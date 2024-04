Investeringsselskabet Artha Optimum A/S - forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 05, 2024

Hellerup, 24. april 2024

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Referat af ordinær generalforsamling i

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S, CVR. NR. 32 93 78 96

Onsdag, den 24. april 2024, kl. 10:00

Generalforsamlingen afholdtes på selskabets adresse Strandvejen 58, 2900 Hellerup

Bestyrelsen udpegede advokat Klaus Lund til dirigent.

Dirigenten konstaterede, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. Beslutning om anvendelse af årets resultat. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af revisor. Vedtægtsændringer Eventuelt.





1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.





Bestyrelsen aflagde sin beretning.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.





Årsrapporten for 2023 blev fremlagt og godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.





Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat til næste år, jf. årsrapporten for 2023, blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.





Michael Kjær (formand) og Klaus T. W. Lund genopstiller. Efter et mangeårigt bestyrelsesarbejde har Mads Pilgren valgt ikke at genopstille.

Bestyrelsen indstiller herudover, at statsautoriseret revisor Christian Fredensborg Jakobsen og Carsten Kenneth Jensen vælges som nye bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten gennemgik kandidaternes ledelseshverv.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Michael Kjær, Christian Fredensborg Jakobsen, Carsten Kenneth Jensen og Klaus T. W. Lund. Michael Kjær takkede Mads Pilgren for dennes store indsats.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Kjær som formand.

5. Valg af revisor.





EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

6. Vedtægtsændringer





a. Formål





Bestyrelsen foreslår en præcisering af selskabets formål, således at formålet afspejler selskabets investeringsrammer, således som disse fremgår af vedtægternes pkt. 2.1, og således som disse rammer har været udnyttet historisk.

På den baggrund foreslår bestyrelsen, at pkt. 1.2 får følgende nye ordlyd:

”Selskabets formål er at henvende sig til investorer, der ønsker middel risiko. Det er selskabets målsætning på lang sigt at levere et afkast svarende til en portefølje med 50% aktier og 50% realkreditobligationer, men med lavere risiko via betydelig spredning.”

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer det stillede forslag.

b. Bemyndigelse til udstedelse af nye aktier





Bestyrelsen foreslår, at ordlyden af bemyndigelsen til at udstede nye aktier i pkt. 3.9 nulstilles og perioden forlænges, med henblik på at selskabet fortsat kan udstede nye aktier:

”Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 23. april 2029 ad én eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 500.000.000. Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes lydende på navn, og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer, såfremt tegningen mindst svarer til den på tegningstidspunktet senest offentliggjorte indre værdi.”

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer det stillede forslag.

c. Bemyndigelse til køb af egne aktier





Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til at erhverve egne aktier forlænges, så selskabet fortsat kan imødekomme selskabets aktionærers ønske om muligheden for salg af aktier. På den baggrund foreslår bestyrelsen følgende nye formulering af pkt. 4.1:

”Bestyrelsen er bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 90% af aktiekapitalen. Mindstekursen er fastsat til 90% af indre værdi, mens højestekursen ikke må overstige aktiernes indre værdi med mere end 10%. Bemyndigelsen gælder indtil den 23. april 2029.”

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer det stillede forslag.

7. Eventuelt





Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges med substitutionsret til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få det registreret. Bemyndigelsen omfatter sådanne redaktionelle ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve med henblik på at få det registreret.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer det stillede forslag.

Der var ikke yderligere punkter til behandling.

Som dirigent

Klaus T. W. Lund

Advokat

