. Henrik Bærtelsen blev enstemmigt valgt som medlem af bestyrelsen.

Valg af revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for foreningen.

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Stonehenge

c/o BI Management A/S

Bredgade 40

1260 København K