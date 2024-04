Aviva s’engage à verser 6 millions $ à Conservation de la nature Canada pour des projets de conservation et de séquestration de carbone fondés sur la nature

TORONTO, 24 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grâce à un nouveau partenariat entre Aviva plc (Aviva) et Conservation de la nature Canada (CNC), des milieux de prairies, des forêts et des marais côtiers seront renforcés et plus résilients. Aviva s’est en effet engagée à verser près de 6 millions de dollars canadiens au cours des 7 prochaines années pour financer des projets ciblés de restauration, de conservation ainsi que des initiatives de séquestration de carbone. Avec ce don, Aviva aide CNC à protéger et à restaurer de précieux milieux naturels d’une grande valeur pour la biodiversité, les collectivités et la santé de la planète.



Il s’agit du deuxième partenariat d’Aviva au Canada, dans le cadre de son programme mondial de 100 millions de livres sterling consacré à des projets de séquestration de carbone fondés sur la nature, qui visent la captation du carbone atmosphérique. Aviva priorise les solutions fondées sur la nature pour atteindre la carboneutralité d’ici 2040. Ces projets contribuent aussi à contrer la crise de la biodiversité et aident à protéger des collectivités des inondations et à renforcer leur résilience.

Au total, ce don devrait contribuer à la conservation et/ou à la restauration de 900 hectares, soit une superficie équivalente à plus de 1 520 terrains de la Ligue canadienne de football. De plus, la contribution d’Aviva servira à financer une étude sur le pouvoir de séquestration du carbone des marais côtiers au Québec et au Canada atlantique. Cette étude pourrait être mise à profit pour accélérer le rythme de futurs efforts de conservation.

Pour cibler les milieux naturels qui profiteront au maximum de ce don, CNC a recours à des outils de modélisation de données et d’analyse du paysage, ainsi qu’à sa vaste expertise sur le terrain. Les fonds seront affectés à trois paysages prioritaires : les prairies, les forêts et les marais côtiers.

Prairies : Plus de 85 % des prairies indigènes de la Saskatchewan ont disparu. Ce partenariat aidera CNC à restaurer plus de 500 hectares de cet important écosystème et à améliorer l’habitat d’une trentaine d’espèces menacées dans la province.



Plus de 85 % des prairies indigènes de la Saskatchewan ont disparu. Ce partenariat aidera CNC à restaurer plus de 500 hectares de cet important écosystème et à améliorer l’habitat d’une trentaine d’espèces menacées dans la province. Forêts : Les forêts du centre et du sud du Canada sont en grande partie fragmentées et isolées les unes des autres en raison de la conversion du territoire et des pressions exercées par le développement. Ce partenariat aidera CNC à restaurer plus de 100 hectares de forêt dans le centre du Manitoba, ce qui reliera des corridors empruntés par de nombreux animaux à grand domaine vital en plus de créer de futurs puits de carbone. CNC réalisera également des projets d’élimination du dioxyde de carbone sur ces terres reboisées en vue d’amplifier les retombées de ce travail de restauration.



Marais côtiers : Ces écosystèmes comptent parmi nos meilleurs moyens de défense naturels contre les impacts des changements climatiques. En effet, les marais côtiers protègent les zones intérieures des phénomènes météorologiques extrêmes, freinent l’érosion des berges, stockent d’incroyables quantités de carbone et offrent un refuge à de nombreuses espèces menacées. Le partenariat avec Aviva aidera CNC à conserver plus de 300 hectares de cet écosystème le long du golfe et de l’estuaire du Saint-Laurent.



La restauration de chacun de ces écosystèmes demande du temps, ce qui rend vital le partenariat à long terme établi avec Aviva, pour assurer le succès durable du travail de CNC.

Citations

« Ce type d’investissement dans la nature produit des résultats positifs pour l’ensemble de la population canadienne, tant sur le plan environnemental qu’économique. En finançant des projets de restauration et de conservation, Aviva aide CNC à soutenir la nature aujourd’hui et loin dans l’avenir. La conservation, et tout le travail que représente le rétablissement de la résilience naturelle des paysages demandent du temps, c’est pourquoi ce type d’investissement pluriannuel est vital pour obtenir des résultats positifs. » - Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction de Conservation de la nature Canada

« Il n’y a pas de voie vers un monde qui aura une contribution positive pour le climat si la nature ne fait pas partie de la solution. Aviva s’engage donc à financer la restauration et la protection de la nature, qui constituent un volet essentiel de la décarbonation et de la protection des infrastructures. Nous sommes privilégiés de travailler avec des partenaires aussi respectés que Conservation de la nature Canada, dont l’expertise et le dévouement à faire progresser ce travail important sont des atouts précieux. » - Paul Fletcher, directeur général des activités d’entreprise, Aviva Canada

Faits saillants

Le secteur de l’assurance est en première ligne de la crise climatique. En 2023, les dommages liés aux catastrophes naturelles au Canada s’élevaient à environ 3,1 milliards $, par rapport à 40 millions $ par an au milieu des années 1980. C’est pourquoi Aviva a lancé un programme, au Royaume-Uni et au Canada, se chiffrant à 100 millions de livres sterling pour que soient menés des projets de séquestration de carbone fondés sur la nature, et ainsi contribuer à la lutte contre les changements climatiques.

Le don d’Aviva viendra appuyer le plan de CNC visant à conserver et à restaurer 5 000 kilomètres carrés de milieux de prairies au Canada d’ici 2030, une superficie équivalente à celle que nous perdrons durant cette période si nous n’agissons pas.

Les travaux de conservation des marais côtiers et les études financées par ce don permettront de restaurer des habitats dégradés et de tracer une nouvelle voie pour la conservation et la restauration à plus grande échelle de ces écosystèmes, qui occupent plus de 500 kilomètres carrés de littoral au Québec et dans les provinces atlantiques.



Les activités de restauration forestière menées par CNC au Manitoba et financées par ce don amélioreront la connectivité entre les habitats, restaureront des paysages dégradés et séquestreront du carbone.

À propos

Aviva Canada est l’un des plus importants groupes d’assurance de dommages au Canada et une filiale d’Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d’assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu’aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4 000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d’assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2021, Aviva plc a annoncé son ambition mondiale de devenir une entreprise zéro émission nette (ZéN) d’ici 2040.

Pour plus d’information, visitez aviva.ca/fr/ ou le blogue d’Aviva Canada. Vous pouvez également suivre l’entreprise sur X (ex-Twitter), Facebook et LinkedIn.

Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de communautés, d’entreprises. Par la conservation permanente de vastes territoires, nous apportons des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Depuis 1962, nous avons mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d’hectares.

Pour en savoir plus sur le travail de CNC sur le marché du carbone,

visitez notre site Web.

En savoir plus

Visitez : conservationdelanature.ca

X (ex-Twitter) : @NCC_CNC et @NCC_CNCMedia

Trouvez-nous sur Facebook

Des images se trouvent ici.

Renseignements

Parveen Singh

Spécialiste des communications – Communications externes

Aviva Canada

Cell. : 437 221-3492

parveen.singh@aviva.com

Andrew Holland

Directeur national, Relations avec les médias

Conservation de la nature Canada

Cell. : 506 260-0469

andrew.holland@natureconservancy.ca