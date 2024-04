Ibexa Engage est disponible

Ibexa dévoile une extension majeure avec Ibexa Engage, une fonctionnalité interactive de collecte de données first- et zero-party.

Ibexa, un des leaders mondiaux des plateformes d'expérience digitale (DXP), est ravi de dévoiler le lancement d'Ibexa Engage, un remarquable complément pour Ibexa DXP, désormais disponible pour l’ensemble de nos clients et de nos partenaires.

Ibexa Engage by Qualifio est une solution parfaitement intégrée à Ibexa DXP, qui favorise l'engagement, offre une meilleure connaissance de vos audiences et permet la collecte de données via des quiz, des jeux, des sondages, des concours et plus de 50 autres formats interactifs. Avec Ibexa Engage, Ibexa franchit une nouvelle étape pour aider les marques à transformer leur complexité en avantage concurrentiel en proposant des expériences digitales plus engageantes.

Créez votre environnement de données de first-party - entièrement conforme en termes de RGPD.

Alors que le marché s'éloigne des cookies tiers, la dynamique des données clients en ligne évolue considérablement. Les marques doivent s'adapter en créant leurs propres environnements de données de first party pour continuer à offrir des expériences supérieures. Ibexa Engage propose la solution parfaite pour que les marques prennent le contrôle de leurs données clients, en assurant la création d'un environnement de données de haute qualité qui respecte la vie privée des consommateurs. Ces données peuvent ensuite être intégrées dans les systèmes existants à des fins d'enrichissement, avec l'assurance d'une conformité totale au RGPD et le respect de toutes les normes nécessaires.

Créez des expériences attrayantes et apprenez à connaître votre audience

Avec Ibexa Engage, vous pouvez créer des expériences engageantes à travers une variété de formats interactifs tels que des jeux animés, des quiz, des concours, des enquêtes, des tests, et plus encore. Jusqu'à 50 formats différents sont disponibles, incluant des jeux d'arcade comme Runner et Catcher, des jeux d'adresse comme Memory et Puzzle, ainsi que des gains instantanés comme Wheel of Fortune et Jackpot. Vous avez donc de nombreuses options pour engager les audiences et collecter des données first et zero party. Avec Ibexa Engage, vous pouvez obtenir des informations instantanées et contrôler vos performances tout au long de l'année. En outre, Ibexa Engage offre des rapports détaillés avec la possibilité d'exporter les données vers des outils MarTech, permettant aux marques d'améliorer leurs stratégies de vente.

Une collaboration forte avec Qualifio

Ibexa Engage est le résultat d'une étroite collaboration entre Qualifio et Ibexa, tous deux membres de l'écosystème QNTM. Cette intégration prometteuse apportera beaucoup de valeur aux clients et partenaires d'Ibexa en leur permettant de disposer d'un puissant outil interactif de collecte de données first et zero party qui peut être activée en quelques clics à partir de l'éditeur en ligne et des fonctionnalités de Page Builder d'Ibexa DXP. Ibexa Engage peut également être intégré dans des applications mobiles, publié sur les réseaux sociaux ou partagé par e-mail.

"La collecte efficace de données est essentielle pour une compréhension approfondie et une interaction significative avec votre audience. La plateforme Qualifio simplifie le processus d'utilisation des données first-party, permettant aux marques de créer des relations authentiques, de personnaliser l'expérience client et de mener des interactions à fort impact en toute confiance", affirme Sylvain Guittard, Product Director chez Ibexa.